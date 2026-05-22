Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có xu hướng lan rộng.

Vùng thấp phía Tây và hiệu ứng gió phơn tiếp tục là nguyên nhân gây ra nắng nóng lần này. Dự báo hệ thống này còn phát triển mở rộng trong những ngày tới, gia tăng nắng nóng.

Dự báo hôm nay nắng nóng mở rộng các khu vực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.

Nhiệt độ dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đến ngày 23/5, nắng nóng mở rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Trong đó miền Trung nhiều nơi nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới có nắng nóng. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết Hà Nội: Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng ở Hà Nội sẽ kéo dài gần một tuần, có thời điểm gay gắt 37 độ C, sau đó tái diễn mưa dông.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ, thấp nhất 27 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trời ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất khu vực này tăng nhanh lên 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm tăng nhẹ lên 28-29 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời gian mưa sẽ rút ngắn, tập trung chủ yếu về chiều tối. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cần đề phòng lốc sét, ngập úng cục bộ.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nắng nóng 37 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 22/5 đến ngày 23/5:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày 22/5 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; ngày 23/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/5 đến ngày 31/5:

- Bắc Bộ: Có nắng nóng diện rộng từ 23-27/5. Từ khoảng chiều tối và đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng diện rộng đến khoảng ngày 27-28/5, sau có nắng nóng cục bộ.

- Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 27/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.