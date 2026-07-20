Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn.

Không những vậy, việc để các khu đất công ích, đất nông nghiệp bị "xẻ thịt", ao hồ bị bức tử và hệ thống nhà xưởng trái phép mọc lên sừng sững không chỉ làm thất thoát tài nguyên, phá vỡ quy hoạch đô thị mà còn làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.