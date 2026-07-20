Thi thể một nạn nhân lũ quét ở Lai Châu được tìm thấy cách hiện trường gần 20 km

Sáng 20/7, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ lũ ống, lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu . Thi thể được phát hiện tại khu vực hồ thủy điện, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15-20 km về phía hạ lưu.

Theo báo cáo của Đội công tác Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), đây là nạn nhân thứ hai được tìm thấy sau trận lũ quét khiến 4 người mất tích. Trước đó, trong ngày 19/7, lực lượng cứu hộ cũng phát hiện một thi thể tại chính khu vực hồ thủy điện nói trên.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Bộ đội Biên phòng , lực lượng quân sự, Công an, dân quân và chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Các mũi cứu hộ được triển khai tại khu vực xảy ra lũ quét, đồng thời mở rộng phạm vi dọc theo dòng suối và các khu vực hạ lưu.

Chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau lũ quét ở Lai Châu. (Ảnh: Minh Đức)

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 người mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được duy trì với nhiều tổ công tác hoạt động song song, rà soát dọc hai bên bờ suối, các khu vực bùn đất, cây gỗ và đá lớn bồi lấp sau trận lũ.

Từ 6 giờ sáng 20/7, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 6 chó nghiệp vụ cùng cán bộ, huấn luyện viên đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm. Chó nghiệp vụ được sử dụng nhằm phát hiện nguồn hơi tại những vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt dưới lớp bùn đất hoặc vật cản.

Đối với các khu vực có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành đánh dấu, kiểm tra kỹ hiện trường và huy động phương tiện cơ giới để xử lý khi cần thiết.

Nhiều ngôi nhà dọc hai bên Quốc lộ 32 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Minh Đức)

Dù thời tiết chưa thuận lợi, địa hình phức tạp và khối lượng đất đá lớn gây nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn duy trì công tác tìm kiếm liên tục với mục tiêu sớm tìm thấy những người còn mất tích.

Đáng chú ý, tham gia đợt cứu hộ lần này có Javo và Olas, hai chó nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm của Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Trước đây, cả hai từng tham gia nhiều chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela cũng như vụ lũ quét ở Làng Nủ (Lào Cai), góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xác định vị trí các nạn nhân trong nhiều tình huống thiên tai, thảm họa.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Than (Lai Châu), làm 6 người chết, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà ở cấp IV và hạ tầng thiết yếu, dự kiến khởi công từ ngày 20/7 nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.