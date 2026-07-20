Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Thứ hai, 15:21 20/07/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 1.

Những ngày giữa tháng 7/2026, theo ghi nhận của PV chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, tiếp giáp hành lang đường sắt, nhiều khu vực vốn là đất nông nghiệp, đất công ích đang ngang nhiên bị 'xẻ thịt', biến thành các bãi tập kết phế liệu, vật liệu xây dựng trái phép.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 2.

Phần lớn diện tích đất nằm tại ngõ 139 Phú Diễn đều đã được quây tôn kín mít, bên trong được sử dụng làm nơi tập kết lượng lớn đất đá, trạc thải hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 3.

Đáng chú ý hơn, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại một số vị trí còn xuất hiện dấu hiệu dùng đất đá, phế thải để san lấp trái phép các hồ đấu, ao đấu.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 4.

Nhiều xe tải chở rác thải, đất đá liên tục ra vào khu đất nằm trong ngõ 139 Phú Diễn để đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 5.

Rác thải được đổ thẳng xuống các khu vực ao đấu, hồ đấu kế bên làm thay đổi hoàn toàn địa hình, thu hẹp đáng kể diện tích mặt nước.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 6.

Thay vì cảnh quan nông nghiệp hay không gian mặt nước vốn có lại là những "khối u" khổng lồ được tạo thành từ hàng nghìn mét khối đất đá, phế liệu xây dựng và rác thải ngổn ngang.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 7.

Không chỉ khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, phía bên kia đường sắt cũng xuất hiện một khu đất nông nghiệp có dấu hiệu bị san lấp bằng trạc thải và sử dụng làm nơi kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 8.

Trên nền đất xuất hiện các dãy nhà tôn, lán tạm phục vụ hoạt động tập kết vật liệu và phế liệu. 

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng đổ trạc thải, tập kết vật liệu trên đất công ích, đất nông nghiệp tại khu vực này đã diễn ra trong thời gian dài, nhiều lần được các cơ quan báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 10.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, việc san lấp, tập kết tự phát có thể làm biến dạng hiện trạng khu vực, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 11.

Không những vậy, việc để các khu đất công ích, đất nông nghiệp bị "xẻ thịt", ao hồ bị bức tử và hệ thống nhà xưởng trái phép mọc lên sừng sững không chỉ làm thất thoát tài nguyên, phá vỡ quy hoạch đô thị mà còn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 12.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hà Nội đang liên tục yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường thì những vi phạm tồn tại dai dẳng ngay trên địa bàn càng đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý cũng như tinh thần trách nhiệm của chính quyền phường Phú Diễn.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 13.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phường và TP Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra thực tế, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực này tránh gây bức xúc trong dư luận.

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 14.Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Hà Nội 2026: Đất công ích và nông nghiệp bị xâm phạm ở Phú Diễn - Ảnh 15.Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

 

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