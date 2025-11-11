Mới nhất
Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp

Thứ ba, 07:00 11/11/2025 | Tiêu điểm
Thường được gọi là ma trơi, những ánh sáng kinh hoàng này thực ra là gì?

Những luồng ánh sáng ma quái nhảy múa giữa không trung trong đầm lầy, rừng rậm, và thậm chí cả nghĩa địa đã được ghi nhận ở nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ. Theo một nghiên cứu mới, cuối cùng có thể có một lời giải thích hợp lý: đó không phải hiện tượng siêu nhiên, mà là một dạng "sét siêu nhỏ" kỳ lạ.

Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp- Ảnh 1.

Một bức tranh năm 1823, Will-o-the-wisp và con rắn

Thường được gọi là ma trơi, đèn bí ngô, hay ignis fatuus, những ngọn lửa lơ lửng kỳ lạ này quả là nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện kinh dị hoặc mang màu sắc tâm linh đầy màu sắc. Đôi khi chúng được giải thích là linh hồn của người chết, hoặc những chiếc đèn lồng được mang theo bởi những linh hồn lạc lối bị nguyền rủa lang thang trên mặt đất mãi mãi sau khi lừa được Quỷ dữ.

Nhưng khoa học đằng sau câu chuyện dân gian kỳ quặc này là gì? Những lời giải thích thực tế hơn bao gồm các túi khí đầm lầy tự bốc cháy, nhưng chúng không thể bùng phát nếu không có tác nhân rõ ràng.

Giờ đây, một nghiên cứu do các nhà hóa học tại Đại học Stanford dẫn đầu cho rằng tia sét siêu nhỏ có thể là nguyên nhân. Những tia năng lượng điện nhỏ xíu này có thể hình thành trong điện trường nơi khí gặp chất lỏng, sau đó nhảy giữa các bong bóng mang điện tích khác nhau và đốt cháy khí mê-tan.

Bí ẩn về những ánh sáng ma quái ám ảnh chúng ta trong nhiều thế kỷ đã được giải đáp- Ảnh 2.

Trong các thí nghiệm của nhóm, có thể nhìn thấy những tia sét siêu nhỏ giữa các bong bóng. (Nguồn: Xia và cộng sự, PNAS, 2025)

Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã bơm không khí và khí mê-tan vào nước để tạo ra những bong bóng nhỏ, rồi quan sát chúng bằng camera tốc độ cao. Và quả thực, những tia sét siêu nhỏ đã được ghi lại rõ nét, mỗi tia kéo dài chỉ một phần nghìn giây.

Mặc dù các tia chớp vẫn được nhìn thấy ngay cả khi chỉ có bọt khí xuất hiện, nhưng dường như có nhiều tia sét nhỏ bùng lên hơn khi có sự hiện diện của khí mê-tan.

Các nhà nghiên cứu viết trong bài báo của họ rằng: "Sét siêu nhỏ giữa các bong bóng khí mê-tan tạo ra cơ chế đánh lửa tự nhiên cho quá trình oxy hóa khí mê-tan trong điều kiện môi trường xung quanh" .

"Khám phá này ủng hộ mối liên hệ đã bị nghi ngờ từ lâu giữa các giao diện tích điện và ngọn lửa lạnh tự phát, đồng thời cung cấp lời giải thích có cơ sở vật lý cho sự xuất hiện của ignis fatuus."

Hiện tượng này có thể không chỉ giải thích cho hiện tượng ma trơi bí ẩn – nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại của chính chúng ta. Một số nhà nghiên cứu trước đây đã cho rằng loại sét siêu nhỏ này có thể đã cung cấp tia lửa ban đầu, khởi động các phản ứng hóa học cho phép sự sống phát sinh từ vật chất vô tri.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí PNAS.

Nguồn: Science Alert

Thanh Huyền
