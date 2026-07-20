Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên" từ ngày 9 đến 12/7

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân? GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cấm hoàn toàn phương tiện trên phố Đinh Tiên Hoàng tối 9/7

Theo kế hoạch, từ 20h đến 23h ngày 9/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hạn chế nhiều loại phương tiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trong hai khung thời gian 7h - 22h30 ngày 9/7 và 7h - 19h ngày 10/7, Hà Nội tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ) lưu thông tại khu vực tổ chức sự kiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của cảnh sát giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm.

Bên cạnh đó, ô tô cá nhân và xe mô tô cũng bị hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến phố trung tâm như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung và Lý Quốc Sư.

Hướng lưu thông thay thế

Để giảm ùn tắc trong thời gian phân luồng, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các lộ trình sau:

Đối với phương tiện từ khu vực phía Đông, Đông Bắc thành phố như Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng đi về phía Tây, Tây Bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...), có thể di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, sau đó theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, đường Vành đai 3 và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Bắc thành phố như Tây Hồ, Đông Anh đi các khu vực phía Nam như Hoàng Mai, Thanh Trì được khuyến cáo đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, Vành đai 3 và ngược lại.

Điều chỉnh lộ trình xe buýt, người dân chủ động lựa chọn tuyến đường

Đối với các tuyến đường và phương tiện không thuộc diện điều chỉnh nêu trên, việc tổ chức giao thông tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND TP Hà Nội và các quy định hiện hành.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh lộ trình xe buýt phù hợp với phương án phân luồng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của cảnh sát giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm.