Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng về đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander rẻ nhất thị trường phù hợp dùng trong gia đình

Thứ hai, 16:26 25/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ hướng tới cả khách hàng gia đình lẫn nhu cầu kinh doanh dịch vụ.

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 1.MPV giá từ 480 triệu đồng, trang bị tiện ích, rẻ chỉ ngang sedan hạng B, phù hợp cho gia đình đi du lịch, đáng mua nhất thị trường

GĐXH - MPV rất tiện ích cho người dùng gia đình, thuận lợi cho việc đi lại đông người và có giá bán khá hấp dẫn.

MPV 7 chỗ đại lý Việt thiết kế tối giản, nội thất rộng rãi sánh ngang Mitsubishi Xpander 

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 2.

Mẫu MPV điện Wuling Grango được "chào sân" với giá dự kiến từ 499 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu MPV điện Wuling Grango dành cho thị trường Việt Nam vừa xuất hiện tại một sự kiện nội bộ. 

Khách hàng đặt cọc sớm 16 triệu đồng sẽ được tặng kèm bộ sạc công suất 7 kW. Đại lý cũng cho biết trong giai đoạn đầu, mẫu xe này chỉ phân phối duy nhất phiên bản thuần điện.

Wuling Grango có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm và trọng lượng không tải 1.275 kg.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể tương đương các mẫu MPV cỡ B như Mitsubishi Xpander hay Hyundai Stargazer, trong khi trục cơ sở tiệm cận nhóm MPV hạng trung như Toyota Innova Cross.

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 3.

Wuling Grango sở hữu thiết kế hướng tới sự tối giản, thực dụng. Ảnh: Tổng hợp

Qua các hình ảnh rò rỉ, ngoại thất Wuling Grango theo đuổi phong cách tối giản, thực dụng. Đầu xe được bo tròn, sử dụng lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện. Tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và bộ mâm sắt đều sơn đen, nhiều khả năng bản thương mại sẽ được bổ sung ốp nhựa bên ngoài mâm xe.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 7 chỗ dạng 2+2+3. Cả ba hàng ghế đều có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý tối đa lên tới 2.800 lít. Hàng ghế thứ hai được trang bị tựa tay kiểu ghế cơ trưởng nhằm tăng trải nghiệm cho hành khách.

Khu vực lái trang bị các tiện ích cơ bản như điều hòa chỉnh cơ với núm xoay vật lý, đồng hồ analog tích hợp màn hình thông tin nhỏ, ghế nỉ và khởi động bằng chìa khóa cơ. Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại cùng núm xoay chuyển số hiện đại.

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 4.

Khoang nội thất của Wuling Grango EV hướng tới sự rộng rãi cùng các trang bị ở mức cơ bản. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, Wuling Grango EV sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 75 kW (khoảng 101 mã lực), mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Xe đi kèm bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) dung lượng 32,6 kWh, cho quãng đường hoạt động tối đa khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC.

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 5.

Liệu trong thời gian tới, mẫu MPV điện đến từ thương hiệu lớn Wuling có giành được thị phần tại Việt Nam, với nhiều cái tên trong phân khúc như Hyundai Stargazer, Mitsubishi Xpander hay VinFast Limo Green,... Có lẽ cần thời gian trả lời. Ảnh: Tổng hợp

Với hệ thống sạc nhanh DC, xe mất khoảng 30 phút để nạp pin từ 30% lên 80%. Trong khi đó, sạc chậm AC cần khoảng 5 giờ để nạp từ 20% lên 100%.

Các trang bị an toàn trên Wuling Grango tập trung ở mức cơ bản, gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và túi khí người lái tùy chọn.

Giá MPV 7 chỗ Wuling Grango

Theo tiết lộ từ tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe này hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc với giá dự kiến khoảng 499 triệu đồng.

Thời gian giao xe sớm nhất cho khách hàng được dự kiến từ ngày 1/6 tới.

Ở phân khúc MPV giá khoảng 500 triệu đồng, Wuling Grango sẽ cạnh tranh với Hyundai Stargazer và Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, điểm khác biệt của mẫu xe này nằm ở hệ truyền động thuần điện, hứa hẹn mang lại chi phí sử dụng tiết kiệm hơn so với các đối thủ dùng động cơ xăng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 6.

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 7.

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 8.

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Trải nghiệm MPV 7 chỗ giá 499 triệu đồng tại đại lý Việt , lựa chọn hoàn hảo cho gia đình - Ảnh 9.

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp hiếm thấy, Mazda CX-5, Mazda2 chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá xe Suzuki Fronx giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV đô thị rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng B giá 224 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị cao cấp, cửa sổ trời sánh ngang Toyota Cross, Kia Seltos, rẻ hơn hẳn Kia Morning phù hợp với chị em

SUV hạng B giá 224 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị cao cấp, cửa sổ trời sánh ngang Toyota Cross, Kia Seltos, rẻ hơn hẳn Kia Morning phù hợp với chị em

SUV hạng C giá 424 triệu đồng của Toyota đẹp phong cách, công nghệ LiDAR, màn hình 14,6 inch sánh ngang Mazda CX-5, rẻ như sedan Toyota Vios chắc chắn chị em hài lòng

SUV hạng C giá 424 triệu đồng của Toyota đẹp phong cách, công nghệ LiDAR, màn hình 14,6 inch sánh ngang Mazda CX-5, rẻ như sedan Toyota Vios chắc chắn chị em hài lòng

Cùng chuyên mục

Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 50 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Cập nhật lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 50 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất Agribank cao nhất nhóm Big4, ghi nhận mức cao nhất là 6,0%/năm.

Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 32,8 triệu đồng thiết kế thể thao, đi 146 km/lần sạc, tăng tốc siêu nhanh, công nghệ thông minh như ô tô, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với màn hình TFT chạy Android, tốc độ tối đa 90 km/h, quãng đường tới 146 km/lần sạc và hàng loạt công nghệ thông minh như ô tô.

Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Đồng Đô la Mỹ cầm chừng

Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Đồng Đô la Mỹ cầm chừng

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 25/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 25/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 25/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 25/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại, chạm ngưỡng 80 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Giá iPhone 13 Pro cũ rẻ nhất Việt Nam 9,5 triệu đồng, sở hữu màn 120Hz, xịn ngang iPhone 17 Pro

Giá iPhone 13 Pro cũ rẻ nhất Việt Nam 9,5 triệu đồng, sở hữu màn 120Hz, xịn ngang iPhone 17 Pro

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 Pro là lựa chọn giá rẻ cực ổn nếu bạn muốn mua iPhone cũ chất lượng vẫn có nhiều trang bị đẳng cấp vào năm 2026 như màn 120Hz camera zoom quang học mạnh như iPhone 17 Pro.

Xe ga 125cc giá 32,5 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision khiến chị em mê mẩn

Xe ga 125cc giá 32,5 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ như Vision khiến chị em mê mẩn

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa chính thức ra mắt đã khiến dân tình ‘dậy sóng’ vì mức giá hấp dẫn, thiết kế đẹp mắt hơn cả Honda Vision và SH Mode.

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường

Chi tiết Honda CR-V 'bản đặc biệt' giá 534 triệu đồng nâng cấp công nghệ, lái thông minh, xứng danh SUV hạng C rẻ, xịn nhất thị trường

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Honda CR-V ‘bản đặc biệt’ gây chú ý khi sở hữu loạt tiện nghi hiện đại, đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C, trong khi giá bán chỉ từ khoảng 534 triệu đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giới

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.

Xem nhiều

MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - MPV 7 chỗ gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 177 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 386 triệu đồng, được xem là ‘đối trọng’ mới của Mitsubishi Xpander.

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người vẫn e ngại mua

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị em

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị em

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top