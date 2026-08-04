Bát canh 15 nghìn ngon mát, hạ hỏa, giải độc gan lại dễ ăn vô cùng

Cái nắng gắt giữa hè không chỉ làm làn da sạm xịt mà còn âm thầm tích "hỏa độc" vào bên trong cơ thể. Bước chân từ ngoài đường oi nóng vào phòng điều hòa lạnh ngắt, nhiều người lập tức cảm thấy bứt rứt trong người, cổ họng khô rát, ê kềm và háo nước tột cùng. Đã vậy, mâm cơm trưa đầy mỡ màng lại càng làm bụng dạ thêm ấm ách, ngột ngạt.

Thay vì uống nước đá liên tục gây viêm họng nặng hơn, có một cách dập lửa nội sinh cực nhanh chỉ với 15k tiền nguyên liệu ngoài chợ. Hãy gom một ít hến đồng tươi cùng một nắm hoa hẹ , bạn sẽ có ngay một tô canh thanh mát, vừa dập tan cái nóng trong người, vừa làm dịu cổ họng khô rát tức thì.

Sự thật dinh dưỡng: Khả năng hạ hỏa, dịu họng từ hến và hoa hẹ

Không đơn thuần là một món ăn thanh nhiệt, sự kết hợp giữa hến và hoa hẹ là một bài thuốc dân gian cực kỳ tinh tế cho mùa hè:

Hến đồng – "Dũng sĩ" thanh nhiệt, mát gan: Hến có vị ngọt đậm tự nhiên, tính mát, dồi dào kẽm, sắt và các khoáng chất thiết yếu. Nước hến giúp giải độc gan, sinh tân dịch để bù đắp lượng nước bị thất thoát qua mồ hôi, đánh tan cảm giác bứt rứt, nóng trong người.

Hoa hẹ – "Kháng sinh tự nhiên" làm dịu cổ họng: Khác với lá hẹ có vị nồng, hoa hẹ giòn ngọt, chứa lượng lớn chất allicin hoạt động như một chất kháng khuẩn tự nhiên. Khi bị khô rát họng do nằm điều hòa hay đi nắng về, ăn hoa hẹ giúp giảm sưng viêm, ấm đường hô hấp nhẹ nhàng mà không gây nóng trong.

Quy trình 7 phút cho bát canh hến hoa hẹ ngọt thanh, nước trong vắt

Ảnh minh họa

Món canh này nấu siêu tốc, nhưng để hến không bị dính cát và nước canh giữ được độ trong thanh khiết thì bà làm theo đúng các bước này nhé:

Chuẩn bị nguyên liệu: 150g ruột hến đồng (chọn loại đã đãi sẵn cho nhanh); 100g hoa hẹ tươi (chọn bông còn búp, cành giòn bẻ nghe tiếng rắc); 1 quả cà chua chín; 1 củ hành tím; gia vị cơ bản.

Sơ chế hến và hoa hẹ: Ruột hến mua về rửa nhẹ tay dưới vòi nước loãng, vớt ra để thật ráo nước. Hoa hẹ tước bỏ phần gốc già, cắt khúc khoảng 3 - 4cm. Cà chua rửa sạch, cắt múi cau.

Xào săn hến tỏa mùi thơm: Bắc nồi lên bếp, cho chút xíu dầu ăn vào phi thơm hành tím băm. Trút ruột hến vào xào nhanh tay trên lửa lớn cùng một chút hạt nêm. Khi hến săn lại, tỏa mùi thơm đặc trưng thì múc riêng hến ra bát.

Nấu nước dùng ngọt thanh: Cho cà chua vào nồi vừa xào hến, dầm nhẹ tạo màu cam nhạt rồi đổ lượng nước lọc vừa ăn vào đun sôi sùng sục.

Thả hoa hẹ khóa độ giòn: Khi nước sôi bùng lên, trút lại phần hến đã xào vào nồi. Tiếp theo, thả toàn bộ hoa hẹ vào, dùng đũa nhấn nhẹ cho hẹ ngập nước. Đun trên lửa lớn đúng 1 phút cho hoa hẹ vừa chín tái thì tắt bếp ngay lập tức.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Hoa hẹ rất mau chín. Đun quá lâu hoa hẹ sẽ bị dai và mất đi độ ngọt giòn sần sật. Tắt bếp sớm giúp hoa hẹ giữ nguyên màu xanh mướt và hàm lượng vitamin C tươi.

Thành quả thanh mát, nhẹ bẫng người

Múc canh ra tô, làn nước dùng trong veo nổi bật với sắc xanh mát mắt của hoa hẹ, sắc đỏ của cà chua và những hạt hến nhỏ xinh béo bùi.

Húp một muôi nước canh khi còn ấm, vị ngọt lịm cốt của hến quyện với vị chua nhẹ của cà chua dội thẳng vào khoang miệng. Cắn miếng hoa hẹ giòn rôm rốp, vị thơm dịu đặc trưng lan tỏa làm cổ họng đang khô rát lập tức dễ chịu, êm ru. Ăn hết bát canh, người ngợm nhẹ bẫng, mồ hôi trộm hay cảm giác bứt rứt tan biến sạch sẽ. Một món canh bình dân 15k vừa siết eo, vừa giải nhiệt đỉnh cao thế này thì các bà phải thử ngay trưa nay nhé!