Mạng xã hội, Tiktok giờ không chỉ bán hàng, còn bán cả cách chữa bệnh

Thứ hai, 14:37 25/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Chỉ cần vài phút lướt TikTok hay Facebook, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt video với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn: "Bài thuốc gia truyền chữa dứt điểm tiểu đường", "Uống 7 ngày tan mỡ máu", "Thoát đau xương khớp không cần đi viện", hay "thải độc", "đánh bay ung thư", "khỏi bệnh không cần thuốc tây"… Nhưng liệu những lời quảng cáo đó có thực sự đáng tin?

Từ các livestream bán thực phẩm chức năng, đông y, thuốc nam cho đến những clip ngắn gắn mác "chia sẻ kinh nghiệm", mạng xã hội đang trở thành một "chợ online" khổng lồ của các phương pháp  chữa bệnh chưa được kiểm chứng. Điều đáng lo ngại là nhiều nội dung trong số này lại được trình bày bởi những người tự xưng là chuyên gia, "lương y", "bác sĩ", thậm chí sử dụng hình ảnh áo blouse trắng để tạo niềm tin với người xem.

Không còn đơn thuần là nơi bán quần áo, mỹ phẩm hay đồ gia dụng, mạng xã hội giờ đây đang bán cả hy vọng chữa bệnh cho người dùng.

Theo ghi nhận của PV. Chuyên trang Gia đình và Xã hội gần đây, tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe "nổ" công dụng xuất hiện tràn lan trên TikTok, Facebook và các nền tảng video ngắn. Nhiều sản phẩm vốn chỉ có tác dụng hỗ trợ lại được quảng bá như thuốc điều trị bệnh, gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, không ít video sử dụng những câu chuyện "khỏi bệnh thần kỳ" để dẫn dụ người xem. Chỉ với vài chục giây dựng clip cảm xúc, lồng nhạc bi thương cùng hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị, nhiều tài khoản đã thu hút hàng triệu lượt xem. Thuật toán mạng xã hội càng ưu tiên nội dung gây tò mò, giật gân thì những video kiểu này càng dễ lan truyền mạnh.

Trong "ma trận" thông tin ấy, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những bệnh nhân đang lo lắng vì bệnh tật trở thành nhóm dễ bị tác động nhất. Nhiều người sẵn sàng bỏ điều trị tại bệnh viện để chạy theo các loại "thần dược" trên mạng.

Phạt tới 40 triệu đồng từ 15/5/2026 với hành vi quảng cáo sản phẩm không phải thuốc nhưng gắn công dụng chữa bệnh

Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm đã liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng quảng cáo sai sự thật, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng bị "thổi phồng" công dụng như thuốc chữa bệnh.

Một số sản phẩm còn bị phát hiện quảng cáo gây hiểu nhầm nghiêm trọng, sử dụng ngôn từ như "điều trị", "đặc trị", "khỏi hoàn toàn", trong khi bản chất chỉ là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều người nổi tiếng, KOL, TikToker cũng tham gia quảng bá các sản phẩm sức khỏe bằng những lời khẳng định thiếu căn cứ. Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, việc sử dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia y tế hoặc đưa ra thông tin sai lệch về công dụng sản phẩm có thể bị xử phạt nặng.

Từ ngày 15/5/2026, nhiều hành vi  quảng cáo sản phẩm không phải thuốc nhưng gắn công dụng chữa bệnh có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng theo quy định mới.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, mạng xã hội phát triển quá nhanh, còn việc kiểm soát nội dung sai lệch về y tế vẫn đang chạy phía sau. Một video quảng cáo sai có thể bị gỡ bỏ, nhưng ngay lập tức hàng chục tài khoản khác lại đăng tải nội dung tương tự với cách biến tấu khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, nguy hiểm nhất không nằm ở việc bán sản phẩm, mà ở việc đánh vào tâm lý "muốn khỏi bệnh nhanh", "không cần đi viện", "có bài thuốc bí truyền". Trong môi trường mạng xã hội, nơi mọi thông tin đều được trình bày ngắn gọn, cảm xúc và dễ lan truyền, ranh giới giữa chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với tư vấn y khoa đang ngày càng bị xóa nhòa.

Không ít người trẻ hiện nay cũng có xu hướng tìm kiếm thông tin bệnh tật qua TikTok trước khi đến cơ sở y tế. Chỉ cần gõ từ khóa "đau dạ dày", "gan nhiễm mỡ", "mất ngủ", "tiểu đường"… người dùng sẽ nhận về hàng nghìn video hướng dẫn tự chữa bệnh tại nhà. Nhưng điều nguy hiểm là phần lớn những nội dung này không được kiểm chứng chuyên môn.

Một nghiên cứu quốc tế về nội dung sức khỏe trên TikTok từng cảnh báo, nhiều video chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm vẫn có thể lan truyền rộng rãi dù nền tảng đã áp dụng cảnh báo nội dung.

Trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành "người tư vấn sức khỏe" chỉ bằng một chiếc điện thoại, người dùng càng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo "có cánh". Bởi phía sau những video triệu view đôi khi không phải là kiến thức y khoa, mà chỉ là chiêu trò câu tương tác và bán hàng.

Shopee và Tiktok đồng loạt ra thông báo quan trọng, người bán hàng cần đặc biệt chú ý

GĐXH - Từ tháng 5/2026, Shopee sẽ tăng phí cố định một số ngành hàng trong khi đó TikTok Shop tăng phí hoa hồng.

Hệ lụy từ mạng xã hội đến cái kết đắng với những thanh, thiếu niên

GĐXH - Tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, tâm lý bồng bột thích thể hiện bản thân và sự thiếu quan tâm, quản lý chặt chẽ từ phía gia đình.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
