Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sống

Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được người đi đường đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, chấn thương bụng kín phức tạp.

Người bệnh là Đ.Q.A. 16 tuổi (Chí Linh – Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp tụt 70/40mmHg, da niêm mạc nhợt, bụng chướng có vết bầm tím vùng hạ sườn phải.

Kíp phẫu thuật nhanh chóng tiến hành xử trí cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tổn thương vỡ gan của người bệnh. Ảnh: BSCC

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín, sốc mất máu nghi do vỡ tạng đặc. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức, làm siêu âm cấp cứu tại giường và phát hiện có nhiều dịch trong ổ bụng, hình ảnh vỡ gan. Người bệnh được chuyển lên phòng mổ khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu.

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh cho biết: Khi tiến hành mở ổ bụng của người bệnh có rất nhiều máu, khoảng 2.500 ml máu cục và máu loãng, nửa gan phải bị dập nát, nhiều đường vỡ đi khắp mặt và nhu mô gan, trong đó có 1 đường vỡ gây rách tĩnh mạch cửa phải (là một mạch máu rất lớn của gan) khiến máu chảy ồ ạt vào ổ bụng.

Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng cầm máu gan bằng các thủ thuật chuyên khoa sâu và khâu lại mạch máu, nhu mô gan cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 3 giờ, sau ca mổ, sức khỏe người bệnh dần ổn định.

Cũng theo bác sĩ Thụ, đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch, đòi hỏi phải tập trung thực hiện cấp cứu thật nhanh, huy động tối đa nhân lực và vật lực để hồi sức phẫu thuật thì mới cứu sống tính mạng người bệnh.

Qua nhiều trường hợp cấp cứu và xử trí những ca chấn thương nặng, nguy kịch, có thể thấy hệ thống cấp cứu, xử trí chuyên nghiệp của bệnh viện hoạt động rất hiệu quả. Từ đó giúp người bệnh an tâm điều trị ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến điều trị.

Người đàn ông 35 tuổi ở Hưng Yên bị vỡ gan, chấn thương nghiêm trọng may mắn được cứu sống GĐXH - Các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhân vỡ gan, vỡ cơ hoành, vỡ đại tràng, lộ toàn bộ nội tạng, phổi...



