Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữ

Sau khi bão số 13 quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều địa phương bị tàn phá nặng nề, hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ, pano - bảng hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Hệ thống lưới điện nhiều khu vực bị phá hỏng gây mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc gián đoạn.

Sau bão Kalmaegi, các bãi biển ở Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi tan hoang, nhiều đoạn bờ bị sóng khoét sâu. Ghi nhận tại bãi biển Tịnh Khê (Quảng Ngãi) chiều 7/11, rác thải, tôn vỡ và cây đổ bủa vây khắp nơi, hàng quán đổ sập...

Tại bờ biển thôn Đức Lợi (xã Long Phụng, Quảng Ngãi), sóng biển dâng cao đã đánh sập, cuốn trôi đoạn đường bê tông ven biển dài hơn 200 mét. Bờ kè bị khoét sâu, nhiều mảng đất sụp xuống biển, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ông Trần Lệ, người dân thôn Đức Lợi, cho biết: “Tối qua, chúng tôi đã được chính quyền đưa đến nơi tránh trú an toàn. Sáng nay trở về thì thấy con đường liên thôn bị sóng đánh tan nát. Đây là tuyến đường huyết mạch nối các thôn với nhau, giờ sạt lở thế này rất nguy hiểm cho người đi lại".

Theo ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, tuyến đường này nối liền ba thôn An Chuẩn, Kỳ Tân và Vinh Phú. Hiện khu vực sạt lở nặng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và đang đề xuất biện pháp khắc phục khẩn cấp.

Ngay sau khi bão tan, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã nhanh chóng phối hợp với công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, lực lượng điện lực, giao thông và người dân triển khai khắc phục hậu quả.

Bộ đội dọn cây xanh ngã đổ ở khu vực phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân Quảng Ngãi dọn dẹp đường phố sau bão.

Những bóng áo xanh giúp người dân Quảng Ngãi dọn dẹp cây cối đổ ngã do bão số 13.

Bộ đội Sư đoàn 2, Quân khu 5 có mặt kịp thời giúp người dân Gia Lai khắc phục hậu quả do bão.

Sáng 7/11, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng dân quân xã Long Phụng kịp thời có mặt giúp dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy xảy ra chiều tối 6/11.

Lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua các thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7, làm 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay trong sáng sớm, lực lượng vũ trang đã dựng lại mái tôn, thu dọn nhà cửa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Tiêu Văn Luật, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, sáng nay cán bộ, chiến sĩ đến giúp người dân nhanh chóng lợp lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống, các cán bộ, chiến sĩ làm việc tích cực, trách nhiệm với nỗ lực cao nhất”.

Các cán bộ, chiến sĩ giúp người dân dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường sau bão.

Sau một đêm bão dữ, hình ảnh những người lính cần mẫn bên mái nhà dân khiến nhiều người ấm lòng.