Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?

Thời tiết Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo bản tin dự báo thời tiết, trong 2 ngày tới thời tiết tiếp tục khắc nghiệt khi nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Dự báo trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hai ngày 26-27/5 cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trời quang mây, tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 40 độ. Trời nóng cả ngày lẫn đêm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá, mật độ cây xanh, mặt nước. Khu vực nội đô thường nắng nóng gay gắt hơn ngoại ô do chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Sở dĩ đây là vùng tâm nóng của cả nước bởi hiệu ứng gió phơn đang hoạt động mạnh nhất. Đây là hiện tượng những luồng gió Tây Nam vượt qua dãy núi cao mất hết hơi ẩm trở thành luồng gió khô và nóng.

Theo dự báo, từ ngày 28/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ kết thúc khi có mưa dông. Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 28/5 và dịu dần từ ngày 29/5.

Tại khu vực Nam Bộ nắng nóng xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong đó có TPHCM. Giữa trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng 34-36 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ mức nhiệt từ 31-33 độ.

Sau 15h chiều mây dông phát triển và gây mưa rải rác ở khu vực Nam Bộ. Cảnh báo có những điểm mưa vừa, mưa to, đi kèm theo lốc sét, gió giật nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 40 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 27/5:

- Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, ngày 26/5 có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 4/6:

- Bắc Bộ: Từ chiều tối và đêm 27-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày 28/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ ngày 29/5 có nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

