Gợi ý 6 mâm cơm gia đình 'đãi con' trước khi mùa hè kết thúc

Thứ hai, 14:39 03/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - "Chỉ còn ít ngày nữa thôi là hai con của mình sẽ chính thức quay trở lại trường, khép lại gần hai tháng nghỉ hè với biết bao kỷ niệm".

"Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp", chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) ngậm ngùi chia sẻ khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là các con của chị bắt đầu chính thức bước vào năm học mới.

"Không cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần sắp xếp khéo léo một chút để mâm cơm trông ngon mắt hơn, nêm nếm vừa khẩu vị của từng thành viên là cả nhà đã có một bữa tối ấm cúng sau một ngày dài.

Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm.

Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?"

Hôm nay, mình xin chia sẻ lại những mâm cơmnấu trong  kỳ nghỉ hè vừa qua. Toàn là những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, cách nấu đơn giản nhưng đủ đầy dinh dưỡng và phù hợp với bữa cơm của gia đình Việt.

Hy vọng những mâm cơm nhỏ của gia đình mình sẽ mang đến cho các chị em thêm vài gợi ý mỗi khi bí ý tưởng hoặc không biết nên nấu món gì cho bữa cơm hôm nay.

6 mâm cơm gia đình "đãi con" trước khi hè kết thúc

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 6:

Mâm cơm gia đình: Một mùa hè sắp khép lại và những mâm cơm đong đầy yêu thương của gia đình 4 người - Ảnh 7.
7 mâm cơm gia đình 'đãi con' trước khi mùa hè kết thúc - Ảnh 8.10 mâm cơm gia đình được khen ngon mắt như nhà hàng và bí quyết giúp chị em không còn cảnh ra chợ ngẩn người vì không biết mua gì

GĐXH - Mới đây, chị Huyền Li Lô đã chia sẻ bộ sưu tập những mâm cơm gia đình với mong muốn giúp các chị em có thêm gợi ý cho bữa ăn hằng ngày.

7 mâm cơm gia đình 'đãi con' trước khi mùa hè kết thúc - Ảnh 9.8 mâm cơm gia đình nấu siêu nhanh, vừa ngon miệng, vừa đủ chất

GĐXH - “Bên cạnh rất nhiều mâm cao cỗ đầy, món ngon vật lạ được chia sẻ, mình biết vẫn có rất nhiều anh chị em giống như mình, chỉ nấu những bữa cơm gia đình đơn giản hằng ngày nhưng luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu. Mỗi lần dọn cơm ra bàn, nhìn chồng con ăn ngon miệng là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”, chị Maria Phuong Anh tâm sự.

 

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