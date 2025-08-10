Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh
GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.
Người sinh tháng 2 Âm lịch: Vận may hoàng kim, sự nghiệp phất như diều gặp gió
Theo tử vi học, tháng 2 Âm lịch được xem là thời điểm "vàng" mang đến phúc khí và tài lộc dồi dào.
Người sinh vào tháng Âm lịch này thường sở hữu số mệnh phú quý, cả đời hiếm khi phải lo lắng cơm áo gạo tiền.
Sự nghiệp của họ đặc biệt thuận lợi, nhất là khi bước vào giai đoạn trung niên, đây là thời điểm tài lộc bùng nổ mạnh mẽ.
Chỉ cần nắm bắt thời cơ, họ có thể trở thành người giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, để giữ vững thành quả, họ cần duy trì sự khiêm tốn và tỉnh táo trước mọi cơ hội.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Tính cách trong sáng, được mọi người yêu mến
Người sinh tháng 6 Âm lịch thường nổi bật với nụ cười tươi và tính cách chân thành. Họ không bao giờ giả tạo, luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao.
Chính sự nhiệt huyết này giúp họ được yêu quý ở cả môi trường làm việc lẫn đời sống cá nhân.
Trong sự nghiệp, chỉ cần tập trung và kiên trì, họ sẽ nhanh chóng gặt hái thành công, mở ra cơ hội phát triển rộng lớn.
Không chỉ vậy, người sinh tháng Âm lịch này còn có duyên trong kinh doanh, giúp gia đình làm ăn thuận lợi và cuộc sống sung túc.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Cuộc sống bình yên nhưng thành công viên mãn
Những người sinh tháng 11 Âm lịch thường mong muốn một cuộc sống ổn định, không thích bon chen hay thị phi.
Tuy nhiên, đây lại là thời điểm được "trời ban" nhiều vận may nhất. Dù không chủ động tìm kiếm, họ vẫn đạt được thành công, tài lộc viên mãn.
Trong cuộc sống, họ thường gặp quý nhân, được yêu thương và ưu ái.
Đặc biệt, bước sang trung niên, tài chính của họ trở nên vững mạnh, đủ khả năng tích lũy khối tài sản đáng kể để tận hưởng tuổi già an nhàn bên gia đình.
Người sinh tháng 9 Âm lịch: Khí chất chín chắn, con đường sự nghiệp rộng mở
Người sinh tháng 9 Âm lịch luôn toát ra vẻ chín chắn, hòa nhã và tốt bụng. Họ quan tâm tới người khác và giữ mối quan hệ hài hòa trong mọi hoàn cảnh.
Dù sau này có đạt địa vị hay tài sản lớn, họ vẫn khiêm tốn và gần gũi với mọi người.
Nhờ được đồng nghiệp, đối tác tin tưởng và ủng hộ, con đường sự nghiệp của họ diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu.
Đây là mẫu người vừa có tài, vừa có đức, dễ đạt được cuộc sống viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.
4 tháng sinh Âm lịch thịnh vượng
Tháng sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh. Nếu bạn hoặc người thân sinh vào tháng 2, 6, 9 hoặc 11 Âm lịch, hãy trân trọng những may mắn trời ban và tận dụng cơ hội để cuộc sống ngày càng thịnh vượng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
