Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp
Thường được gọi là ma trơi, những ánh sáng kinh hoàng này thực ra là gì?
Những luồng ánh sáng ma quái nhảy múa giữa không trung trong đầm lầy, rừng rậm, và thậm chí cả nghĩa địa đã được ghi nhận ở nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ. Theo một nghiên cứu mới, cuối cùng có thể có một lời giải thích hợp lý: đó không phải hiện tượng siêu nhiên, mà là một dạng "sét siêu nhỏ" kỳ lạ.
Thường được gọi là ma trơi, đèn bí ngô, hay ignis fatuus, những ngọn lửa lơ lửng kỳ lạ này quả là nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện kinh dị hoặc mang màu sắc tâm linh đầy màu sắc. Đôi khi chúng được giải thích là linh hồn của người chết, hoặc những chiếc đèn lồng được mang theo bởi những linh hồn lạc lối bị nguyền rủa lang thang trên mặt đất mãi mãi sau khi lừa được Quỷ dữ.
Nhưng khoa học đằng sau câu chuyện dân gian kỳ quặc này là gì? Những lời giải thích thực tế hơn bao gồm các túi khí đầm lầy tự bốc cháy, nhưng chúng không thể bùng phát nếu không có tác nhân rõ ràng.
Giờ đây, một nghiên cứu do các nhà hóa học tại Đại học Stanford dẫn đầu cho rằng tia sét siêu nhỏ có thể là nguyên nhân. Những tia năng lượng điện nhỏ xíu này có thể hình thành trong điện trường nơi khí gặp chất lỏng, sau đó nhảy giữa các bong bóng mang điện tích khác nhau và đốt cháy khí mê-tan.
Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã bơm không khí và khí mê-tan vào nước để tạo ra những bong bóng nhỏ, rồi quan sát chúng bằng camera tốc độ cao. Và quả thực, những tia sét siêu nhỏ đã được ghi lại rõ nét, mỗi tia kéo dài chỉ một phần nghìn giây.
Mặc dù các tia chớp vẫn được nhìn thấy ngay cả khi chỉ có bọt khí xuất hiện, nhưng dường như có nhiều tia sét nhỏ bùng lên hơn khi có sự hiện diện của khí mê-tan.
Các nhà nghiên cứu viết trong bài báo của họ rằng: "Sét siêu nhỏ giữa các bong bóng khí mê-tan tạo ra cơ chế đánh lửa tự nhiên cho quá trình oxy hóa khí mê-tan trong điều kiện môi trường xung quanh" .
"Khám phá này ủng hộ mối liên hệ đã bị nghi ngờ từ lâu giữa các giao diện tích điện và ngọn lửa lạnh tự phát, đồng thời cung cấp lời giải thích có cơ sở vật lý cho sự xuất hiện của ignis fatuus."
Hiện tượng này có thể không chỉ giải thích cho hiện tượng ma trơi bí ẩn – nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại của chính chúng ta. Một số nhà nghiên cứu trước đây đã cho rằng loại sét siêu nhỏ này có thể đã cung cấp tia lửa ban đầu, khởi động các phản ứng hóa học cho phép sự sống phát sinh từ vật chất vô tri.
Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí PNAS.
Nguồn: Science Alert
Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện ra thứ đáng sợTiêu điểm - 21 giờ trước
Một người phụ nữ yêu thiên nhiên đã tình cờ phát hiện ra loại nấm có hình dạng đáng sợ khi đang đi dạo.
Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.
Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?Tiêu điểm - 2 ngày trước
Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tócTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Từng chịu chỉ trích nặng nề từ mạng xã hội Trung Quốc vì 16 tuổi vẫn cần bảo mẫu đút cơm, Lưu Tử Kỳ hiện có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống.
Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt TrăngTiêu điểm - 3 ngày trước
Một đáp án mới cho tính chất "hai mặt" của Mặt Trăng vừa được tiết lộ thông qua hố trũng South Pole - Aitken.
Người đàn ông câu được con cá "khổng lồ", giá hơn 50 tỷ đồngTiêu điểm - 3 ngày trước
Một cần thủ cùng với bạn bè đã câu được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 400kg dài 2,72 mét trên biển, khi biết giá ai cũng bất ngờ.
Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinhTiêu điểm - 5 ngày trước
Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lạiTiêu điểm - 1 tuần trước
Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".
Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đíchTiêu điểm - 1 tuần trước
Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.
Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồngTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.
Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dờiTiêu điểm
GĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.