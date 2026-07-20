Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Diễn viên Quốc Anh được đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Trần Quốc Anh được TC Candler đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler

Mới đây, diễn viên Trần Quốc Anh vừa được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp diễn viên Quốc Anh ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, đồng thời trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam góp mặt ở hạng mục này.

2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan đến tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Trường THPT Lê Trực - nơi xảy ra tiêu cực liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: TL

Liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), trên TPO, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị vừa có thông tin chính thức.

Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định có 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khởi tố 2 bị can là ông Trần Đức Lực (SN 1979) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Ngữ Văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực).

Nạn nhân bị thương nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh táo

Bệnh nhân tổn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã tỉnh táo. Ảnh: BV Chợ Rẫy

Trên VTC News, BSCK2 Trần Thanh Linh (Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) cho biết, sau 6 ngày chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu, sức khỏe của nam bệnh nhân 54 tuổi-bệnh nhân bị tổn thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc dần ổn định và nhiều chuyển biến tích cực.

Theo bác sĩ Linh, hiện bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp không cần sự hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định. Bệnh nhân cũng được rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống sinh hoạt nhẹ nhàng tại giường bệnh.

Dự kiến hôm nay 20/7, sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân sẽ được chuyển đến các khoa liên quan để tiếp tục theo dõi thêm về tim mạch, tăng cường dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026 gồm 6 học sinh và cả 6 em đều đoạt huy chương.

Với tổng số 168 điểm, theo kết quả không chính thức, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.

Đội tuyển năm nay quy tụ học sinh đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước.

Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồng

Các lực lượng chức năng làm việc với nhóm người liên quan vụ phá hoại san hô. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Trên báo Lao Động, ông Lê Đại Dương (Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang) cho biết, UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 du khách đến từ Đồng Nai liên quan đến hành vi khai thác san hô trái phép.

Theo quyết định xử phạt, ông V.V.B (50 tuổi) và ông V.V.Y (62 tuổi, cùng trú tại TP Đồng Nai) bị xử phạt mỗi người 25 triệu đồng vì khai thác trái phép san hô tại bãi biển Hòn Chồng với khối lượng từ 5kg đến 10kg, không bảo đảm điều kiện theo quy định đối với nhóm II trong danh mục loài thủy sản nguy cấp.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, hai người này thừa nhận không biết khu vực san hô ở biển Hòn Chồng đang được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm xâm hại. Sau khi tắm biển, cả hai đã có hành vi tác động đến san hô, làm ảnh hưởng hệ sinh thái và gây bức xúc trong dư luận.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tổng khối lượng san hô mà hai du khách đã bẻ là hơn 10kg. Số san hô này thuộc dòng san hô sừng Acropora, thường được gọi là san hô gai nhỏ.