Mưa ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

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Thời tiết Bắc Bộ có còn mưa lớn?

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến thứ Sáu. Nguyên nhân bởi vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh.

Dự báo vùng hội tụ gây mưa lớn nốt ngày hôm nay. Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên là những tỉnh có mưa nhiều nhất. Có nơi mưa tới 200mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm trong 5 ngày tới. Ban ngày trời có nắng và oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Thời tiết 3 ngày tới tại Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa trong 3 ngày tới. Từ thứ Năm mưa dông gia tăng trở lại khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Cảnh báo có nơi mưa to, tiềm ẩn lốc sét, gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, tài sản của người dân ở vùng núi Bắc Bộ. Ảnh: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 20/7 đến ngày 21/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/7 đến ngày 29/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 25/7 mưa ở Đông Bắc Bộ giảm dần.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ 23/7 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng 22/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ GĐXH - Liên quan đến hình thái thời tiết mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ, chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này.