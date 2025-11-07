Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13

Chia sẻ trên VTC News, ông Đỗ Xuân Dũng (Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 23 con trâu của 7 hộ dân bị ngạt nước do nước dâng nhanh vì ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, từ chiều qua 6/11, Đắk Lắk bắt đầu có mưa, cao điểm nhất là từ 19h đến khoảng 1h sáng hôm nay. Lượng mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống mạnh, có thời điểm lưu lượng lên hơn 1.000 m³/giây.

Video trâu chết la liệt ở xã Ea Súp (Nguồn: PLO)

Chính quyền xã đã chủ động xả tràn từ chiều hôm trước, lưu lượng dao động từ 400 - 600 m³/giây, đến gần sáng tăng lên 700 m³/giây. Lực lượng chức năng xã đã triển khai phương án di dời 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu ở khu vực ven hồ đến nơi an toàn.

Hiện mưa và gió đã giảm, thời tiết cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về.

23 con trâu chết do mưa lũ. Ảnh: VTC News

Theo Báo Đắk Lắk điện tử, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết và 2 người bị thương tại xã Xuân Lãnh (do nhà sập, nước cuốn trôi và cây đổ). Toàn tỉnh có 12 căn nhà bị sập hoàn toàn, trên 1.000 nhà bị sập và tốc mái, cầu cảng Vũng Rô bị đánh sập hoàn toàn; triều cường cuốn trôi khoảng 800m kè.

Bão cũng làm thiệt hại khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản, 8 tàu cá đang neo đậu trong bờ bị sóng đánh chìm, nhiều diện tích hoa màu bị ngập. Một số trụ điện trung hạ thế bị đổ, mất điện trên diện rộng, cố gắng trong hôm nay (7/11) sẽ khắc phục điện trở lại.

Giao thông ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Các tuyến ĐT643, ĐT649, ĐH32, ĐH39 xuất hiện nhiều điểm sạt lở; cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập chia cắt; một số tuyến đường tại xã Ea Kly ngập sâu đến 50 cm. Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại rất nặng nề.

Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hạ tầng, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, sản xuất.