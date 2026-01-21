Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ nay cho tới trước Tết, một số con giáp có thể phải đối mặt với hàng loạt áp lực liên quan tới tài chính, công việc, tình cảm và cả sức khỏe. Nếu không đủ tỉnh táo và vững vàng, những rắc rối nhỏ rất dễ tích tụ thành mệt mỏi lớn.

Con giáp Ngọ: Dễ vướng thị phi, cẩn trọng kẻ tiểu nhân

Giai đoạn trước Tết Nguyên Đán, tuổi Ngọ có nguy cơ vướng vào mâu thuẫn, xung đột do lời nói hoặc hành động vô tình, từ đó bị kẻ khác ghi hận và tìm cách gây khó dễ. Ảnh minh họa

Giai đoạn trước Tết Nguyên Đán không mấy dễ chịu với người tuổi Ngọ khi vận trình xuất hiện nhiều yếu tố cạnh tranh và ganh ghét.

Bạn có nguy cơ vướng vào mâu thuẫn, xung đột do lời nói hoặc hành động vô tình, từ đó bị kẻ khác ghi hận và tìm cách gây khó dễ.

Trong môi trường làm việc hay học tập, tuổi Ngọ cần đặc biệt đề phòng những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng lại tiềm ẩn ý đồ không tốt.

Việc cả tin, nhún nhường quá mức hoặc để cảm xúc chi phối dễ khiến bạn rơi vào thế bị động, thậm chí ảnh hưởng tới uy tín cá nhân.

Khoảng thời gian này dễ khiến tinh thần bạn luôn trong trạng thái căng thẳng, bất an và mệt mỏi kéo dài.

Con giáp Hợi: Áp lực tài chính bủa vây, ví tiền dễ "trống rỗng"

Càng về cuối năm, áp lực càng lớn, dễ khiến tuổi Hợi rơi vào cảm giác hụt hẫng, chán nản. Ảnh minh họa

Với người tuổi Hợi, những ngày cận Tết lại mang đến cảm giác nặng nề về tiền bạc.

Các khoản chi tiêu dồn dập cuối năm, cộng thêm những vấn đề tồn đọng từ trước khiến bạn rơi vào trạng thái lo lắng, bế tắc trong việc cân đối tài chính.

Không loại trừ khả năng bạn bị người quen vay mượn nhưng chậm trả hoặc cố tình khất nợ, khiến kế hoạch chi tiêu cho Tết bị đảo lộn.

Càng về cuối năm, áp lực càng lớn, dễ khiến tuổi Hợi rơi vào cảm giác hụt hẫng, chán nản.

Đây là lúc bạn cần siết chặt hầu bao, tránh đầu tư mạo hiểm và tuyệt đối không cho vay tiền nếu chưa thực sự cần thiết.

Con giáp Tý: Kế hoạch dang dở, tình cảm nhiều trắc trở

Giai đoạn này, tuổi Tý nên thận trọng trong lời nói, cảm xúc và đừng vội lao vào những mối quan hệ thiếu chắc chắn. Ảnh minh họa

Người tuổi Tý bước vào giai đoạn cuối năm với nhiều dự định và sự tự tin vào bản thân.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra đúng như mong đợi khi liên tiếp xuất hiện những yếu tố ngoài tầm kiểm soát, khiến công việc và mục tiêu cá nhân bị chậm nhịp.

Chuyện tình cảm cũng là điểm khiến tuổi Tý đau đầu. Những ai đang trong mối quan hệ dễ rơi vào tình trạng tranh cãi, bất đồng quan điểm, chỉ vì những vấn đề nhỏ nhưng không ai chịu nhường ai.

Với người độc thân, nguy cơ yêu đơn phương hoặc bị từ chối tình cảm khá cao, dễ để lại tổn thương sâu sắc.

Giai đoạn này, tuổi Tý nên thận trọng trong lời nói, cảm xúc và đừng vội lao vào những mối quan hệ thiếu chắc chắn.

Con giáp Tuất: Tinh thần sa sút, công việc và sức khỏe cùng chịu áp lực

Công việc không đạt được kết quả tương xứng với công sức bỏ ra khiến tuổi Tuất dễ chán nản, thậm chí nảy sinh ý định thay đổi môi trường làm việc. Ảnh minh họa

Càng gần Tết, người tuổi Tuất càng cảm nhận rõ sự nặng nề trong tâm trạng.

Nhiều sự việc phát sinh ngoài dự tính khiến bạn dù không muốn vẫn phải chấp nhận, từ đó sinh ra cảm giác bất lực và mệt mỏi.

Công việc không đạt được kết quả tương xứng với công sức bỏ ra khiến tuổi Tuất dễ chán nản, thậm chí nảy sinh ý định thay đổi môi trường làm việc.

Tuy nhiên, thời điểm này chưa thực sự thuận lợi để đưa ra quyết định lớn.

Bên cạnh đó, sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo, đặc biệt là các bệnh vặt, chấn thương hoặc vấn đề liên quan tới xương khớp do căng thẳng kéo dài.

4 con giáp chưa kịp sắm Tết đã mệt mỏi

Dù nằm trong nhóm con giáp đen đủi trước Tết Nguyên Đán, nhưng những khó khăn này chỉ mang tính tạm thời.

Nếu biết tiết chế cảm xúc, quản lý tài chính chặt chẽ và giữ tinh thần tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể giảm nhẹ tác động tiêu cực và chờ đón một năm mới khởi sắc hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nam có xu hướng thích chinh phục, dễ rung động trước người khác giới và khó giữ mình trong các mối quan hệ lâu dài. Họ là ai?



