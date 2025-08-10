Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh

Chủ nhật, 09:00 10/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.

Người sinh tháng 2 Âm lịch: Vận may hoàng kim, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh- Ảnh 1.

Người sinh vào tháng 2 Âm lịch thường sở hữu số mệnh phú quý, cả đời hiếm khi phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Ảnh minh hoạ

Theo tử vi học, tháng 2 Âm lịch được xem là thời điểm "vàng" mang đến phúc khí và tài lộc dồi dào.

Người sinh vào tháng Âm lịch này thường sở hữu số mệnh phú quý, cả đời hiếm khi phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Sự nghiệp của họ đặc biệt thuận lợi, nhất là khi bước vào giai đoạn trung niên, đây là thời điểm tài lộc bùng nổ mạnh mẽ.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ, họ có thể trở thành người giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, để giữ vững thành quả, họ cần duy trì sự khiêm tốn và tỉnh táo trước mọi cơ hội.

Người sinh tháng 6 Âm lịch: Tính cách trong sáng, được mọi người yêu mến

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh- Ảnh 2.

Người sinh tháng 6 Âm lịch còn có duyên trong kinh doanh, giúp gia đình làm ăn thuận lợi và cuộc sống sung túc. Ảnh minh hoạ

Người sinh tháng 6 Âm lịch thường nổi bật với nụ cười tươi và tính cách chân thành. Họ không bao giờ giả tạo, luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Chính sự nhiệt huyết này giúp họ được yêu quý ở cả môi trường làm việc lẫn đời sống cá nhân.

Trong sự nghiệp, chỉ cần tập trung và kiên trì, họ sẽ nhanh chóng gặt hái thành công, mở ra cơ hội phát triển rộng lớn.

Không chỉ vậy, người sinh tháng Âm lịch này còn có duyên trong kinh doanh, giúp gia đình làm ăn thuận lợi và cuộc sống sung túc.

Người sinh tháng 11 Âm lịch: Cuộc sống bình yên nhưng thành công viên mãn

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh- Ảnh 3.

Trong cuộc sống, người sinh tháng 11 Âm lịch thường gặp quý nhân, được yêu thương và ưu ái. Ảnh minh hoạ

Những người sinh tháng 11 Âm lịch thường mong muốn một cuộc sống ổn định, không thích bon chen hay thị phi.

Tuy nhiên, đây lại là thời điểm được "trời ban" nhiều vận may nhất. Dù không chủ động tìm kiếm, họ vẫn đạt được thành công, tài lộc viên mãn.

Trong cuộc sống, họ thường gặp quý nhân, được yêu thương và ưu ái.

Đặc biệt, bước sang trung niên, tài chính của họ trở nên vững mạnh, đủ khả năng tích lũy khối tài sản đáng kể để tận hưởng tuổi già an nhàn bên gia đình.

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Khí chất chín chắn, con đường sự nghiệp rộng mở

Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh- Ảnh 4.

Nhờ được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng và ủng hộ, con đường sự nghiệp của người sinh tháng 9 Âm lịch diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu. Ảnh minh hoạ

Người sinh tháng 9 Âm lịch luôn toát ra vẻ chín chắn, hòa nhã và tốt bụng. Họ quan tâm tới người khác và giữ mối quan hệ hài hòa trong mọi hoàn cảnh. 

Dù sau này có đạt địa vị hay tài sản lớn, họ vẫn khiêm tốn và gần gũi với mọi người.

Nhờ được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng và ủng hộ, con đường sự nghiệp của họ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu. 

Đây là mẫu người vừa có tài, vừa có đức, dễ đạt được cuộc sống viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.

4 tháng sinh Âm lịch thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh. Nếu bạn hoặc người thân sinh vào tháng 2, 6, 9 hoặc 11 Âm lịch, hãy trân trọng những may mắn trời ban và tận dụng cơ hội để cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnhNgày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

GĐXH - 4 mốc thời gian Âm lịch dưới đây được xem là "ngày sinh tôi luyện ý chí", giúp chủ nhân càng tôi luyện sớm, càng thành công rực rỡ về sau.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Cùng chuyên mục

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Vi phạm mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Bảo hiểm y tế 2024 nêu rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Năm 2025 sẽ là giai đoạn "đại hỷ" với 5 con giáp này khi vừa sung túc về tài lộc, vừa đủ đầy về niềm vui. Không chỉ thăng hoa trong công việc, họ còn có cơ hội tận hưởng một cuộc đời an nhiên.

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, lái xe taxi đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên đường. Sự việc được xác định xảy ra tại phường Phương Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chị N.T.T (mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông) cho biết, chị đã đến cơ quan công an trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 8/8, trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường 70 và cầu Nhật Tân, cướp đi sinh mạng của 2 người. Các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Phát động chiến dịch “Flex” tình yêu Tổ quốc theo cách riêng qua video và hình ảnh trên không gian số

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chính thức khởi động trên toàn quốc từ ngày 04/8 - 02/9/2025. Chiến dịch "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng: bằng một video sáng tạo, một câu chuyện truyền cảm hứng, một hành động tử tế.

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - 4 mốc thời gian Âm lịch dưới đây được xem là "ngày sinh tôi luyện ý chí", giúp chủ nhân càng tôi luyện sớm, càng thành công rực rỡ về sau.

Xem nhiều

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Những con giáp thoát 'kiếp' nghèo khó, tiền bạc ào ào đổ về cuối năm 2025

Đời sống

GĐXH - Từ giờ đến hết năm 2025, 4 con giáp này như được "trời mở kho", vận may tài lộc tăng vọt. Sự nghiệp hanh thông, quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh đến mức chính họ cũng phải bất ngờ.

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống
Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Đời sống
3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Đời sống
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top