Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Liên quan đến những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên mà Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, theo thông tin từ UBND xã Vũ Thư, bước đầu địa phương đã kiểm tra và phát hiện nhiều nội dung cần được xử lý theo quy định.

Theo đó, ngày 17/7/2026, ông Phạm Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư đã chủ trì cuộc họp về công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty Quang Tuấn tại thôn Quý Châu.

Sau khi nghe báo cáo của các phòng chuyên môn về việc Công ty Quang Tuấn thuê lại bến bãi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi cùng các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản và bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, lãnh đạo UBND xã đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của khu bến bãi; đối chiếu với các quy định của pháp luật và hồ sơ pháp lý hiện có, tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả theo quy định.

Xe của DN Quang Tuấn chạy trên đường đê, bụi bặm bay khắp nơi.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế được giao rà soát toàn bộ quá trình sử dụng đất; việc thực hiện Hợp đồng thuê đất công ích (đất 5%) do UBND xã Hòa Bình (cũ) ký với ông Trần Xuân Chiến; tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có) liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và các quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, tham mưu UBND xã thực hiện thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê đất theo quy định khi hợp đồng đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2026.

Theo kết luận cuộc họp, Phòng Kinh tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND xã trước ngày 2/8/2026.

Không chỉ giao các phòng chuyên môn kiểm tra, UBND xã Vũ Thư còn giao Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư và các đơn vị liên quan tăng cường nắm tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, đất đai, đê điều, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an xã được giao tham mưu UBND xã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, đặc biệt tại khu vực bến thủy nội địa và tuyến đường ĐH.02 từ ngã tư Hòa Bình đến dốc Từ Châu, nơi hằng ngày có nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông.

Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên có nhiều hạng mục lấn chiếm ra sông Hồng.

Đáng chú ý, UBND xã Vũ Thư yêu cầu Công ty Quang Tuấn cùng các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý về hoạt động bến bãi, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, đê điều, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan; sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích theo hồ sơ, hợp đồng đã ký kết.

Kết luận cuộc họp cũng yêu cầu Công ty Quang Tuấn phối hợp với hộ ông Trần Xuân Chiến hoàn trả mặt bằng đối với phần diện tích đất đang mượn sử dụng; khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

Đặc biệt, UBND xã yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc tháo dỡ các hạng mục công trình, vật kiến trúc vi phạm theo các biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm do Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư đã lập trước đó.

Nhiều hạng mục vi phạm được UBND xã Vũ Thư xác nhận.

"Phối hợp với hộ gia đình ông Trần Xuân Chiến hoàn trả mặt bằng đối với phần diện tích đất đang mượn sử dụng; khôi phục hiện trạng ban đầu của phần diện tích đất nêu trên. Nghiêm túc tháo dỡ các hạng mục công trình, vật kiến trúc vi phạm theo các biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm đã được Hạt Quản lý đê điều Vũ Thư lập. Việc hoàn trả mặt bằng, khôi phục hiện trạng và tháo dỡ các hạng mục vi phạm hoàn thành trước ngày 30/7/2026, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Kinh tế xã để theo dõi, giám sát", kết luận của Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư nêu rõ.

Đối với Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, UBND xã đề nghị tiếp tục phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát; tăng cường theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều; kịp thời phát hiện, lập biên bản, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp hướng dẫn UBND xã thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Động thái của UBND xã Vũ Thư được xem là bước chuyển mới sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống. Tuy nhiên, dư luận vẫn chờ đợi việc triển khai các nội dung đã được kết luận tại cuộc họp, đặc biệt là yêu cầu tháo dỡ các hạng mục vi phạm, khôi phục hiện trạng và xử lý dứt điểm những tồn tại đã kéo dài nhiều năm tại khu bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại. Việc các yêu cầu này có được thực hiện đúng thời hạn hay không sẽ là thước đo hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.