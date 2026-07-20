Thi thể một nạn nhân lũ quét ở Lai Châu được tìm thấy cách hiện trường gần 20 km

| Thời sự

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở Lai Châu cách hiện trường gần 20 km, hiện còn 2 người mất tích.

Sáng 20/7, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ lũ ống, lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu . Thi thể được phát hiện tại khu vực hồ thủy điện, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15-20 km về phía hạ lưu.

Theo báo cáo của Đội công tác Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), đây là nạn nhân thứ hai được tìm thấy sau trận lũ quét khiến 4 người mất tích. Trước đó, trong ngày 19/7, lực lượng cứu hộ cũng phát hiện một thi thể tại chính khu vực hồ thủy điện nói trên.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Bộ đội Biên phòng , lực lượng quân sự, Công an, dân quân và chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Các mũi cứu hộ được triển khai tại khu vực xảy ra lũ quét, đồng thời mở rộng phạm vi dọc theo dòng suối và các khu vực hạ lưu.

Chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau lũ quét ở Lai Châu. (Ảnh: Minh Đức)

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 người mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được duy trì với nhiều tổ công tác hoạt động song song, rà soát dọc hai bên bờ suối, các khu vực bùn đất, cây gỗ và đá lớn bồi lấp sau trận lũ.

Từ 6 giờ sáng 20/7, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã điều động 6 chó nghiệp vụ cùng cán bộ, huấn luyện viên đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm. Chó nghiệp vụ được sử dụng nhằm phát hiện nguồn hơi tại những vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt dưới lớp bùn đất hoặc vật cản.

Đối với các khu vực có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành đánh dấu, kiểm tra kỹ hiện trường và huy động phương tiện cơ giới để xử lý khi cần thiết.

Nhiều ngôi nhà dọc hai bên Quốc lộ 32 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Minh Đức)

Dù thời tiết chưa thuận lợi, địa hình phức tạp và khối lượng đất đá lớn gây nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn duy trì công tác tìm kiếm liên tục với mục tiêu sớm tìm thấy những người còn mất tích.

Đáng chú ý, tham gia đợt cứu hộ lần này có Javo và Olas, hai chó nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm của Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Trước đây, cả hai từng tham gia nhiều chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela cũng như vụ lũ quét ở Làng Nủ (Lào Cai), góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xác định vị trí các nạn nhân trong nhiều tình huống thiên tai, thảm họa.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Than (Lai Châu), làm 6 người chết, nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà ở cấp IV và hạ tầng thiết yếu, dự kiến khởi công từ ngày 20/7 nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Thời sự -

GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên" từ ngày 9 đến 12/7

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên" từ ngày 9 đến 12/7

Thời sự -

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng và tổ chức giao thông trên địa bàn từ ngày 9 đến 12/7.

Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan có thẩm quyền xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan; Hai du khách đến từ TP Đồng Nai bị xử phạt mỗi người 25 triệu đồng sau khi đã bẻ hơn 10kg san hô tại biển Nha Trang.

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

Thời sự -

GĐXH - Ngày 19/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho một xe ô tô chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn. Nhờ đó, ca sinh diễn ra thuận lợi, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.