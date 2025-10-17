Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.
Chiều 17/10, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một học sinh lớp 12 tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc xô xát, nam sinh lớp 11 đã dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong sau đó.
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ", một lãnh đạo UBND xã Quảng Bình cho biết thêm.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.
Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòaPháp luật - 7 giờ trước
TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.
Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêmPháp luật - 10 giờ trước
Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.
Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”Pháp luật - 20 giờ trước
Sau khi đe dọa, dụ dỗ các kiểu nhưng chỉ chiếm đoạt được 400.000 đồng, kẻ lừa đảo đã thao túng tâm lý và hướng dẫn nam sinh viên tự bắt cóc chính mình rồi thông báo cho gia đình chuyển tiền giải cứu.
Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộmPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Yên Mỹ nhanh chóng xác định Hồ Thị Hòe là người trộm cắp vàng của vợ chồng anh Đ. Đáng chú ý, đối tượng là người ở cùng dãy trọ với vợ chồng nạn nhân.
Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí MinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.
Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”Pháp luật - 1 ngày trước
Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.
Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.
Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa BìnhPháp luật
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.