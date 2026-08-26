Chiến thắng ở lượt đi của Việt Nam với Thái Lan, làm hé lộ không gian yêu thích nhất trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu
GĐXH - Từ góc sofa, màn hình tivi đến cầu thang, một căn phòng trong nhà Đoàn Văn Hậu liên tục xuất hiện trên trang cá nhân Doãn Hải My vì gắn với những khoảnh khắc rất riêng của gia đình.
Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.
Dưới đây là hình ảnh căn biệt thự trong thiết kế 3D:
Ly hôn ở tuổi 40, người phụ nữ mua gác mái 48m² giá rẻ rồi biến thành căn hộ 2 tầng: Không rộng nhưng sống cực “đã”Ở -
Không chọn căn hộ lớn hay nhà phố đắt đỏ, một phụ nữ 40 tuổi quyết định mua căn gác mái 48m² với giá “mềm” rồi cải tạo thành không gian sống 2 tầng đầy cá tính. Từ góc đọc sách ngập nắng đến bếp đen sang trọng, từng mét vuông đều được tận dụng thông minh - minh chứng rõ ràng rằng nhà nhỏ vẫn có thể sống rất thoải mái.
Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’Ở -
GĐXH - Trong phong thủy, những loại hoa này có ý nghĩa phong thủy tốt. Thay vì chỉ dâng hoa cúc lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026, mọi người có thể tham khảo những loại hoa may mắn, nghe tên đã ‘giàu” này.
Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng?Ở -
GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.
7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi nămỞ -
Dưới đây là 7 loại bao bì quen thuộc nhưng ít người tận dụng hết giá trị của chúng.
6 khung giờ hoàng đạo là gì và cách lựa chọn để cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 khẩn cầu đúng việc, đắc linh ứngỞ -
GĐXH – Một ngày có 12 giờ, trong đó có 6 giờ hoàng đạo được xem là giờ tốt. Theo chuyên gia, mỗi giờ hoàng đạo được gắn với một tên gọi, ý nghĩa riêng trong việc lựa chọn thời điểm để tiến hành công việc quan trọng.
Nhà 55m² vẫn đủ 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh cho 6 người: Cách bố trí khiến ai cũng muốn học theoỞ -
Từ một căn hộ 55m² chật chội, gia đình 6 người đã “lột xác” không gian sống thành 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Thiết kế thông minh, tận dụng từng centimet giúp căn nhà nhỏ trở nên rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho 3 thế hệ cùng sinh hoạt – bài học đáng tham khảo cho nhiều gia đình đô thị.
Cuộc sống sang chảnh của người đẹp showbiz Việt vừa được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.863 bông hồng dịp sinh nhậtỞ -
GĐXH - Sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, hình ảnh Diệp Lâm Anh mỉm cười trước món quà sinh nhật phủ kín hoa hồng cùng lời đáp "Yêu Kiên" khiến không ít khán giả cảm thấy ấm lòng.
Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biếtỞ -
Rằm tháng 7 là một trong nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, và có 3 lễ không nhất thiết phải làm to, nhưng gia chủ cần phân biệt được từng nghi lễ để chuẩn bị, không đặt tất cả lễ vật lên cùng một mâm, hay thực hiện lẫn lộn các nghi thức.
Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúcỞ -
Một căn hộ cũ rộng chỉ 36m², thiếu cả phòng khách lẫn phòng ăn, tưởng như khó đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người. Tuy nhiên, nhờ cải tạo thông minh và cách bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn trở nên tiện nghi, gọn gàng và đủ đầy cho cuộc sống lâu dài.
Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của MẹỞ -
GĐXH - Giữa không gian cổ kính của chùa Thiên Niên (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Duyên 8 “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của Mẹ” đã gây xúc động khi đưa người tham dự trở về với ký ức gia đình, giá trị văn hóa và hơn hết là lòng biết ơn với đấng sinh thành.