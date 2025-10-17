Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Chiều 17/10, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Bình (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một học sinh lớp 12 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ video).

Trong lúc xô xát, nam sinh lớp 11 đã dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong sau đó.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ", một lãnh đạo UBND xã Quảng Bình cho biết thêm.