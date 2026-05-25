Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander rẻ nhất thị trường phù hợp dùng trong gia đình

MPV 7 chỗ đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu MPV điện Wuling Grango dành cho thị trường Việt Nam vừa xuất hiện tại một sự kiện nội bộ.

Khách hàng đặt cọc sớm 16 triệu đồng sẽ được tặng kèm bộ sạc công suất 7 kW. Đại lý cũng cho biết trong giai đoạn đầu, mẫu xe này chỉ phân phối duy nhất phiên bản thuần điện.

Wuling Grango có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm và trọng lượng không tải 1.275 kg.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể tương đương các mẫu MPV cỡ B như Mitsubishi Xpander hay Hyundai Stargazer, trong khi trục cơ sở tiệm cận nhóm MPV hạng trung như Toyota Innova Cross.

Qua các hình ảnh rò rỉ, ngoại thất Wuling Grango theo đuổi phong cách tối giản, thực dụng. Đầu xe được bo tròn, sử dụng lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện. Tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và bộ mâm sắt đều sơn đen, nhiều khả năng bản thương mại sẽ được bổ sung ốp nhựa bên ngoài mâm xe.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 7 chỗ dạng 2+2+3. Cả ba hàng ghế đều có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý tối đa lên tới 2.800 lít. Hàng ghế thứ hai được trang bị tựa tay kiểu ghế cơ trưởng nhằm tăng trải nghiệm cho hành khách.

Khu vực lái trang bị các tiện ích cơ bản như điều hòa chỉnh cơ với núm xoay vật lý, đồng hồ analog tích hợp màn hình thông tin nhỏ, ghế nỉ và khởi động bằng chìa khóa cơ. Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại cùng núm xoay chuyển số hiện đại.

Về vận hành, Wuling Grango EV sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực), mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Xe đi kèm bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) dung lượng 32,6 kWh, cho quãng đường hoạt động tối đa khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC.

Với hệ thống sạc nhanh DC, xe mất khoảng 30 phút để nạp pin từ 30% lên 80%. Trong khi đó, sạc chậm AC cần khoảng 5 giờ để nạp từ 20% lên 100%.

Các trang bị an toàn trên Wuling Grango tập trung ở mức cơ bản, gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và túi khí người lái tùy chọn.

Giá MPV 7 chỗ Wuling Grango

Theo tiết lộ từ tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe này hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc với giá dự kiến khoảng 499 triệu đồng.

Thời gian giao xe sớm nhất cho khách hàng được dự kiến từ ngày 1/6 tới.

Ở phân khúc MPV giá khoảng 500 triệu đồng, Wuling Grango sẽ cạnh tranh với Hyundai Stargazer và Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, điểm khác biệt của mẫu xe này nằm ở hệ truyền động thuần điện, hứa hẹn mang lại chi phí sử dụng tiết kiệm hơn so với các đối thủ dùng động cơ xăng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.