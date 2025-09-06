Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40

Dậy từ 6h, hay đi ngủ trong hối tiếc

- Lạ là có những sản phẩm anh đầu tư mạnh thì không đạt được thành tích như mong đợi nhưng không ít lần hát kiểu "góp vui văn nghệ" lại viral mạnh mẽ. Điều này có làm anh nản lòng và ngại đầu tư sản phẩm cá nhân?

Nếu vô tình làm gì đó và trở nên viral, tôi sẽ rất vui. Những khoảnh khắc đó nhắc tôi làm nghệ thuật không nên quá cưỡng cầu.

Nhưng nếu làm sản phẩm cá nhân, tôi chắc chắn thích đầu tư và không bao giờ tiếc, nhất là với các sản phẩm thể hiện bản sắc của mình. Tôi vẫn đang tìm con đường để sống thật với đam mê âm nhạc.

Làm nghệ sĩ là vậy, đôi lúc giống như cái nghiệp. Không ai dám nói trước sản phẩm của mình sẽ thành công nhưng trước tiên cứ đổ hết tâm huyết vào đã.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: Loan Lê

- Anh có ngại bị nói là loay hoay?

Tôi loay hoay rõ ràng cho cả thế giới xem. Con người khi loay hoay không giấu được.

Nhưng điều đó rất bình thường. Nghệ sĩ chúng tôi vẫn sẽ chờ cơ hội để bắt lấy. Gần đây, trên hành trình mới, tôi gặp những người thú vị, người đồng hành mới làm tôi hừng hực và tự tin hơn nhiều. Sẽ có những phép thử gây bất ngờ và tôi đang ấp ủ nó.

- "Bao năm nay cứ hát xong thì về nhà", đó là 1 ngày kiểu mẫu của anh?

Tôi dậy vào 6h mỗi ngày, ngạc nhiên chưa? Vì tôi thường ngủ lúc 22h, cũng có hôm 20h đã lên giường. (cười)

Tôi bị ám ảnh bệnh đau bao tử nên đặt ra nguyên tắc đúng 12h phải ăn trưa, đúng 17h ăn tối.

Đôi lúc, tôi dậy sớm đi vòng vòng trong nhà, pha cà phê đón bình minh hoặc tìm người trò chuyện nhưng chẳng ai dậy giờ đó, trừ mấy cô giúp việc.

Ban ngày tôi dành cho tập gym, luyện thanh, tập bài... còn chiều tối dành cho các cuộc hẹn.

Khoảng 20h-20h30, tôi có mặt tại nhà, sống trong thế giới riêng, chơi game, đọc truyện, xem phim... Tôi mới "đá" 2-3 bộ phim hoạt hình đây.

Tôi hay đi ngủ trong hối tiếc, là ngủ khi chưa biết mình còn phải làm những gì và dậy trong tình trạng không biết phải làm tiếp điều gì.

Hồi nhỏ, tôi hay ước ngủ dậy sẽ quên mọi thứ để luôn vui vẻ, không ưu phiền. Nhưng bây giờ, khi điều ước thành sự thật, đôi lúc tôi hoang mang. Có những buổi tối tôi rất vui nhưng ngủ dậy liền không nhớ đã vui vì điều gì.

Noo Phước Thịnh thích sống trong thế giới riêng. Ảnh: FBNV

Hứa với lòng dành một đoạn đường đời để yêu

- Đọc sách thì sao?

Tôi có cố đọc sách. Cuốn duy nhất tôi đọc trọn là Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (tác giả: Andrew Matthews), đọc đến 5 tập. Còn lại đều đọc dở.

Tôi đang định đọc cuốn Tư duy ngược để trở nên bí hiểm hơn, nên không ha?

Tôi cũng nghe truyện ma, linh dị mỗi ngày, có tính là đọc không? Tôi cũng nghe cả ngôn tình, mấy bộ có bạch nguyệt quang, trà xanh ấy, rất nhảm luôn.

- Ngôn tình? Tôi không nghe nhầm chứ?

Tôi nghe để biết tim mình đang cô đơn thế nào. Nhân vật trong truyện ngôn tình thường được xây dựng kiểu vô thực; sự hy sinh, tình yêu đẹp như vậy làm gì có trên đời?

Noo Phước Thịnh trong buổi gặp phóng viên VietNamNet. Ảnh: Loan Lê

- Không thấy anh nhắc đến thời gian chăm sóc da? Noo Phước Thịnh rất nổi tiếng với nhan sắc "mãi không già" đấy!

Tôi là kiểu cẩu thả, chỉ làm đúng 2 bước: rửa mặt và dưỡng ẩm. Ai khen nhưng tôi thấy da mình xấu.

Có lần đi làm da bằng PRP (liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu để da trẻ hóa tự nhiên - PV) , nhân viên vừa tiêm ống đầu tiên tôi dẹp luôn vì quá đau. Đẹp mà đau thấu trời, đau chảy nước mắt thì làm chi cho khổ!

- Với mức cát-sê hạng A, anh đầu tư vào những kênh tài chính nào?

1 căn nhà nhỏ ở phường Sài Gòn và 1 chiếc xe BMW, đó là tất cả tài sản cá nhân tôi có.

- Anh không kinh doanh hay đầu tư nhà đất, cổ phiếu... gì sao?

Tôi thích kinh doanh nhưng chưa sẵn sàng. Nếu gửi tiền vào ngân hàng là đầu tư thì tôi có một số tiền nhỏ trong đấy.

Tôi đang ngó nghiêng mua một miếng đất nào đó ở Cai Lậy, Đồng Tháp để cất cái nhà 3 gian, đưa ba mẹ về đây sống. Tốt nhất là gần chợ cho tiện đi lại và rộng một chút để trồng cây.

Từng trải qua cuộc tình độc hại, Noo Phước Thịnh vẫn muốn yêu lần nữa. Ảnh: FBNV

- Người ta nói anh viên mãn, chẳng thiếu cái gì. Nhưng độc thân có phải một cái thiếu không?

Anh nói đúng, tôi thấy thiếu nhưng không thấy cần.

Xã hội ngoài kia, nhìn người ta yêu, đi bên nhau, hôn và nắm tay nhau, cùng sống và trải qua áp lực, buồn vui, tôi nghĩ: "Phải chi mình có 1 người như vậy?".

Nhưng nếu có người ấy, nghĩ đến việc phải thay đổi lối sống, chia sẻ và ràng buộc mọi thứ với họ, tôi lại chần chừ, thấy không còn là mình nữa.

Tôi hứa với lòng trong tương lai sẽ dành một đoạn đường đời để yêu. Chúng tôi sẽ yêu và chăm sóc lẫn nhau như bao người khác.

Khi tình yêu đến, tôi sẵn sàng mở lòng. Nhưng trước hết, phải gặp đúng người và người ấy đủ yêu mình đã.

- Anh còn muốn thêm điều gì trong cuộc sống nữa?

Tôi thực sự muốn có một EP hay sản phẩm nào đó đánh dấu sự chuyển mình, nuôi lại sự hừng hực trong tôi, để tôi được tiếp tục đi, tung hoành và vùng vẫy với âm nhạc như ngày trước. Và nếu được, tôi sẽ thử kinh doanh nho nhỏ cho biết kinh doanh là thế nào.