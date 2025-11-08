Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Thứ bảy, 07:45 08/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 8/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm và sáng trời lạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết hôm nay 8 / 11 tại Miền Bắc: Mưa lớn và lạnh bất ngờ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11 cho các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng lạnh. Nhiệt độ: 20-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rải rác. Đêm và sáng lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ: 19-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm và sáng lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ: 19-25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mưa rào. Nhiệt độ: 20-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 22-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 19-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ: 24-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ: 25-32 độ C.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Xã hội - 2 giờ trước

Khi bão số 13 đổ bộ, ông Đỗ Thành An không còn đường nào thoát, chỉ biết bám vào bàn thờ gia tiên để "lỡ chết thì vợ đi tránh bão về dễ thấy"

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 5 đến 8/11 tại Thái Nguyên, Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (University Network for Tropical Agriculture – UNTA) năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.

Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển Quảng Ngãi sau bão số 13

Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển Quảng Ngãi sau bão số 13

Xã hội - 3 giờ trước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhiều ngôi làng ven biển ở Quảng Ngãi đã bị sóng lớn tàn phá khủng khiếp.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là thủ tục hành chính mà công dân thực hiện để thông báo nơi ở của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?

Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chủ đại lý đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số biết tin và đến nhận thưởng; Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ, có liên quan không?

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

Giáo dục - 15 giờ trước

Mới 35 tuổi, ba nhà giáo này trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người lái

Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người lái

Thời sự - 15 giờ trước

Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...

Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữ

Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữ

Thời sự - 16 giờ trước

Sau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.

Xem nhiều

Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đời sống

GĐXH - Chiều 11/7, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ít nhất 6 phương tiện bị hư hỏng, giao thông ùn tắc kéo dài.

Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13

Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13

Thời sự
Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Đời sống
Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Đời sống
Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top