Thanh niên 23 tuổi bị vỡ gan: Mối nguy tiềm ẩn từ những chấn thương bụng kín

Đau bụng sau khi ngã, đi khám phát hiện vỡ gan độ 4

Vào khoảng 10 giờ tối của một ngày cuối tháng 8, trên đường lái xe máy về nhà, nam thanh niên T.K.A (23 tuổi, Hóc Môn) không may mất lái và té ngã, vùng ngực – bụng bị đập mạnh vào phần đầu xe gắn máy.

Lúc mới ngã, anh không có cảm giác đau nhức nhiều, nhưng sáng hôm sau khi thức giấc, anh cảm thấy đau dữ dội vùng bụng, choáng váng, không thể ngồi dậy, kèm theo đó là hiện tượng tiểu ra máu. Cơn đau trở nặng nhanh chóng, vì thế gia đình đã khẩn trương đưa anh đến BVĐK Xuyên Á để thăm khám.

Anh A. nhập viện trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, kết quả chụp CT bụng ghi nhận anh bị vỡ gan độ 4 gây xuất huyết trong ổ bụng – một dạng chấn thương bụng kín nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng nếu không xử trí kịp thời.

Lập tức, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, gồm khoa Cấp Cứu, khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy và đơn vị Can Thiệp Mạch đã được diễn ra nhanh chóng. Các bác sĩ quyết định can thiệp tắc động mạch gan để cầm máu cho bệnh nhân, ngăn chặn nguy cơ sốc mất máu đe dọa tính mạng.

Can thiệp nội mạch để tắc mạch gan đang chảy máu, cứu sống bệnh nhân

BS.CKI. Cáp Hữu Hiếu – Đơn vị Can thiệp mạch, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh chia sẻ: "Trong trường hợp này, thay vì phẫu thuật mở ổ bụng vốn mất nhiều thời gian và tiềm ẩn rủi ro, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp ít xâm lấn hơn, đó là can thiệp nội mạch để tắc mạch gan đang chảy máu.

Dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê-kíp chúng tôi đã luồn một ống thông siêu nhỏ (1mm) từ động mạch đùi vào hệ mạch gan, xác định chính xác vị trí chảy máu và bơm chất tắc mạch để cầm máu.

Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân được gây tê, nhờ đó mà tránh cuộc gây mê toàn thân phức tạp cũng như tránh cuộc mổ xâm lấn, giúp người bệnh sớm hồi phục nhanh và không để lại sẹo."

Sau ca can thiệp, huyết áp bệnh nhân ổn định, không còn chảy máu trong, không cần mổ. Bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy để theo dõi chăm sóc. Hiện tại, anh A. đã ăn uống, sinh hoạt và đi lại bình thường, các chỉ số chức năng gan phục hồi tích cực.

Can thiệp tắc mạch cầm máu là gì?

Chấn thương gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong tai nạn giao thông, đặc biệt ở người trẻ. Tuy nhiên, với các tiến bộ trong lĩnh vực can thiệp mạch máu, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống mà không cần trải qua cuộc mổ nặng nề, nhờ đó giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Can thiệp tắc mạch cầm máu dù không ồn ào như những cuộc đại phẫu nhưng chính là "anh hùng thầm lặng" trong y học hiện đại, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm.

Bác sĩ Hiếu khuyến cáo: Khi gặp tai nạn giao thông, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện chẩn đoán và can thiệp càng sớm càng tốt. Chỉ một vài giờ trễ có thể khiến tổn thương trở nên không thể cứu vãn. Có những chấn thương không biểu hiện bên ngoài da mà âm ỉ bên trong gây xuất huyết nội đe dọa tính mạng, vì thế người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám kiểm tra ngay khi xảy ra tai nạn, chấn thương.