Thoái hóa đốt sống thắt lưng – Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả

Thoái hóa cột sống thắt lưng là gì?

Thoái hóa cột sống thắt lưng là quá trình lão hóa tự nhiên hoặc bệnh lý tại các đốt sống vùng thắt lưng (thường từ L1 đến L5). Khi quá trình thoái hóa diễn ra, đĩa đệm mất dần nước và độ đàn hồi, các đốt sống cọ xát vào nhau, hình thành gai xương, gây đau, hạn chế vận động và chèn ép rễ thần kinh.

Căn bệnh này diễn biến âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thoái hóa cột sống là căn bệnh phổ biến hiện nay

Triệu chứng thường gặp của thoái hóa cột sống thắt lưng

Thoái hóa cột sống không xảy ra trong một sớm một chiều mà âm thầm tiến triển qua nhiều năm. Người bệnh ban đầu có thể không có biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên, theo thời gian, các triệu chứng sẽ trở nên rõ rệt hơn:

Đau vùng thắt lưng

Cơn đau có thể âm ỉ kéo dài hoặc tăng lên khi cúi, xoay người, đứng lâu, mang vác nặng. Đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi thay đổi tư thế, người bệnh sẽ cảm nhận rõ sự cứng và đau ở vùng lưng dưới.

Tê bì chân, đau lan xuống mông hoặc mặt sau đùi

Khi thoái hóa kèm theo thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh, người bệnh có thể cảm thấy tê râm ran, đau như điện giật lan từ lưng xuống chân, biểu hiện đặc trưng của hội chứng đau thần kinh tọa.

Giảm linh hoạt khi vận động

Người bệnh gặp khó khăn khi cúi người, đứng dậy sau khi ngồi lâu, bước lên cầu thang hay đi bộ lâu. Thắt lưng cứng, mất sự linh hoạt, đặc biệt là vào buổi sáng.

Biến dạng cột sống hoặc thay đổi dáng đi

Ở giai đoạn muộn, thoái hóa có thể gây lệch cột sống, gù lưng nhẹ hoặc đi lại khó khăn do đau, yếu cơ. Một số người có tư thế chống lưng nghiêng về một bên.

Đau cột sống lưng dưới là triệu chứng thường gặp của thoái hóa đốt sống

Nguyên nhân gây thoái hóa cột sống thắt lưng

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thoái hóa cột sống thắt lưng, dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp:

Tuổi tác – yếu tố không thể tránh khỏi

Tuổi càng cao, cấu trúc sụn và đĩa đệm càng mất dần tính đàn hồi, nước và dinh dưỡng. Quá trình lão hóa là nguyên nhân hàng đầu khiến người trên 50 tuổi dễ bị thoái hóa cột sống, đặc biệt là vùng thắt lưng.

Làm việc sai tư thế, ngồi nhiều, đứng lâu

Thói quen ngồi cong lưng, cúi đầu quá lâu, mang vác vật nặng sai cách hoặc đứng liên tục hàng giờ mỗi ngày khiến đốt sống phải chịu lực bất đối xứng, lâu dài sẽ làm đĩa đệm và khớp bị tổn thương, đẩy nhanh quá trình thoái hóa cột sống.

Dân văn phòng, tài xế, công nhân, thợ may… là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này.

Chấn thương hoặc vi chấn thương lặp lại

Một cú ngã, va đập vùng lưng hoặc các hoạt động thể thao quá sức có thể làm rạn nứt sụn khớp, tổn thương đĩa đệm. Vi chấn thương lặp đi lặp lại dù không quá nghiêm trọng vẫn đủ để kích hoạt quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn.

Thừa cân, béo phì

Trọng lượng cơ thể quá lớn gây áp lực liên tục lên cột sống thắt lưng. Tình trạng này không chỉ thúc đẩy thoái hóa mà còn gia tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm – một biến chứng thường đi kèm.

Thiếu vận động, dinh dưỡng không đầy đủ

Lười vận động làm cơ lưng yếu, máu nuôi đốt sống kém, trong khi chế độ ăn thiếu canxi, magie, vitamin D, omega-3… lại khiến xương khớp dễ bị xốp, lão hóa sớm.

Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ thoái hóa đốt sống

Điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng như thế nào là đúng cách?

Các phương pháp thường được áp dụng để điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bao gồm:

Điều trị nội khoa – Giảm triệu chứng cấp tính

Bác sĩ thường chỉ định thuốc giảm đau, giãn cơ, chống viêm không steroid (NSAIDs) và vitamin nhóm B để giảm đau, giảm tê bì và hỗ trợ thần kinh. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để tránh các tác dụng phụ.

Trong giai đoạn cấp, nghỉ ngơi, giảm vận động và chườm nóng vùng lưng có thể giúp cải thiện đáng kể triệu chứng.

Vật lý trị liệu – Hỗ trợ phục hồi lâu dài

Khi đã qua cơn đau cấp, các bài tập vật lý trị liệu như kéo giãn cột sống, xoa bóp, trị liệu bằng sóng ngắn, điện xung, chiếu laser… rất hiệu quả trong việc:

- Giảm áp lực lên đĩa đệm.

- Tăng cường cơ vùng lưng, cơ bụng.

- Cải thiện linh hoạt, duy trì dáng cột sống đúng.

Lưu ý, người bệnh cần tập đúng bài, đúng kỹ thuật dưới hướng dẫn của chuyên gia phục hồi chức năng. Đây là yếu tố then chốt giúp kiểm soát thoái hóa hiệu quả và phòng tránh tái phát.

Điều trị ngoại khoa – Khi nào cần mổ?

Chỉ khoảng 10% người bệnh cần can thiệp phẫu thuật. Việc mổ được cân nhắc khi:

- Đau kéo dài không đáp ứng điều trị nội khoa.

- Có dấu hiệu chèn ép thần kinh nặng (teo cơ, yếu chi, đại tiểu tiện khó kiểm soát).

- Có gai xương gây hẹp ống sống nghiêm trọng.

Các phương pháp hiện đại như mổ vi phẫu, nội soi cột sống giúp giảm xâm lấn, phục hồi nhanh, tuy nhiên vẫn cần kết hợp phục hồi chức năng sau mổ để đạt hiệu quả tối ưu.

Sử dụng sản phẩm chứa dầu vẹm xanh - Giải pháp hỗ trợ cải thiện, phòng ngừa thoái hóa đốt sống hiệu quả từ thiên nhiên

Hiện nay, để cải thiện và phòng ngừa thoái hóa đốt sống thắt lưng, nhiều người lựa chọn sử dụng sản phẩm chứa dầu vẹm xanh kết hợp cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương khớp. Sản phẩm này không chỉ giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau nhức do thoát vị đĩa đệm hiệu quả, mà còn bổ sung dưỡng chất cho cột sống khỏe mạnh từ bên trong. Nhờ đó, người bệnh cải thiện rõ rệt khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ biến chứng của thoát vị đĩa đệm.

Dầu vẹm xanh giúp cải thiện thoái hóa đốt sống thắt lưng hiệu quả.

Thoái hóa đốt sống thắt lưng có thể được cải thiện và phòng tránh được nếu người bệnh hiểu rõ nguyên nhân và chủ động hỗ trợ từ sớm. Việc sử dụng sản phẩm chứa dầu vẹm xanh mỗi ngày chính là một trong những giải pháp an toàn, lâu dài giúp hỗ trợ bảo vệ cột sống và hỗ trợ ngăn ngừa thoát vị đĩa đệm tiến triển.

TPBVSK Cốt Thoái Vương - Hỗ trợ tăng cường sự chắc khỏe xương khớp *Thành phần: Dầu vẹm xanh, cao thiên niên kiện, chiết xuất nhũ hương, MSM (Methylsulfonylmethane), Canxi, Glycine, Vitamin B1, B2, Magie, Vitamin K2. *Công dụng: - Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng do viêm thoái hóa khớp, đau nhức khớp do khô khớp. - Bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho khớp. - Hỗ trợ tăng cường sự chắc khỏe của xương khớp. *Đối tượng sử dụng: - Thích hợp với người bị thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp. *Hướng dẫn sử dụng: - Ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần; 30 phút trước khi ăn hoặc sau ăn 1 giờ. - Mỗi đợt sử dụng nên kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm. Địa chỉ: Số 171 Phố Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 GPQC: 02496/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. *Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu