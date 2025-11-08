Mới nhất
USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

Thứ bảy, 09:57 08/11/2025 | Giáo dục
GĐXH - Từ ngày 5 đến 8/11 tại Thái Nguyên, Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (University Network for Tropical Agriculture – UNTA) năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.

Từ ngày 5 đến 8/11, Thái Nguyên trở thành điểm hẹn của cộng đồng khoa học quốc tế khi Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (UNTA 2025) diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu. Sự kiện do Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên đăng cai tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn khi đặt trọng tâm vào chủ đề “Chuyển đổi xanh trong các trường đại học nông nghiệp nhiệt đới”.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học đến an ninh lương thực, đại hội UNTA năm nay được xem là diễn đàn quan trọng để các trường đại học trao đổi kinh nghiệm, cùng tìm kiếm giải pháp khoa học phục vụ phát triển bền vững. Các phiên thảo luận xoay quanh những nội dung cấp thiết như xây dựng hệ thống nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên hiệu quả, số hóa hoạt động đào tạo – nghiên cứu, và phát triển các mô hình canh tác thích ứng với khí hậu.

Bên cạnh các phiên họp toàn thể và tọa đàm cấp hiệu trưởng, chương trình còn có hoạt động tham quan thực địa, nơi các đại biểu được giới thiệu những mô hình ứng dụng công nghệ xanh tại địa phương. Đây là dịp để các trường đại học, đặc biệt là sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ, có cái nhìn cụ thể về cách khoa học được triển khai trong sản xuất, từ đó khuyến khích các ý tưởng đổi mới gắn với thực tiễn.

Thúc đẩy hợp tác khoa học trong nông nghiệp nhiệt đới: Đại học Việt Nam tham dự Đại hội UNTA 2025 - Ảnh 1.

Cơ hội hợp tác quốc tế mở rộng cho sinh viên Việt Nam tại Đại hội UNTA 2025UNTA hiện quy tụ 30 trường đại học thành viên.

Đại diện Việt Nam tham dự đại hội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cùng các trường đến từ Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Úc và Mỹ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu liên ngành, đặc biệt ở các hướng nông nghiệp thông minh và chuyển đổi xanh. Đoàn đại biểu USTH gồm PGS.TS Nguyễn Hải Đăng – Phó Hiệu trưởng; GS. Estelle Patrice – Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Đối ngoại; và PGS.TS Tô Thị Mai Hương – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, Đổi mới và Đối ngoại.

Theo đại diện USTH, việc tham gia UNTA không chỉ là cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế mà còn phù hợp với định hướng chiến lược của Nhà trường trong việc thúc đẩy những nghiên cứu có tác động xã hội, tạo ra các giải pháp khoa học phục vụ nhu cầu phát triển của quốc gia và khu vực.

Hiện UNTA quy tụ 30 trường đại học thành viên từ nhiều quốc gia, là một trong những mạng lưới học thuật quốc tế có ảnh hưởng trong lĩnh vực nông nghiệp nhiệt đới. Thông qua các chương trình hợp tác, UNTA hướng tới nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Sự tham gia của các trường đại học Việt Nam, trong đó có USTH, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của giáo dục đại học Việt Nam trong việc hội nhập sâu vào các mạng lưới khoa học quốc tế. Điều này không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu mà còn tạo môi trường học tập – trải nghiệm quốc tế cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh ngày càng được chú trọng.

Đại diện USTH nhấn mạnh, các quốc gia nhiệt đới đang phải đối mặt với áp lực khí hậu và những biến chuyển lớn về sinh kế, do đó sự hợp tác giữa các trường đại học là cần thiết để tìm ra hướng đi chung. “Sự tham gia của USTH tại UNTA thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc thúc đẩy khoa học vì phát triển bền vững, đồng thời tăng cường kết nối tri thức trong khu vực,” đại diện đoàn chia sẻ.

Với kết quả đạt được tại Đại hội UNTA 2025, các trường đại học Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tích cực trong việc đóng góp tri thức, giải pháp và công nghệ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững – một trong những trụ cột quan trọng của tương lai kinh tế và môi trường Việt Nam.

Hồng Thủy
