Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có xu hướng lan rộng.
Vùng thấp phía Tây và hiệu ứng gió phơn tiếp tục là nguyên nhân gây ra nắng nóng lần này. Dự báo hệ thống này còn phát triển mở rộng trong những ngày tới, gia tăng nắng nóng.
Dự báo hôm nay nắng nóng mở rộng các khu vực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.
Nhiệt độ dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Đến ngày 23/5, nắng nóng mở rộng khắp khu vực Bắc Bộ. Trong đó miền Trung nhiều nơi nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng ở Hà Nội sẽ kéo dài gần một tuần, có thời điểm gay gắt 37 độ C, sau đó tái diễn mưa dông.
Thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ, thấp nhất 27 độ.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trời ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất khu vực này tăng nhanh lên 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm tăng nhẹ lên 28-29 độ.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời gian mưa sẽ rút ngắn, tập trung chủ yếu về chiều tối. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cần đề phòng lốc sét, ngập úng cục bộ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 22/5 đến ngày 23/5:
- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày 22/5 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; ngày 23/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 23/5 đến ngày 31/5:
- Bắc Bộ: Có nắng nóng diện rộng từ 23-27/5. Từ khoảng chiều tối và đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng diện rộng đến khoảng ngày 27-28/5, sau có nắng nóng cục bộ.
- Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 27/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràmThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồngThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu họcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, 'khơi thông' nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang triển khai GPMB cho khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng và trọng điểm của Thủ đô.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.