Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11 cho các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng lạnh. Nhiệt độ: 20-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rải rác. Đêm và sáng lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ: 19-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm và sáng lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ: 19-25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mưa rào. Nhiệt độ: 20-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 22-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 19-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ: 24-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ: 25-32 độ C.