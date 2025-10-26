Mới nhất
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc

Chủ nhật, 09:10 26/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi học, những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có đường công danh rực rỡ, tài vận hanh thông, tuổi già an nhàn và hưởng phúc con cháu đề huề.

Người sinh tháng 1 Âm lịch: Sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc - Ảnh 1.

Từ trung niên trở đi, người sinh tháng 1 Âm lịch thường phát tài mạnh mẽ, công danh rộng mở, tài lộc vượng phát. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào tháng 1 Âm lịch mang ngũ hành Mộc gặp Hỏa, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ và ý chí bền bỉ.

Mộc là sức sinh trưởng, Hỏa là động lực thúc đẩy, vì thế họ luôn mang tinh thần tiến thủ, không ngại khó khăn.

Tính cách của người sinh tháng này thường cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm và rất tháo vát.

Họ không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, thích thử thách và có khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống.

Khi còn trẻ, họ có thể bị cuốn vào những sai lầm hoặc ảnh hưởng bởi người xấu, nhưng càng trưởng thành lại càng vững vàng, khôn ngoan.

Từ trung niên trở đi, người sinh tháng 1 Âm lịch thường phát tài mạnh mẽ, công danh rộng mở, tài lộc vượng phát.

Tuổi già của họ vì thế sung túc, an yên, được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng.

Người sinh tháng 8 Âm lịch: Phúc lộc song toàn, tài vận bền vững

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc - Ảnh 2.

Dù không nắm giữ chức vụ lớn, những người sinh tháng 8 Âm lịch vẫn có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, cuộc sống dư dả, được người khác kính trọng. Ảnh minh họa

Theo tử vi, tháng 8 Âm lịch là thời điểm giao mùa, ngũ hành thuộc Kim sinh Thủy, tượng trưng cho tài khí dồi dào.

Người sinh tháng này được xem là có vận may bẩm sinh, dễ gặp quý nhân phù trợ và có duyên với tiền bạc.

Họ thông minh, có tầm nhìn xa, khả năng phán đoán nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ.

Dù không nắm giữ chức vụ lớn, những người sinh tháng 8 Âm lịch vẫn có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, cuộc sống dư dả, được người khác kính trọng.

Càng về hậu vận, tài lộc của họ càng ổn định. Phần lớn những người sinh vào tháng này giàu có nhờ trí tuệ và sự nỗ lực, không phụ thuộc vào may rủi. Tuổi già của họ thường thanh thản, an nhiên, sống trong nhung lụa và phúc khí tràn đầy.

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Cần cù, bền chí, càng làm càng có

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc - Ảnh 3.

Người sinh tháng 9 Âm lịch không chỉ có của cải mà còn có danh tiếng và uy tín xã hội. Ảnh minh họa

Tháng 9 Âm lịch là thời điểm trời trở lạnh, tượng trưng cho sự chắc chắn, kiên định và ý chí mạnh mẽ.

Người sinh vào tháng này có tinh thần tự lập cao, không trông chờ may mắn từ người khác, luôn tin rằng thành công chỉ đến khi mình tự nỗ lực.

Họ sống thực tế, trọng chữ tín, lại biết xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp nên thường được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống.

Dù khởi đầu có thể chậm, nhưng về lâu dài họ đạt được sự nghiệp vững vàng, tài lộc ổn định, phúc khí dồi dào.

Người sinh tháng 9 Âm lịch không chỉ có của cải mà còn có danh tiếng và uy tín xã hội. Tuổi già của họ bình yên, được con cháu hiếu thuận, hưởng cuộc sống sung túc và viên mãn.

Người sinh tháng 12 Âm lịch: Siêng năng, bản lĩnh và giàu có nhờ tự lực

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc - Ảnh 4.

Dù khởi đầu có thể gặp khó khăn, người sinh tháng 12 Âm lịch luôn bền bỉ, chăm chỉ, không ngừng cố gắng để vươn lên. Ảnh minh họa

Tháng 12 Âm lịch (tháng Chạp) là thời điểm cuối năm, khi đất trời ẩm ướt và lạnh giá.

Người sinh vào tháng này mang vận Thủy mạnh, tượng trưng cho sự mềm mại, linh hoạt nhưng cũng đầy nghị lực.

Dù khởi đầu có thể gặp khó khăn, người sinh tháng 12 Âm lịch luôn bền bỉ, chăm chỉ, không ngừng cố gắng để vươn lên.

Họ có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc và thường tự tay gây dựng nên thành công.

Về tính cách, họ có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng bên trong lại rất ấm áp, tốt bụng và đáng tin cậy.

Người sinh tháng này được nhiều người quý mến, dễ gặp vận may về tài chính.

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, đến trung niên họ thường đạt đỉnh cao danh vọng, hậu vận sống sung túc, hưởng phúc trọn đời.

4 tháng sinh Âm lịch càng già càng giàu

Bốn tháng Âm lịch trên tượng trưng cho sự kiên cường, trí tuệ và phúc khí.

Người sinh vào những tháng này thường không ngại thử thách, càng về sau càng khấm khá, tuổi già được an nhàn, hạnh phúc bên gia đình và con cháu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Bách Hợp (t/h)
