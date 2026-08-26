Chiến thắng ở lượt đi của Việt Nam với Thái Lan, làm hé lộ không gian yêu thích nhất trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Thứ tư, 16:28 26/08/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Từ góc sofa, màn hình tivi đến cầu thang, một căn phòng trong nhà Đoàn Văn Hậu liên tục xuất hiện trên trang cá nhân Doãn Hải My vì gắn với những khoảnh khắc rất riêng của gia đình.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2020, kết hôn vào tháng 11/2023 và đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2024. Sau khi lập gia đình, Hải My vẫn tiếp tục việc học và hiện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội. Còn với Đoàn Văn Hậu, mỗi khi anh thi đấu, phòng khách quen thuộc này lại có thêm một “nhiệm vụ”: trở thành khán đài nhỏ của gia đình. Tối 22/8 vừa qua, nơi đây tiếp tục chứng kiến khoảnh khắc Hải My cùng các thành viên trong nhà theo dõi Văn Hậu và tuyển Việt Nam trong trận đấu trên đất Thái Lan.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, tối 22/8, thay vì sang Thái Lan cổ vũ trực tiếp, Doãn Hải My chọn ở nhà cùng gia đình theo dõi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Nữ người mẫu chia sẻ đoạn video được trích xuất từ camera trong nhà. Hình ảnh cho thấy cả gia đình quây quần trước tivi, cùng theo dõi và cổ vũ Đoàn Văn Hậu. Tuyển Việt Nam sau đó giành chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 3.

Chi tiết thú vị nằm ở chỗ, căn phòng xuất hiện trong đoạn video này không phải một không gian xa lạ với những người thường xuyên theo dõi Doãn Hải My. Phòng khách của gia đình liên tục được cô chia sẻ qua nhiều khoảnh khắc đời thường. Tháng 2 vừa qua, cô cũng đăng tải hình ảnh trích xuất camera tương tự ở phòng khách khi ở nhà cổ vũ bóng đá, cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Doãn Hải My

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 4.

Từ những lần con trai chơi đùa, hai vợ chồng sinh hoạt cho đến các dịp đặc biệt, nơi đây gần như trở thành phông nền quen thuộc trong cuộc sống của gia đình nhỏ. Căn phòng này cũng xuất hiện trong các dịp đặc biệt, hay là nơi vợ chồng trả job cho các nhãn hàng. Ảnh: FBNV

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 5.

Qua những hình ảnh được công khai, phòng khách được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng màu trung tính. Sàn đá sáng màu kết hợp cùng bộ sofa lớn và bàn trà có kiểu dáng tối giản. Đây cũng là khu vui chơi của cậu con trai nhỏ. Ảnh: Doãn Hải My

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 6.

Đối diện sofa là hệ tivi âm tường kích thước lớn. Phía dưới có lò sưởi điện hơi nước, tạo điểm nhấn cho khu vực giải trí của gia đình. Phần tường phía sau sofa được ốp gỗ, giúp tổng thể bớt lạnh và tạo cảm giác ấm cúng hơn. Đồ trang trí không xuất hiện quá dày đặc, chủ yếu là những món có thiết kế đơn giản, phù hợp với phong cách chung của căn phòng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 7.

Các góc trong phòng khách được vợ chồng Văn Hậu - Hải My chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chính thức dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây dựng. Thông tin trên Phụ nữ Mới.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 9.

 Căn nhà tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Đây không chỉ là tổ ấm mới của cặp đôi mà còn nhanh chóng trở thành địa điểm tụ họp của bạn bè và người thân.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 10.

Biệt thự bao phủ bởi cây xanh và lát đá xung quanh.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 11.

Tất cả tạo vẻ yên bình, xanh mát bao quanh biệt thự.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 12.

Nội thất bên trong tối giản, hiện đại mà sang trọng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 13.

Căn bếp sáng bừng nhờ thiết kế tông trắng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 14.

Cầu thang được thiết kế hiện đại và an toàn.

Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.

Dưới đây là hình ảnh căn biệt thự trong thiết kế 3D:

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 15.

Theo hình ảnh được Văn Hậu chia sẻ, căn nhà được thiết kế hiện đại với tông màu kem ấm. Phòng khách khá rộng, nổi bật với chiếc ghế sofa dài cùng bàn trà nhỏ nhắn, hài hòa và đẹp mắt. Tường nhà được ốp gỗ tạo nên sự liên kết với không gian, sang trọng và ấm cúng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 16.

Cầu thang được thiết kế khá hiện đại, uốn lượn đẹp mắt, là điểm nhấn giúp phòng khách thêm tinh tế, nổi bật.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 17.

Khu vực phòng bếp được thiết kế thông với phòng khách, được bài trí bàn bếp rộng, bàn đảo cùng 2 bồn rửa, kệ tủ to để đựng rượu và ly.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 18.

Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa bát… được thiết kế âm tường giúp không gian thêm rộng rãi.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 19.

Phòng ngủ của hai vợ chồng Văn Hậu – Hải My được thiết kế tông kem ấm làm chủ đạo với chiếc giường ngủ được đặt ở giữa phòng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 20.

Bàn làm việc được thiết kế sát tường, cửa sổ to để đón nhiều ánh sáng.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 21.

Phòng thay đồ được tách riêng biệt với tủ quần áo làm bằng kính kết hợp với chiếc gương soi khá lớn tạo không gian rộng rãi, thoải mái.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 22.

Không gian khá rộng rãi, hiện đại cùng với những ô cửa sổ rộng, có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 23.

Đặc biệt, phòng bé Lúa – con trai của Văn Hậu và Hải My được thiết kế với màu sác tươi sáng, tông trắng kem kết hợp xanh lá khác biệt.

Không gian ấm cúng trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu - Ảnh 24.

Trong phòng, ngoài bộ giường gấp còn có khu vui chơi nhỏ hết sức đáng yêu và xinh xắn.

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