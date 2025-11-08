Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?

Tin sáng 7/11: Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'; nối thành công 2 bàn tay bị đứt lìa sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai xác định vụ việc nam sinh lớp 8 hành hung rồi đẩy bạn xuống hồ ở phường Yên Bái có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”; Sau 12 giờ, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy nối thành công đôi bàn tay đứt lìa cho người đàn ông trong vụ ẩu đả với hàng xóm.

Bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận, đại lý lên mạng tìm khách: Hé lộ tiền thưởng "khủng"

140 tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng/giải đã được bán ra.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Yến Trâm cho hay đã bán ra 140 tờ vé số trúng giải của đài Đồng Nai, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5/11.

140 tờ vé số này có 5 số cuối là 22080, trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng của 140 tờ vé số này là 4,2 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý Yến Trâm cho hay đã bán và phân phối cho các bạn hàng hết 140 tờ vé số trúng giải nhất. Đến ngày 5/11 mới chỉ có 1 người mua 1 tờ trúng 30 triệu đồng đến đổi thưởng. Do đó, chị đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số có dãy số này dò kết quả và đến nhận thưởng.

Trước đó, một người phụ nữ ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đã bất ngờ trở thành tỷ phú sau khi mua tờ vé số trúng giải độc đắc. Tờ vé số mang lại may mắn cho người phụ nữ mang dãy số 651817 của đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25/10. Giải thưởng trị giá lên tới 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết, chủ nhân giải thưởng không thường xuyên mua vé số. Trước đó, bà này mua ủng hộ người bán vé số dạo 1 tờ trong lúc đang đi chợ. Sau khi mua xong, người phụ nữ bỏ vé số vào trong túi rồi quên dò.

1 tuần sau, bà này mới nhớ ra tờ vé số nên đem ra dò kết quả, không ngờ lại trúng độc đắc. Gia đình người phụ nữ đã gọi điện cho chủ đại lý vé số nhờ đến nhà đổi thưởng. Người phụ nữ nhận toàn bộ tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?

Ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body





Ông Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Ông Vũ được biết đến là doanh nhân giàu có, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng.

Ngay sau khi ông Vũ bị bắt giam, người được dư luận đặc biệt quan tâm, đó chính là ca sĩ Đoàn Di Băng. Bởi vì, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp lý. Trong khi đó, Đoàn Di Băng là người trực tiếp quảng bá, phân phối sản phẩm, nhờ danh tiếng cá nhân để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Thanh Hùng – Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết trên Tiền phong, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải làm rõ vai trò, hành vi của ca sĩ Đoàn Di Băng , vợ ông Vũ có dấu hiệu tội phạm hay không.

Theo luật sư, Cơ quan Cảnh sát điều tra căn cứ vào kết quả giám định, xác định kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất là hàng giả. Do đó, Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu công ty kể trên) và Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả .

Đối với Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh trên với vai trò là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp lý Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (công ty phân phối sản phẩm).

Riêng đối với ca sĩ Đoàn Di Băng, vợ ông Nguyễn Quốc Vũ bán sản phẩm do chồng phân phối, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ, liệu người này có dấu hiệu tội phạm hay không. Việc xác định vợ ông Nguyễn Quốc Vũ có phải là đồng phạm hay không, Cơ quan điều tra cần phải thu thập các chứng cứ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hơn 43.000 tỷ đồng bị mưa lũ "cuốn trôi"

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng 10 là hơn 43.000 tỷ đồng.

Thông tin trên Tiền phong, theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm nay là hơn 43.000 tỷ đồng, gấp hơn 93 lần cùng kỳ năm trước. Thiệt hại chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt.

Cụ thể, ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt làm 92 người chết và mất tích; 153 người bị thương. 58.600 ha lúa và 36.700 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. 4,2 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Hơn 285.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là hơn 43.000 tỷ đồng, gấp hơn 93 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, thiên tai làm 279 người chết và mất tích; 363 người bị thương. Hơn 310.000 ha lúa và 76.700 ha hoa màu bị hư hỏng. Gần 5 triệu con gia súc và gia cầm bị chết. Gần 324.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hại . Cả nước thiệt hại ước tính hơn 59.200 tỷ đồng do thiên tai, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Thống kê, tháng 10, tiến độ thu hoạch lúa mùa tại các địa phương phía Bắc chậm hơn so với vụ mùa năm 2024 do lịch thời vụ của vụ mùa năm nay muộn hơn, cùng với ảnh hưởng của mưa bão liên tiếp trong quý III gây ngập úng kéo dài, nhiều diện tích lúa bị đổ ngã gây khó khăn cho thu hoạch.

Một số địa phương có diện tích thu hoạch lúa mùa giảm so cùng kỳ năm 2024 như Bắc Ninh giảm 33.500 ha; Ninh Bình giảm 21.600 ha; Lào Cai giảm 13 500 ha; Thanh Hóa giảm 10.400 ha…

Đồng thời, diện tích gieo trồng một số cây giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập úng, cuốn trôi làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng.

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp và khai thác thủy sản giảm do ảnh hưởng của các đợt bão và hoàn lưu bão trong tháng. Thời tiết bất lợi bởi cơn bão số 10 và 11, các phương tiện nằm bờ tránh bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, sản lượng thủy sản khai thác biển giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 278.000 tấn.

Kết quả tăng trưởng 9 tháng đạt 7,85%, tiến sát kịch bản mục tiêu 8%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm, theo tính toán của Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam cần đạt tăng trưởng khoảng 8,4% trong quý IV - mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng Ban Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê - nhận định, đây là mục tiêu mang tính tham vọng và đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro, biến động địa chính trị và áp lực suy giảm thương mại quốc tế.

Theo bà Hạnh, những tháng cuối năm, một trong các thách thức ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế là biến đổi khí hậu, thiên tai , dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng nội địa, rủi ro thời tiết cực đoan và gián đoạn logistics mùa mưa bão. Điều này có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ, ảnh hưởng tiến độ thi công và giao hàng.

Đặc biệt, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong các tháng cuối năm là rất lớn, trong khi thời tiết bất lợi dễ khiến công tác thi công bị gián đoạn.

Đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ tăng trưởng quý IV, bà Hạnh nhấn mạnh chủ động phòng chống thiên tai, đồng thời ưu tiên lĩnh vực có hiệu ứng lan tỏa lớn, vừa kích cầu trong nước vừa thúc đẩy xuất khẩu.

Với đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% kế hoạch vốn. Đây là chìa khóa để kích thích khu vực xây dựng và công nghiệp vật liệu và dịch vụ liên quan. Các bộ, ngành địa phương cần ưu tiên tháo gỡ triệt để vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Song song đó, cơ quan quản lý cần tăng tốc phê duyệt và xúc tiến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao (sản xuất chip, linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo). Việc này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, mà còn tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu các năm tiếp theo.

Có được sử dụng ô tô điện để học và thi bằng lái không?

Bộ Giao thông vận tải (cũ) đã bổ sung bằng lái xe cho xe sử dụng động cơ điện. Ảnh minh họa.





Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Trần Tiến Quân - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 15/11/2024, Bộ Giao thông vận tải (cũ) đã ban hành Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2025, Bộ Giao thông vận tải đã bổ sung bằng lái xe cho xe sử dụng động cơ điện.

Tại Điều 7, Thông tư 35/2024/TT-BGTVT thì đối với đào tạo lái xe các hạng B, C1, khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu của xe ô tô điện có chung chương trình đào tạo với bằng lái xe hạng B xe ô tô số tự động.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) đã có nội dung quy định về đào tạo và cấp giấy phép lái xe hạng B cho người lái xe số tự động, xe điện. Cụ thể, giấy phép lái xe của xe ô tô điện sẽ ghi hạng B, kèm theo chú thích trên bằng lái là "Cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động, bao gồm cả xe ô tô điện". Và bằng này có mã số là B.01.

Đồng thời chương trình đào tạo xe ô tô điện khác với xe ô tô số sàn cho nên khi được cấp giấy phép lái xe ô tô điện thì cá nhân sẽ không được phép điều khiển xe số sàn.

Cũng theo luật sư Quân, thời gian đào tạo lý thuyết của bằng B số tự động, ô tô điện là 136 giờ, còn thời gian đào tạo thực hành là 67 giờ, tổng thời gian đào tạo là 203 giờ. Trong khi đó thời gian đào tạo lý thuyết của hạng B số sàn là 152 giờ, thực hành là 83 giờ, tổng thời gian đào tạo là 235 giờ.

Luật sư Quân cũng cho hay, trường hợp người đã có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp trước ngày 1/1/2025 sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B, ghi là: "Cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện)". Còn người đã có giấy phép lái xe hạng B1, B2 cấp trước ngày 1/1/2025 thì được đổi sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg

Ngoài ra, theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), bằng B1 (cấp cho người không hành nghề lái ô tô đến 9 chỗ ngồi; xe tải dưới 3,5 tấn) và bằng B2 (cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe đến 9 chỗ ngồi; xe tải dưới 3,5 tấn) sẽ được gộp thành hạng B.

Đã rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa ở Quảng Trị

Vụ nổ kinh hoàng tạo hố sâu giữ ruộng lúa nằm sát nhà dân.





Ngày 7/11, theo Người lao động, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên.

Trước đó, vào chiều 31-10, tại ruộng lúa nằm gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên bất ngờ xảy ra vụ nổ gây tiếng động lớn, bùn đất văng ra xa, khói bốc lên nghi ngút. Hiện trường vụ nổ tạo thành một hố sâu có đường kính khoảng 4 m, sâu 2 - 3 m.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Nam Cửa Việt đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và trấn an người dân.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh nằm sâu trong lòng đất phát nổ.

Vụ nổ tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khiến người dân hoang mang do khu vực xung quanh vẫn còn nhiều đầu đạn pháo còn sót lại chưa phát nổ.

"Người dân mong muốn các cấp, các ngành sớm kiểm tra, rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho bà con trong khu vực" - lãnh đạo UBND xã Nam Cửa Việt nói.

Đánh cá trên sông, phát hiện quả bom nặng 250kg

Quả bom được phát hiện trên sông Nậm Mô





Theo vtcnews.vn, ngày 7/11, Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã hủy nổ an toàn một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, vào tối 30/10, người dân trong lúc đánh bắt cá trên sông Nậm Mô (đoạn qua bản Pủng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nghi là bom. Vị trí phát hiện cách bờ sông khoảng 30m, cách cầu Tân Xả chừng 200m.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã nhanh chóng xuống hiện trường, căng dây phong tỏa, bảo đảm an toàn khu vực. Cùng với sự hỗ trợ của Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, xác định quả bom là loại MK-82, đường kính 30cm, dài 1,4m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ.

Đến ngày 7/11, quả bom đã được hủy nổ thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản khu vực xung quanh.