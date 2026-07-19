CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

Theo thông tin từ lực lượng CSGT, khoảng 8h30 cùng ngày, Tổ công tác chuyên đề của Đội CSGT đường bộ số 5 do Đại úy Nguyễn Văn Tùng làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 5 - Trâu Quỳ thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Quang T. (SN 1998, trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Anh T. cho biết, vợ anh là chị Nguyễn Thị P. (SN 1999) đang mang thai và bất ngờ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Trong khi đó, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn khiến gia đình lo lắng không thể đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời.

Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của sản phụ cùng em bé, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và triển khai phương án hỗ trợ. Đại úy Nguyễn Văn Tùng sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở sản phụ di chuyển theo lộ trình ưu tiên đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 19/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho một xe ô tô chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, xe chở sản phụ đã đến bệnh viện trong thời gian ngắn, giúp các y, bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành ca sinh. Chỉ ít giờ sau, em bé cất tiếng khóc chào đời, sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định.

Xúc động trước sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, anh Nguyễn Quang T. gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5.

"Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các anh, vợ tôi đã được đưa đến bệnh viện đúng lúc, ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Gia đình tôi vô cùng biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa cử này", anh T. chia sẻ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các trường hợp khẩn cấp như đưa người bị nạn đi cấp cứu, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ hoặc sản phụ cần đến bệnh viện.

Theo đại diện đơn vị, việc kịp thời mở đường cho xe chở sản phụ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống cấp bách mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và phương châm "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng CSGT Thủ đô.

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