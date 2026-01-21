Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.
Ngày 21/1, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kèm bài viết của tài khoản có tên N.C.M. liên quan đến việc vợ và chị vợ của anh M. bị hành hung dã man tại nhà riêng, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19/1/2026 tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi hai mẹ con người cô ruột (nhà vợ) đến thắp hương tại gia đình.
Sự việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Clip: N.C.M.
Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra xô xát, hai mẹ con người cô đã lao vào hành hung vợ anh khi chị này đang bế đứa con nhỏ mới sinh được 2 tháng trên tay. Đáng chú ý, vụ việc trở nên nghiêm trọng khi người chị vợ (đang mang thai 31 tuần) chạy vào can ngăn cũng trở thành nạn nhân.
"Chị vợ tôi chạy vào can thì mẹ con cô đấy cũng đánh cả chị ấy luôn. Trong lúc xô xát, họ kéo lê chị ấy, đập bụng xuống đất và hành hung dã man", người chồng bức xúc tường thuật lại trong bài viết.
Cũng theo người đăng tải, khi thấy chị gái bị đánh, người vợ đã đặt con vào giường để chạy ra ứng cứu nhưng bất thành. Chị tiếp tục bị người con trai của cô ruột khống chế, xô đẩy đập đầu mạnh vào tủ kính.
Hậu quả của vụ xô xát khiến cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị. Theo thông tin từ gia đình, người chị mang thai hiện đang được các bác sĩ theo dõi sát sao do thai nhi có dấu hiệu thở gấp, đồng thời người mẹ bị chấn thương vùng đầu.
Về phần người vợ mới sinh, do bị va đập mạnh vào tủ kính nên cũng đang phải nằm viện để theo dõi.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo lên cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo, đang tiến hành xác minh, làm rõ.
Đoạn clip và bài viết sau khi đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
