Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường
GĐXH - Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất pương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển và phát hiện xe này đang vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu "Kotex", "Thạch Thảo" có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Chủ sở hữu số hàng hóa trên được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
Từ dấu hiệu vi phạm ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang tổ chức hoạt động sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như "Kotex", "Lisa", "Diana", "Ánh Dương", "Việt Thái", "Thạch Thảo"; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói; gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.
Hàng chục ngàn gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như "Kotex", "Lisa", "Diana", "Ánh Dương", "Việt Thái", "Thạch Thảo" bị thu giữ
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị T. khai nhận đã tự mua nguyên vật liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói băng vệ sinh ngay tại cơ sở rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Căn cứ kết quả kiểm tra, nội dung thể hiện trên bao bì, nhãn hàng hóa và lời khai ban đầu, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm nêu trên có dấu hiệu sản xuất hàng giả theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động sản xuất, niêm phong máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả xác minh sau đó cho thấy, các chủ sở hữu nhãn hiệu "Kotex", "Lisa", "Diana", "Ánh Dương", "Việt Thái", "Thạch Thảo" đều có văn bản khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói.
Các doanh nghiệp cũng xác nhận không ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền cho hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị T. sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu nêu trên.
Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỷ đồng.
Đến ngày 18/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế thống nhất nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Sản xuất hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đến ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cục QL&PTTTTN cho biết, gian gần đây liên tiếp xuất hiện các vụ việc sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất chân chính, các sản phẩm giả còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, băng vệ sinh giả thường có chất lượng thấm hút kém, dễ biến dạng, có mùi khó chịu khi sử dụng và có thể gây kích ứng, viêm nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại các địa chỉ uy tín để bảo đảm an toàn cho sức khỏe.
