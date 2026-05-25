Xe ga 125cc giá 32,5 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision khiến chị em mê mẩn

Xe ga 125cc đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode

Yamaha Jog i Plus

Yamaha Jog i Plus là mẫu xe chuẩn mực trong phân khúc xe tay ga ‘bình dân’ dành cho thị trường Trung Quốc, luôn nằm trong top bán chạy nhất tại đây. Chủ yếu nhắm đến việc di chuyển quãng ngắn trong thành phố, Jog i Plus phù hợp với đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng, sinh viên và người dùng nữ. Mẫu xe này được đánh giá cao về độ bền, độ tin cậy và khả năng giữ giá.

Thiết kế của Yamaha Jog i Plus 2026 vẫn giữ nguyên nét cổ điển như đời cũ. Phiên bản Tiêu chuẩn được phân phối với 4 lựa chọn màu sắc bao gồm Cool Black (Đen), Ivory White (Trắng ngà), Mica Green (Xanh mica) và Deep Sea Blue (Xanh biển sâu). Trong khi đó, phiên bản đặc biệt có 3 tùy chọn màu sắc: Galaxy Green (Xanh thiên hà), Cool Black (Đen cực ngầu) và Dazzling White (Trắng chói lọi).

Hệ thống chiếu sáng của Yamaha Jog i Plus sử dụng bóng LED hiện đại, không chỉ tạo nên diện mạo sang xịn cho chiếc xe, mà còn đủ sáng để mang lại cảm giác an toàn khi lái xe vào ban đêm. Phiên bản đặc biệt còn được nâng cấp bảng đồng hồ lên dạng kỹ thuật số với màn hình LCD sắc nét. Giao diện đồng hồ rất dễ đọc, giúp người dùng có thể theo dõi các thông tin vận hành quan trọng nhất.





Khắc phục nhược điểm lốp nhỏ (kích thước 90/90-10) của đời trước, Yamaha Jog i Plus mới tăng kích thước độ rộng lốp để giúp chiếc xe bám đường tốt hơn khi vào cua và tăng độ ổn định, an toàn khi di chuyển trên các bề mặt trơn trượt. Theo thông tin được công bố, Jog i Plus mới giờ đây sử dụng lốp xe 100/90-10 ở cả hai bánh.





Hệ thống phanh khá cơ bản, giống như trên Honda Vision hay SH Mode, với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng trước, kết hợp với giảm xóc đơn ở phía sau.

Một số tiện ích bổ sung đáng chú ý trên Jog i Plus có thể kể tới cổng sạc điện thoại USB Type-C tiện lợi, ngăn chứa đồ phía trước rộng rãi đi kèm móc treo chống trượt có thể gập lại, cốp chứa đồ dưới yên dung tích lớn và ốp ống xả chống bỏng toàn diện.

Yamaha Jog i Plus 2026 vẫn sử dụng động cơ Blue Core 125cc với công suất tối đa 8,3 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Giá xe ga 125cc Yamaha Jog i Plus 2026

Phiên bản tiêu chuẩn được hãng niêm yết giá bán ở mức 8.380 nhân dân tệ (khoảng 32,5 triệu đồng), còn phiên bản đặc biệt của mẫu xe này có giá 8.580 nhân dân tệ (khoảng 33,3 triệu đồng).Bảng giá xe

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.