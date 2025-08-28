Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?
GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thay vì ngày 2/9 như thường lệ.
Theo khoản 4 Điều 8 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 và điểm 2.2.2 khoản 2 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025, lịch chi trả lương hưu hằng tháng được tổ chức theo hai giai đoạn. Tại các điểm chi trả trực tiếp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, đảm bảo tối thiểu 6 giờ chi trả mỗi ngày.
Việc kết thúc chi trả có thể được thực hiện trước ngày 10 nếu toàn bộ danh sách người hưởng đã được giải quyết. Sau đó, từ ngày 11 đến ngày 25, việc chi trả sẽ tiếp tục tại các điểm giao dịch của bưu điện huyện.
Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương. Đặc biệt trong tháng 9/2025, do ngày 2/9 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lịch chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, người hưởng lương hưu sẽ bắt đầu nhận từ ngày 3 đến ngày 10/9/2025 tại các điểm chi trả.
Lịch chi trả lương hưu tại Hà Nội
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025 căn cứ theo quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 quy định quy trình giải quyết hưởng lương hưu.
Căn cứ các danh sách và dữ liệu trên hệ thống, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kèm theo các khoản trợ cấp một lần (nếu có) đối với người hưởng theo các hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân và trực tiếp bằng tiền mặt tại bảo hiểm xã hội cơ sở.
Do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên cơ quan BHXH dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9.
Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9.
Tháng 9 này, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại bảo hiểm xã hội khu vực chậm nhất ngày 5/9.
Theo quy định, về chi trả tiền mặt, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống tổ chức dịch vụ chi trả theo hợp đồng đã ký kết. Thời gian từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng và chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.
Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng đó. Dự kiến việc chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả sẽ diễn ra từ ngày 3/9 (tức thứ Tư) do ngày 2/9 là Quốc khánh, ngày nghỉ lễ theo Bộ luật Lao động.
Lịch chi trả lương hưu tại TPHCM
BHXH TP.HCM cho biết, từ tháng 8/2025 lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được thống nhất, nên tháng 9 sẽ thực hiện theo cách tương tự.
Người nhận qua tài khoản ATM sẽ được chuyển tiền từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Riêng tháng 9 có hai ngày nghỉ lễ 1 và 2/9, nên tiền sẽ được chuyển vào ngày 3/9.
Với hình thức tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chi trả tại các điểm từ ngày 7 đến 10 hằng tháng; từ ngày 11 đến 25 tiếp tục chi tại bưu cục trung tâm và phường. Nếu trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ, việc chi trả sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.
Theo BHXH Việt Nam để việc nhận lương hưu tháng 9 diễn ra thuận lợi, người hưởng cần đảm bảo thông tin cá nhân đã được cập nhật chính xác, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD). Trường hợp chưa có CCCD hoặc thông tin không trùng khớp với hệ thống của Bảo hiểm xã hội, cần nhanh chóng cập nhật theo đúng hướng dẫn. Những người không thể tự đi nhận lương hưu có thể thực hiện ủy quyền hợp pháp để người thân thay mặt nhận tiền.
