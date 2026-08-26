8 điều nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7

Chuẩn bị trước khi cúng Rằm tháng 7

Rằm tháng 7 có những việc người xưa truyền lại mà ngày nay ít người hiểu rõ ý nghĩa, chẳng biết rõ đúng - sai để chọn những phong tục hợp với nhà mình để không rơi vào tình trạng lo lắng, sợ "phạm lễ". Gia chủ nào cũng muốn chỉn chu lễ cúng Rằm tháng 7. Nhưng có những chi tiết trong phong tục cúng Rằm tháng 7 từ vị trí đặt mâm lễ tới xử lý vật phẩm sau cúng thì có tới 8 điều nhiều nhà thường bỏ qua.

Có nhiều điều nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7. Ảnh internet

Tuy phong tục kiêng kị khi làm lễ cúng Rằm tháng 7 vùng, miền có khác. Nhưng điểm chung là cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề và tuyệt đối không thực hiện nghi lễ khi vừa uống rượu bia, hay quá mệt mỏi.

Quan trọng nhất là khi đứng trước ban thờ, chủ lễ giữ tâm tĩnh, nói năng chừng mực, thực hiện nghi lễ nghiêm túc.

Sau đây là những điều khá nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7.

1. Không quá lo màu sắc trang phục khi cúng

Một số tài liệu phong thủy dân gian khuyên người đứng lễ chúng sinh nên mặc trang phục có màu sắc sáng như đỏ, vàng, cam, hồng hoặc xanh - nhưng đó chỉ là một quan niệm phong tục, không phải quy định bắt buộc.

Gia chủ cần mặc quần áo sạch sẽ, kín đáo, giữ được sự nghiêm túc khi cúng lễ. Không nên lo lắng khi lỡ mặc đồ màu đen mà sợ "phạm lễ".

Lễ cúng chúng sinh nên làm riêng và ở bên ngoài. Ảnh internet

2. Không trộn lẫn các nghi lễ khác nhau

Trong một số tài liệu có nhắc đến việc người làm ăn, kinh doanh thờ Thần Tài thường cúng ngày mùng 10 âm lịch hằng tháng. Do đó, ngày 10 tháng 7 âm lịch cúng Thần Tài rất gần với Rằm tháng 7. Nếu gia đình thực hiện nghi lễ cúng Thần Tài thì nên tách riêng với việc chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7.

Mặt khác, lễ cúng Rằm tháng 7 nhà có ban thờ Phật sẽ có 3 mâm lễ là: Mâm cúng Phật, mâm cúng Gia tiên và mâm cúng chúng sinh. Mỗi nghi lễ thực hiện khác nhau, vị trí đặt mâm lễ cũng khác. Do đó, gia chủ nên tách riêng từng mâm lễ cho đỡ rối.

Không chỉ tháng 7 âm, mà nơi thờ cúng luôn cần giữ sạch và thoáng. Ảnh internet

3. Phong thủy thờ cúng tháng 7 âm cần sạch và thoáng

Theo góc nhìn phong thủy, khu vực thờ cúng cần được giữ sạch và gọn thoáng, hài hòa. Trước khi cúng, gia chủ có thể bao sái lại ban thờ, thay nước, hoa mới, bỏ bớt vật phẩm đã để lâu. Một không gian thờ cúng sạch sẽ, ánh sáng vừa phải, không bị đồ đạc che chắn sẽ tạo cảm giác trang nghiêm, dễ chịu hơn.

Trên ban thờ không đặt quá nhiều vật phẩm. Bàn bày phẩm lễ không nên bày chật kín mặt bàn.

Phong tục giúp chúng ta yên tâm hơn, chứ không phải làm tăng thêm nỗi sợ. Ảnh internet

4. Vật có ý nghĩa phong tục không nên biến thành vật "trừ tà"

Trong dân gian có tập tục mang theo đồng tiền có chữ Phúc, chữ Thọ, tỏi... khi làm lễ chúng sinh. Tuy mỗi vùng, mỗi nhà có cách thực hiện khác nhau, nhưng nếu gia đình vẫn giữ những tập tục này thì hãy xem đó là một nét văn hóa truyền lại từ người xưa. Không nên cho đó là những vật bắt buộc phải có, rồi lo sợ nếu không mang theo sẽ gặp chuyện không may.

Phong tục giúp chúng ta yên tâm hơn, chứ không phải làm tăng thêm nỗi sợ.

5. Không để trẻ nhỏ chạy quanh mâm lễ

Rất nhiều gia đình quên việc này, nên khi đang thắp hương, bày lễ, thắp nến, đèn... và những vật dễ đổ - thì trẻ nhỏ tò mò, hiếu động cứ chạy quanh.

Đề phòng sự cố khi cúng lễ, người lớn hướng dẫn trẻ tham gia những việc đơn giản như lấy hoa quả, chuẩn bị lễ vật... nhưng không để trẻ chạy trong khu vực lễ bái, tự ý nghịch lửa, hương hoặc lấy đồ trên mâm lễ.

6. Chó, mèo, bướm, côn trùng xuất hiện không nhất thiết là điềm báo

Đang làm lễ mà có chó, mèo xuất hiện, bướm bay quanh, côn trùng đến gần... có thể xảy ra - nhất là khi làm lễ ngoài đường. Dân gian có nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này, nhưng gia chủ không nên lập tức cho đó là "điềm gì, lành hay dữ". Cũng không nên vì một hiện tượng tự nhiên mà hoang mang, lo lắng. Hãy bình tĩnh hoàn thành nghi lễ, rồi dọn dẹp không gian thờ cúng sạch sẽ.

7. "Qua lửa" sau khi đi tới chỗ tâm linh về

Sau khi đi nghĩa trang, đám tang, chỗ tâm linh về, gia chủ trước khi vào nhà cần bước qua lửa. Có nơi nam giới bước qua 7 lần, nữ giới 9 lần. Tập tục dân gian này là quan niệm dùng hơi ấm của lửa để xua đi cảm giác lạnh lẽo, tạo sự yên tâm trước khi về nhà.

Phong tục dân gian có thể giữ, nhưng không nên coi là nghi thức bắt buộc khi người khác không muốn. Chú ý an toàn khi dùng lửa - nhất là với có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Đi nghĩa trang, đám tang, chỗ tâm linh về, gia chủ trước khi vào nhà cần bước qua lửa. Ảnh internet

8. Sau khi làm lễ nên thay quần áo, giữ ấm cơ thể

Tháng 7 âm lịch mưa gió lạnh lẽo, sau khi hoàn tất lễ cúng ngoài trời - nhất là ban đêm - các gia chủ chú ý giữ vệ sinh và sức khỏe, thay quần áo khô sạch, uống nước ấm. Người cao tuổi, người vừa ốm dậy, hoặc thể trạng yếu không nên đứng ngoài trời mưa lạnh lâu. Dân gian có tục xông người bằng lá thơm, hoặc uống nước gừng tươi để giải hàn khí.

Theo Thượng tọa Thích Vân Phong (Ủy viên Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam), Rằm tháng 7 các gia chủ có thể giữ những phong tục mà gia đình thấy phù hợp, đồng thời bỏ bớt những điều khiến mình quá lo lắng. Phong tục có thể thay đổi theo thời gian, nhưng lòng hiếu kính và sự biết ơn thì luôn đáng được giữ lại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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