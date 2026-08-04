Bữa cơm 1 đĩa gọn gàng, nấu nhanh nhưng cực ngon miệng lại thích hợp giảm cân

Cuộc sống hiện đại hối hả và đầy áp lực, việc vào bếp sau một ngày dài mệt mỏi đôi khi trở thành một "gánh nặng" đúng nghĩa. Ý nghĩ phải trải qua hàng loạt công đoạn cầu kỳ - từ đi chợ lựa chọn, sơ chế phức tạp, đứng nấu nướng vất vả cho đến viễn cảnh đối mặt với "ngọn núi" nồi chảo, bát đĩa cần dọn rửa - đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngán ngẩm và vội vã tìm đến đồ ăn nhanh kém lành mạnh.

Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể lấy lại sự thong dong và niềm vui ăn uống với giải pháp cực kỳ gọn nhẹ: "cơm một đĩa". Bữa ăn này không chỉ gói gọn toàn bộ dinh dưỡng cần thiết trên một chiếc đĩa duy nhất, phương pháp này còn là "cứu tinh" cho những người bận rộn nhờ. Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một bữa ăn gọn gàng chỉ trong 1 đĩa, nấu nhanh nhưng cực ngon miệng lại thích hợp giảm cân. Cùng theo dõi công thức nhé!

Nguyên liệu làm đĩa cơm gạo lứt gà trộn

4 chiếc đùi gà, 100g gạo lứt nấu chín thành cơm, 75ml nước tương, 30ml giấm, 15ml dầu hào, một ít rau mùi, ớt, một nhánh gừng nhỏ, 30ml rượu nấu ăn, 8g đường, một ít rau xà lách, dầu ăn.

Cách làm món cơm gạo lứt gà trộn

Bước 1: Đùi gà rửa sạch, ớt và rau mùi rửa sạch rồi thái nhỏ, gừng thái sợi.

Bước 2: Loại bỏ da rồi khứa vài đường trên chiếc đùi gà.

Bước 3: Cho đùi gà vào thố, thêm gừng thái sợi, 30ml rượu nấu ăn, 30ml nước tương, 15ml dầu ăn, một chút bột tiêu rồi trộn đều. Ướp đùi gà trong khoảng 2 tiếng.

Bước 4: Xếp đùi gà đã ướp vào khay chiên đã lót giấy thấm dầu của nồi chiên không dầu. Xịt hoặc quét một lớp mỏng dầu ăn lên bề mặt đùi gà. Chiên đùi gà ở 180 độ C trong khoảng 15 phút. Sau đó mở nồi chiên, lật mặt đùi gà và chiên thêm khoảng 10 phút nữa là đùi gà chín.

Bước 5: Đùi gà chín thì lấy ra để nguội rồi xé thành sợi. Cho thịt gà xé sợi vào tô.

Bước 6: Thêm vài lát chanh, rau mùi, ớt thái nhỏ cùng 45ml nước tương, 30ml giấm, 15ml dầu hào, 8g đường vào trộn đều cho ngấm gia vị.

Bước 7: Lấy cơm gạo lứt ra đĩa, thêm thịt gà trộn và rau xà lách vào là xong.

Thành phẩm món cơm gạo lứt gà trộn

Bữa cơm gạo lứt gà trộn là một bữa ăn giàu dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Bữa ăn này đặc biệt thích hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng, giảm cân. Thịt đùi gà trộn có kết cấu mềm mà không khô bở, có vị thơm ngọt lại giàu chất dinh dưỡng, hàm lượng protein cao nhưng cơ thể lại rất dễ hấp thụ. Giúp tăng cường thể lực, bồi bổ cơ thể, giúp tăng cơ và giảm cân cực kỳ hiệu quả.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với bữa cơm ngon lành này nhé!