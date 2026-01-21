Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Cấp dưỡng sau ly hôn là gì?

Cấp dưỡng sau ly hôn là nghĩa vụ pháp lý của cha mẹ không trực tiếp nuôi con, hoặc vợ/chồng gặp khó khăn, phải đóng góp tiền hoặc tài sản để đáp ứng nhu cầu thiết yếu (ăn, ở, học hành, y tế) cho người còn lại, đặc biệt là con chung chưa thành niên hoặc con thành niên không có khả năng lao động.

Cấp dưỡng sau ly hôn là nghĩa vụ bắt buộc, dựa trên quan hệ cha mẹ - con cái hoặc hôn nhân, nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện cho con, không bị chấm dứt khi ly hôn.

Cấp dưỡng chỉ xảy ra khi có các điều kiện:

- Người được cấp dưỡng là người chưa thành niên, đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn;

- Người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng.

- Những người này không sống cùng nhau.

Vì vậy, khi ly hôn, những người sau đây sẽ xảy ra quan hệ cấp dưỡng:

- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con thành niên không có tài sản tự nuôi mình, không có khả năng lao động có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Đặc biệt, dù cha, mẹ có bị hạn chế quyền với con chưa thành niên thì vẫn phải cấp dưỡng cho con (theo khoản 2 Điều 82 và khoản 3 Điều 87 Luật Hôn nhân và Gia đình).

- Vợ, chồng sau khi ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đối phương nếu một bên khó khăn, túng quẫn, có yêu cầu cấp dưỡng và có lý do chính đáng (theo Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Vi phạm quy định về chăm sóc, cấp dưỡng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Tại Điều 43 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật;

b) Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, sau ly hôn, cha/mẹ từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Đồng thời phải buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định.

