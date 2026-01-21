Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bảo hiểm xe máy là gì?

Bảo hiểm xe máy là hợp đồng giữa chủ xe và công ty bảo hiểm, giúp bảo vệ tài chính khỏi rủi ro tai nạn, hư hỏng, mất cắp khi tham gia giao thông. Trong đó quan trọng nhất là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, chi trả cho bên thứ ba bị thiệt hại. Chủ xe máy cũng nên mua thêm bảo hiểm tự nguyện (tai nạn người ngồi trên xe, vật chất xe) để bảo vệ bản thân và tài sản.

Năm 2026, có bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy không?

Theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau:

1. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

c) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

d) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng phù hợp loại xe máy chuyên dùng đang điều khiển; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải mang theo các loại giấy tờ sau đây:

a) Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc Giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;

c) Giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

d) Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật;

đ) Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

4. Người lái xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện; đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật này.

5. Người tập lái xe ô tô, người dự sát hạch lái xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ phải thực hành trên xe tập lái, xe sát hạch trên tuyến đường tập lái, tuyến đường sát hạch, có giáo viên dạy lái hoặc sát hạch viên bảo trợ tay lái. Giáo viên dạy lái, sát hạch viên phải mang theo các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, năm 2026, người dân khi tham gia giao thông bằng xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy.

Theo quy định, người dân khi tham gia giao thông bằng xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy. Ảnh minh họa: TL

Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

Bảo hiểm xe máy sẽ giúp các bên liên quan giải quyết các vấn đề bao gồm:

- Hỗ trợ tài chính trong trường hợp xe bị hư hỏng, thiệt hại do tình huống ngoài tầm kiểm soát như cháy nổ, va chạm;

- Nếu xe bị hư hỏng trên 75% hoặc không thể sửa chữa, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của xe;

- Đền bù cho bên bị nạn thiệt hại về thân thể và tài sản do lỗi của chủ xe cơ giới;

- Tránh việc bị cảnh sát giao thông xử phạt vì không có bảo hiểm xe máy;

- Bồi thường về tài chính đối với thiệt hại về thân thể khi tham gia giao thông cho những người ngồi trên xe máy (bao gồm cả chủ phương tiện và người ngồi sau xe);

- Hạn chế tình trạng người gây tai nạn bỏ trốn do sợ phải bồi thường;

Bảo hiểm xe máy giá bao nhiêu?

Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe máy được quy định rõ ràng với thời hạn một năm, dao động từ 60.500 đồng đến 319.000 đồng (đã bao gồm VAT). Cụ thể:

Xe máy điện: 60.500 đồng/năm.

Xe dưới 50cc: 60.500 đồng/năm.

Xe mô tô trên 50cc: 66.000 đồng/năm.

Xe phân khối lớn, mô tô 3 bánh và phương tiện trên 175cc: 319.000 đồng/năm.

Không có bảo hiểm xe máy, bị xử phạt thế nào?

Lỗi không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe máy bắt buộc được quy định rõ tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể:

Tại Điều 18, Nghị định 168/2024/NĐ-CP phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

c) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe);

d) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô kinh doanh vận tải không mang theo giấy phép lái xe trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 Điều này.

Ngoài ra, tại Điều 19 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, năm 2026 người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng

Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Người dân có thể mua bảo hiểm xe máy của các công ty uy tín, có thương hiệu. Ảnh minh họa: Báo Lao động

Mua bảo hiểm xe máy ở đâu?

Theo quy định của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo mẫu chuẩn do Bộ ban hành. Nhờ đó, chủ sở hữu xe máy và mô tô có thể dễ dàng lựa chọn mua bảo hiểm từ những công ty uy tín, có thương hiệu lớn trên thị trường.

Dưới đây là các công ty bán bảo hiểm xe máy, người dân có thể mua bảo hiểm xe máy:

PTI – Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Bảo hiểm Bảo Việt.

MIC – Bảo hiểm Quân đội.

PVI – Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

GIC – Bảo hiểm Toàn Cầu.

VNI – Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

