Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn
GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.
Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn
Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên" từ ngày 9 đến 12/7Thời sự -
GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng và tổ chức giao thông trên địa bàn từ ngày 9 đến 12/7.
Thi thể một nạn nhân lũ quét ở Lai Châu được tìm thấy cách hiện trường gần 20 kmThời sự -
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở Lai Châu cách hiện trường gần 20 km, hiện còn 2 người mất tích.
Tin sáng 20/7: Diễn biến mới nhất vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị; Bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang, hai du khách bị phạt 50 triệu đồngThời sự -
GĐXH - Liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan có thẩm quyền xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan; Hai du khách đến từ TP Đồng Nai bị xử phạt mỗi người 25 triệu đồng sau khi đã bẻ hơn 10kg san hô tại biển Nha Trang.
Mưa ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể còn kéo dài đến thứ Sáu. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét vẫn xảy ra ở nhiều nơi.
CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuôngThời sự -
GĐXH - Ngày 19/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho một xe ô tô chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn. Nhờ đó, ca sinh diễn ra thuận lợi, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc BộThời sự -
GĐXH - Liên quan đến hình thái thời tiết mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ, chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này.
Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 255 tỷ đồngThời sự -
Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng.
Miền Bắc có còn mưa lớn?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài cả tuần tới. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa to vượt 250mm.
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026Thời sự -
GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.
Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phóThời sự -
GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.