Loại nước giải khát quen thuộc mùa hè thêm vào khi kho cá giúp thịt cá săn chắc, không tanh mà vô cùng cuốn
GĐXH – Kho cá chỉ cần cho chút nước này sẽ giúp khử được mùi tanh của cá mà món ăn thơm ngon hơn, thịt cá săn chắc.
Nước mía không chỉ để giải khát
Nước mía là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trong ngày hè được nhiều người ưa chuộng. Nước có vị ngọt tự nhiên giúp giải khát, bù nước và bổ sung năng lượng khi hoạt động ngoài trời gây mất sức, ra nhiều mồ hôi.
Theo ThS Vũ Thị Huế (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), trong đông y, mía có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt và tốt cho phổi, dạ dày. Những người mắc đái tháo đường, người thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc có nhiều đờm thấp cần hạn chế.
Bên cạnh là loại nước giải khát ngày hè tốt, nước mía hoặc những khúc mía tươi còn được các bà nội trợ sử dụng trong chế biến món ăn.
Nhờ vị ngọt thanh tự nhiên, nước mía giúp món kho, hầm thịt… có màu sắc hấp dẫn, cân bằng hương vị, khử mùi vị tanh của cá và làm thịt cá săn chắc hơn sau khi nấu.
Cách làm cá nục kho nước mía đơn giản mà thơm ngon
Theo chia sẻ của mẹ đảm Khuyên Nguyễn (Hà Nội), chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây sẽ có được món cá nục kho nước mía vừa thơm ngon, đậm vị và cũng lạ miệng giúp đưa cơm hơn.
Nguyên liệu làm cá nục kho với mía:
+ 800 – 1kg cá nục
+ 300 – 400gr thịt lợn ba chỉ
+ 100gr dứa
+ Nước mắm
+ Mía hoặc nước mía, sả, giềng
+ Nước màu đường
+ Đường, hạt tiêu, ớt, chút ít dầu hào.
Cách làm cá nục kho mía
Để món cá kho nước mía ngon hơn cần lưu ý nước mía cần dùng nước mía tươi ép trong ngày để giữ vị ngọt thanh tự nhiên. Không cho quá nhiều đường vì nước mía đã có độ ngọt sẵn. Nếu không có thể dùng khúc mía chẻ nhỏ lót dưới đáy nồi để tạo hương thơm tự nhiên và hạn chế cá cháy đáy nồi.
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