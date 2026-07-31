Loại nước giải khát quen thuộc mùa hè thêm vào khi kho cá giúp thịt cá săn chắc, không tanh mà vô cùng cuốn

Món chân giò kho thơm mềm, lên màu đẹp mắt nhờ thêm loại nước giải khát quen thuộc ngày hè GĐXH – Không chỉ dùng để giải khát, nước giải khát này thêm vào món chân giò kho giúp thịt mềm đậm vị và lên màu nâu cánh gián đẹp mắt. Mọi người có thể tham khảo để đổi vị cho gia đình với món ăn lạ miệng này.

Nước mía không chỉ để giải khát

Nước mía là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trong ngày hè được nhiều người ưa chuộng. Nước có vị ngọt tự nhiên giúp giải khát, bù nước và bổ sung năng lượng khi hoạt động ngoài trời gây mất sức, ra nhiều mồ hôi.

Nước mía không chỉ để giải khát mà còn dùng vào chế biến món ăn. Ảnh HM

Theo ThS Vũ Thị Huế (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), trong đông y, mía có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt và tốt cho phổi, dạ dày. Những người mắc đái tháo đường, người thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc có nhiều đờm thấp cần hạn chế.

Bên cạnh là loại nước giải khát ngày hè tốt, nước mía hoặc những khúc mía tươi còn được các bà nội trợ sử dụng trong chế biến món ăn.

Nhờ vị ngọt thanh tự nhiên, nước mía giúp món kho, hầm thịt… có màu sắc hấp dẫn, cân bằng hương vị, khử mùi vị tanh của cá và làm thịt cá săn chắc hơn sau khi nấu.

Cách làm cá nục kho nước mía đơn giản mà thơm ngon

Theo chia sẻ của mẹ đảm Khuyên Nguyễn (Hà Nội), chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây sẽ có được món cá nục kho nước mía vừa thơm ngon, đậm vị và cũng lạ miệng giúp đưa cơm hơn.

Nguyên liệu làm cá nục kho với mía:

+ 800 – 1kg cá nục

+ 300 – 400gr thịt lợn ba chỉ

+ 100gr dứa

+ Nước mắm

+ Mía hoặc nước mía, sả, giềng

+ Nước màu đường

+ Đường, hạt tiêu, ớt, chút ít dầu hào.

Cách làm cá nục kho mía

Cá nục cần chọn loại còn tươi, mắt trong, thân còn chắc để khi kho, món ăn sẽ ngon hơn. Sau đó làm sạch, rửa sạch với nước muối loãng, để ráo nước.

Đem ướp với nước mắm, đường, muối, tiêu, ớt, hành và tỏi giã cho thơm. Trước khi kho cá thì ướp cá trước tầm 1 tiếng để cá thấm và cứng cá khi kho.

Lót giềng, sả, mía dưới đáy nồi, xếp cá vào nồi, xếp dứa và thịt 3 chỉ. Cho phần nước ướp còn lại vào nồi, thêm nước mía trong trường hợp không dùng mía khúc cùng lượng nước vừa đủ để gần ngập mặt cá.

Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, kho liu riu khoảng 4-5 giờ. Khi nước kho sánh lại, cá săn chắc, thấm đều gia vị và có màu nâu cánh gián đẹp mắt là có thể tắt bếp.

Thành phẩm có được là món cá nục kho thơm ngon với cá rất đanh, chắc thịt, ăn vô cùng đưa cơm. Bảo quản trong tủ lạnh ăn dần mà không bị tanh.

Để món cá kho nước mía ngon hơn cần lưu ý nước mía cần dùng nước mía tươi ép trong ngày để giữ vị ngọt thanh tự nhiên. Không cho quá nhiều đường vì nước mía đã có độ ngọt sẵn. Nếu không có thể dùng khúc mía chẻ nhỏ lót dưới đáy nồi để tạo hương thơm tự nhiên và hạn chế cá cháy đáy nồi.

Kho thịt đừng chỉ dùng nước lọc, thêm loại nước quen thuộc giải khát ngày hè này giúp thịt mềm, ngọt và màu đẹp tự nhiên GĐXH – Đây là một trong những loại nước uống giải nhiệt ngày hè được ưa chuộng. Điều đặc biệt, khi kho thịt chỉ cần cho thêm chút nước này vào sẽ giúp món thịt kho mềm, màu đẹp hơn và có vị ngọt thanh tự nhiên vô cùng đưa cơm.