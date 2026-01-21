Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ 19 - 25/1/2026 của 12 con giáp. Con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi nào về tài lộc và tình cảm?.

Sự nghiệp của con giáp Tý trong tháng Chạp 2025

Theo tử vi tháng 12 âm lịch 2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý cần phải thay đổi, hành động nhiều hơn. Thái Dương dự báo Tý sẽ đối mặt với những lựa chọn sự nghiệp quan trọng, mở ra một tương lai tươi sáng, có triển vọng tương lai cho bản thân. Lựa chọn thời điểm này sẽ ảnh hưởng tới bạn năm mới, vì thế nên đừng có nóng vội, cứ bình tĩnh ắt sẽ có may mắn.

Các mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên hài hòa và yên bình, tình bạn bắt đầu nảy nở và những mối quan hệ mới đang xuất hiện.Tháng này tốt cho người làm kinh doanh tự do, thiên về hàng ăn, bán thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ khô ở chợ hoặc có cửa hàng riêng, làm mối sỉ, đổ buôn. Vận may đường học tập xuất hiện, thích hợp cho việc bạn nâng cao kỹ năng cho bản thân.

Con giáp Tý

Nam tuổi Tý thì hăng hái, có sức khỏe, nhiệt huyết, được cấp trên quý mến, có duyên với khách hàng trẻ tuổi. Nữ mệnh đa tài, giỏi giang tháo vát nhưng hơi vất vả, cuối tháng có thể gặp khó khăn trong công việc khiến tinh thần lao dốc. Khuyên con giáp Tý cần tập trung nhiều hơn vào các đầu việc, tránh làm ăn đầu voi đuôi chuột.

Tài lộc của con giáp Tý trong tháng Chạp 2025

Tài lộc của con giáp Tý tháng này có nhưng khó tụ tài, thậm chí có lúc phải vay mượn để lo việc lớn trong gia đình, bù lỗ làm ăn.

Trong tháng Chạp này khuyên con giáp Tý cần thận trọng trong kinh doanh, đầu tư kỹ lưỡng để tránh thất thoát tài chính do quan hệ đối tác cả nể nhau gây ra. Môi trường sống và làm việc áp lực khiến tuổi Tý mất nhiều tiền để lo chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy, bạn cần thay đổi ngay lối sống, sinh hoạt sao cho điều độ để tránh ảnh hưởng.

Tháng 12 âm cũng khuyên con giáp Tý nên hạn chế khoe khoang kẻo bị lừa tiền, mất hết tiền bản thân gom góp cả năm qua. Đi lại cũng nên cẩn thận, chấp hành luật giao thông kẻo bị phạt tiền.

Về tình duyên của con giáp Tý trong tháng Chạp 2025

Về tình duyên của con giáp Tý trong tháng này khá tốt. Tháng này khuyên Tý nên sống thật với bản thân, đừng chạy theo việc trở thành người tốt. Càng cố gắng làm vừa lòng thiên hạ, bạn càng đánh mất chính mình và cảm thấy mệt mỏi.

Thái Dương hỗ trợ tốt cho những bạn nam đang tìm người yêu hoặc có ý định tỏ tình, làm quen với bạn khác giới, hợp tác làm ăn với nam hay nữ cũng rất may mắn, vui vẻ, đôi bên cùng có lợi.

Con giáp Tý cần học cách bao dung, rộng lượng với những người xung quanh vì nếu không dễ khiến quan hệ ngày một trở nên xa cách. Những bạn nữ tuổi Tý có phần nóng tính và hơi thẳng thắn nên dễ đánh mất những mối lương duyên tốt đẹp.

Cách khai tài vượng vận tháng 12 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Tý

+ Mậu Tý: Tử vi tháng 12/2025 tuổi Tý âm lịch nói bạn sẽ gặp được nhiều người tốt tính giúp đỡ cho cuộc sống của bạn khá nhiều.

Quý nhân: Mùi, Thìn; Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng nhạt

+ Canh Tý: Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp và bạn đang có tâm trạng tốt, nhưng sẽ có nhiều hoạt động xã hội hơn vào cuối năm, vì vậy bạn nên chọn những hoạt động xã hội phù hợp với sức lực của mình.

Quý nhân: Hợi, Thân; Màu sắc may mắn: Vàng, nâu

+ Tuổi Nhâm Tý: Hãy thận trọng vì những ngày gần cuối năm thì công việc cũng sẽ có những thay đổi bất ngờ, làm gì cũng nên tính toán.

Quý nhân: Thân, Mùi; Màu sắc may mắn: Hồng, cam

+ Tuổi Giáp Tý: Có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến bạn hơi sốc, cuối năm dễ mất tiền nhưng đừng buồn vì của đi thay người.

Quý nhân: Sửu, Ngọ

Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng

+ Tuổi Bính Tý: Những người thích thức khuya nên cố gắng đi ngủ sớm và dậy sớm nhất có thể để có sức khỏe tốt hơn để đón Tết vui vẻ.

Quý nhân: Mùi, Tuất

Màu sắc may mắn: Trắng, xanh lục

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.