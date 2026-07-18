Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Trong ba ngày diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok, International Healthcare Week 2026 đã trở thành điểm gặp gỡ của hơn 1.200 doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia đến từ trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với hơn 26.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, hàng trăm phiên kết nối doanh nghiệp và hơn 200 hội thảo chuyên sâu, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn thương mại và công nghệ y tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, bên cạnh các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất, bao bì dược, công nghệ xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe cũng đã có mặt tại triển lãm để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, International Healthcare Week không chỉ là nơi quảng bá thương hiệu mà còn là cơ hội tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và hệ thống phân phối quốc tế. Thông qua các chương trình kết nối giao thương, doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu nhu cầu của từng thị trường, cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất, quản lý chất lượng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị y tế toàn cầu.

Một trong những điểm nổi bật của triển lãm năm nay là xu hướng ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robot hỗ trợ phẫu thuật, thiết bị chẩn đoán thông minh đến nền tảng quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe từ xa đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Nhiều doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp tích hợp AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe người bệnh theo thời gian thực và quản trị bệnh viện thông minh. Những công nghệ này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn giúp tối ưu nguồn lực, giảm chi phí vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Song song với chuyển đổi số, lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế tiếp tục là tâm điểm của triển lãm. Các dây chuyền sản xuất tự động, vật liệu y sinh thế hệ mới, công nghệ sản xuất thiết bị y tế chính xác, giải pháp kiểm nghiệm chất lượng và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm hiện đại được nhiều doanh nghiệp quốc tế giới thiệu, phản ánh xu hướng phát triển theo hướng thông minh, bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Đánh giá về tiềm năng hợp tác trong khu vực, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Pattana Prompat cho rằng Đông Nam Á đang trở thành một trong những thị trường chăm sóc sức khỏe năng động nhất thế giới và đây là thời điểm thuận lợi để các quốc gia tăng cường liên kết. Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á cũng như trên toàn châu Á, Thái Lan đang ở vị thế thuận lợi để đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia ASEAN và trong toàn khu vực."

Theo Bộ trưởng, những năm qua, các quốc gia ASEAN đã xây dựng được nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các sáng kiến về an ninh vaccine nhằm tăng cường năng lực tự chủ và bảo đảm nguồn cung cho khu vực. Không chỉ nhấn mạnh hợp tác về vaccine, Bộ trưởng Pattana Prompat cũng đánh giá cao vai trò của công nghệ trong quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Ông cho biết Thái Lan đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, đồng thời từng bước triển khai các giải pháp công nghệ tại các trường đại học y và hệ thống bệnh viện trên phạm vi cả nước. Và cuối cùng ông khẳng định: "Nếu tăng cường hợp tác và phát huy thế mạnh của từng nước, chúng ta có thể cùng xây dựng một hệ sinh thái y tế bền vững, tự chủ và có khả năng đáp ứng tốt hơn những thách thức trong tương lai."

Những thông điệp được đưa ra tại International Healthcare Week 2026 cho thấy xu hướng phát triển của ngành y tế khu vực đang chuyển từ cạnh tranh đơn lẻ sang hợp tác sâu rộng, kết nối chuỗi giá trị và cùng chia sẻ nguồn lực. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược mà còn có điều kiện tiếp cận các công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới cung ứng y tế toàn cầu.

Việc Chính phủ Thái Lan xác định kinh tế y tế là động lực tăng trưởng mới, cùng với những sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong ASEAN, được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư mà còn là nền tảng để tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái y tế hiện đại, bền vững và có khả năng thích ứng trước những thách thức của tương lai.