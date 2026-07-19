Miền Bắc có còn mưa lớn?

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Thời tiết Bắc Bộ có còn mưa lớn?

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Nguyên nhân bởi hệ thống rãnh thấp và vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Trong đó khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên là những nơi có thể xuất hiện mưa to vượt 250mm. Lũ quét, sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra.

Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng, oi nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 33-34 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, kèm theo hiện tượng sấm sét, gió giật nguy hiểm.

Các nơi khác của khu vực Bắc Bộ trời nắng nhiều, khá nóng. Mức nhiệt cao nhất tại các phường từ 32-35 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do hiệu ứng gió phơn. Nắng nóng xuất hiện từ phường Tĩnh Gia đến phường Phan Giang với mức nhiệt 35-37 độ. Riêng phường Phú Xuân, phường Hải Châu, phường Cẩm Thành nắng nóng 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết hôm nay cũng nắng nhiều. Các phường: Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Bắc Gia Nghĩa mức nhiệt từ 28-30 độ. Còn các phường ở khu vực Nam Bộ mức nhiệt dao động từ 33-35 độ, trời nóng. Chiều tối có mưa dông một vài nơi.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 19/7 đến ngày 20/7:

- Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Đồng bằng Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng.

- Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/7 đến ngày 28/7:

- Bắc Bộ: khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều 20-23/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 23/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 24/7 mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng thời kì từ 20-23/7 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 22-23/7 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm danh những tỉnh thành là trọng tâm mưa lớn ở miền Bắc GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa lớn còn kéo dài trong 4 ngày tới. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa lên đến 300mm.