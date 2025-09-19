Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sống
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để cứu sống bệnh nhân.
Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông, được người đi đường đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, chấn thương bụng kín phức tạp.
Người bệnh là Đ.Q.A. 16 tuổi (Chí Linh – Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp tụt 70/40mmHg, da niêm mạc nhợt, bụng chướng có vết bầm tím vùng hạ sườn phải.
Ngay khi tiếp nhận người bệnh, nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín, sốc mất máu nghi do vỡ tạng đặc. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức, làm siêu âm cấp cứu tại giường và phát hiện có nhiều dịch trong ổ bụng, hình ảnh vỡ gan. Người bệnh được chuyển lên phòng mổ khẩn cấp để phẫu thuật cấp cứu.
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh cho biết: Khi tiến hành mở ổ bụng của người bệnh có rất nhiều máu, khoảng 2.500 ml máu cục và máu loãng, nửa gan phải bị dập nát, nhiều đường vỡ đi khắp mặt và nhu mô gan, trong đó có 1 đường vỡ gây rách tĩnh mạch cửa phải (là một mạch máu rất lớn của gan) khiến máu chảy ồ ạt vào ổ bụng.
Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng cầm máu gan bằng các thủ thuật chuyên khoa sâu và khâu lại mạch máu, nhu mô gan cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 3 giờ, sau ca mổ, sức khỏe người bệnh dần ổn định.
Cũng theo bác sĩ Thụ, đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch, đòi hỏi phải tập trung thực hiện cấp cứu thật nhanh, huy động tối đa nhân lực và vật lực để hồi sức phẫu thuật thì mới cứu sống tính mạng người bệnh.
Qua nhiều trường hợp cấp cứu và xử trí những ca chấn thương nặng, nguy kịch, có thể thấy hệ thống cấp cứu, xử trí chuyên nghiệp của bệnh viện hoạt động rất hiệu quả. Từ đó giúp người bệnh an tâm điều trị ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến điều trị.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳY tế - 1 ngày trước
GĐXH – Sáng nay (19/9), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật TânY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.
Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt NamY tế - 2 ngày trước
GĐXH – Điểm nhấn của Vietnam Medipharm Expo năm 2025 diễn ra tới đây tại Hà Nội là việc tổ chức song song với VIREC 2025 – một triển lãm quốc tế lần đầu về chăm sóc, phục hồi chức năng người cao tuổi...
Nghìn ly sữa - nghìn hy vọng Báo Sức khỏe & Đời sống và Nutricare trao tặng bệnh nhi ung thưY tế - 2 ngày trước
Sáng 15/9, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare đã tổ chức lễ trao tặng 40.000 ly sữa dinh dưỡng y học Leanmax Hope cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Người cao tuổi sống thọ nhưng cần sống khỏe: Không có 'thực phẩm thần kỳ' – Hãy ăn uống điều độY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là nội dung bác sĩ người Nhật Shun Kubo chia sẻ tại hội thảo "Nhận diện và quản lý các bệnh lý nguy cơ cao ở người trung và cao tuổi" vừa diễn ra tại Hà Nội
Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặpY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.
Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ IY tế - 3 ngày trước
Sáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốcY tế - 4 ngày trước
GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổiSống khỏe - 5 ngày trước
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốcY tế
GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.