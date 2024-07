Thiếu thứ này khi điều khiển ô tô người lái xe có thể vi phạm pháp luật

Cộng đồng mạng 'phát cuồng' với trào lưu 'kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa' GĐXH - Trend "Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa" đang nổi rần rần mạng xã hội, cộng đồng dân cư mạng đua nhau chụp ảnh, quay clip với bờm hoa "khổng lồ" trên đầu.

Người điều khiển ô tô nhưng xe không có gương chiếu hậu hoặc có nhưng không đủ thì bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước giấy phép lái xe hay không?

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi phương tiện không gương chiếu hậu chỉ bị áp dụng hình thức phạt tiền, không bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô không đủ kính chiếu hậu được quy định tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 9 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP như sau:

“Xử phạt người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông.

Người điều khiển ô tô nhưng xe không có gương chiếu hậu hoặc có nhưng không đủ thì bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước giấy phép lái xe hay không? (Ảnh: TL)

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với những hành vi nào?

a) Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó), trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 3 Điều 23, điểm q khoản 4 Điều 28 Nghị định này.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào?

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1; khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3; điểm c, điểm d khoản 4; điểm b khoản 5; điểm d khoản 6 Điều này buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định.

Theo quy định trên, người điều khiển xe không kính chiếu hậu (xe ô tô) thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng và bị buộc lắp đủ kính chiếu hậu theo đúng quy định.

