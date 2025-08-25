Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác





Trúc Mai có 15 năm công tác tại Nhà hát Kịch CAND.

- Đã khá lâu vắng bóng trên màn ảnh, khi nào thì khán giả sẽ được gặp lại Trúc Mai trên phim?

Năm nay nghệ sĩ trong ngành công an chúng tôi có nhiều hoạt động và chương trình kỷ niệm lớn. Vừa rồi tôi cũng đã phải bỏ lỡ một số dự án phim cúa Đài Hà Nội trong đó có Mật lệnh hoa sữa - một phim về chủ đề của lực lượng công an nhân dân. Tôi tập trung hoàn toàn cho Liên hoan sân khẩu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiền sĩ công an nhân dân" lần thứ V - năm 2025 và rất may mắn tôi đã giành huy chương Vàng cá nhân cho vai diễn cũng như cho vở diễn Người thứ ba.

- Đến thời điểm này chị đã có đủ huy chương để xét tặng nghệ sĩ ưu tú chưa? Chị có phải người trọng danh hiệu?

Đến thời điểm này tôi đã đủ huy chương và tôi mong đợi đến dịp xét duyệt mới. Sau những cống hiến, mỗi người nghệ sĩ đều mong muốn những nỗ lực và cống hiến của mình được ghi nhận bằng những danh hiệu, trong đó có cả tôi.

Thời gian này ngoài việc đảm nhiệm các vai diễn về người chiên sĩ công an nhân dân, Nhà hát kịch CAND của tôi cũng phải tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm, biểu diễn trong đó có Tuần lễ Kịch CAND. Tôi còn tham gia phối hợp với các vở diễn khác của nhà hát bên cạnh lịch diễn dày đặc và lịch công tác phục vụ chính trị. Vì vậy nếu có thể tham gia phim truyền hình tôi cũng chỉ dám nhận những vai nhỏ và quay tại Hà Nội những thời điểm thích hợp. Vừa rồi tôi có tham gia phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.

Trong phim, tôi và diễn viên Phương Oanh đóng cùng tuyến nhân vật và đối đầu với nhau. Tôi vào vai trưởng ban phụ huynh có con học cùng con của Mỹ Anh (Phương Oanh) và có những mâu thuẫn, xung đột.

Đây là vai diễn ngắn vừa đủ và bối cảnh quay hoàn toàn ở Hà Nội nên tôi có thể sắp xếp thời gian được. Thêm nữa tiêu chí của tôi là vai diễn dù ngắn nhưng khán giả xem sẽ ấn tượng. Trong giai đoạn quá bận rộn mình vẫn có thể tham gia làm phim để khán giả nhớ tới thì bắt buộc phải chọn những vai nhiều dấu ấn. Ghét thì phải để khán giả ghét hẳn, yêu phải để khán giả yêu hẳn chứ không lửng lơ, nhờ nhờ.

Từ giờ đền cuối năm, Nhà hát CAND của tôi tiếp tục dựng 1-2 vở mới và lịch diễn dày đặc, trải khắp các tỉnh thành. Ở nhà hát tôi cũng được tin tưởng giao cho nhiều vai chính dài hơi nên để sắp xếp được thời gian tranh thủ tham gia những dự án phim truyền hình là cả một vấn đề. Tôi rất tiếc vì đã phải bỏ lỡ những vai diễn truyền hình mới.

Trúc Mai cùng Phương Oanh (phải) ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sắp lên sóng.

- Chị nói năm nay là một năm bận rộn, phải đi diễn thường xuyên chưa kể đi đóng phim. Chồng chị cũng là công an, giờ giấc không cố định, vậy 2 vợ chồng sắp xếp thời gian thế nào để vừa đảm bảo công việc vừa lo cho vun vén cho gia đình, chăm sóc 2 con?

Năm nay là năm vô cùng bận rộn với hai vợ chồng tôi vì là năm diễn ra rất nhiều những hoạt động lớn của lực lượng CAND. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi luôn có một hậu phương vững chắc để hỗ trợ. Đó là ông bà nội ngoại. Tôi không dám nhận những phim quá dài và quay quá xa.

Muốn toàn vẹn gia đình, công việc và phát triển bản thân thì không chỉ riêng phụ nữ mà với nam giới cũng khó. Hai con của tôi một bạn đang bước vào tuổi dậy thì, một bạn mới học mẫu giáo, còn quá nhỏ nên tôi luôn phải sát sao. Vì vậy để có thể nhận một vai diễn ngắn tôi cũng phải cần đến sự hỗ trợ rất nhiều của gia đình.

Gia đình đủ nếp, tẻ của Trúc Mai.

- Ông xã hơn chị mấy tuổi và hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?

Ông xã hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cùng quê và học cùng cấp 3 rồi yêu nhau từ thời sinh viên. Anh ấy vào ngành công an trước. Sau khi tôi tốt nghiệp trường Sân khấu & Điện ảnh, ngày đó có rất nhiều nhà hát mời tôi về đầu quân nhưng anh ấy khuyên tôi nên về Nhà hát Kịch CAND cho cùng ngành. Tôi nghe theo và bén duyên với ngành công an từ ngày đó.

- Đến nay chị đã vào ngành được bao nhiêu năm và mang hàm gì?

Tôi đầu quân về Nhà hát Kịch CAND và vào biên chế từ tháng 9/2010 và hiện mang hàm Thiếu tá.

- Ở nhà hát chị công tác có nhiều diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Trung tá Hồ Phong chuyên vai phản diện. Trung tá Hoàng Công chuyên vai công an. Trung tá Trịnh Huyền chuyên vai bí thư, còn Thiếu tá Trúc Mai muốn tạo dấu ấn với những vai phản diện, kẻ thứ 3 chăng?

Với tôi tất cả những vai diễn như một chất liệu của cuộc sống và tôi muốn mình sẽ được hóa thân vào tất cả các dạng vai. Trên sân khấu tôi thường đảm nhận những vai diễn chính kịch có nội tâm và chiều sâu của nhân vật có đời sống tình cảm phong phú nhưng trái lại hoàn toàn khi lên truyền hình tôi lại được giao những vai diễn phản diện hoặc những vai diễn có tính cách mạnh mẽ.

Để sắp xếp được thời gian vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác của cơ quan vừa có thể tham gia những dự án phim truyền hình đối với tôi là một việc tương đối khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng để sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất. Khi tham gia phim truyền hình tuy chỉ nhận những vai diễn ngắn nhưng tôi rất muốn vai diễn đó để lại ấn tượng trong lòng khán giả, dù những vai diễn có thể khiến khán giả không yêu thích hay như bị ném đá cũng không sao. Là diễn viên mà đóng vai bị khán giả ghét cũng là thành công của mình.

Trúc Mai muốn dù chỉ xuất hiện ngắn nhưng tạo ấn tượng cho khán giả.



