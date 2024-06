Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích bí ẩn: Xuất hiện hình ảnh xác máy bay MH370 dưới đáy biển?

Hình ảnh xác máy bay MH370 dưới đáy biển được tạo bằng AI

Hình ảnh được cho là xác máy bay MH370.





Tin mới nhất về MH370 của USA Today cho hay, một bài đăng trên Facebook ngày 30.5 gồm 3 hình ảnh cho thấy xác một chiếc máy bay ở dưới nước cùng với ảnh của những bộ xương ngồi trên ghế hành khách. Bài đăng viết: "Tin nóng: Thiết bị lặn tự hành tiết lộ vị trí của chuyến bay 370 của Malaysia sau nhiều năm bí ẩn", với dòng hashtag "#MH370LocationRevealed" (Tiết lộ vị trí của MH370).

Tuy nhiên, theo chuyên gia và công cụ phát hiện trực tuyến, những hình ảnh này được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI. Không có tin tức đáng tin cậy nào cho thấy chuyến bay 370 của Malaysia Airlines đã được tìm thấy. Tất cả đều bao gồm các yếu tố phù hợp với hình ảnh do AI tạo ra.

James O'Brien, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley, nói với USA Today: Khung cảnh trong bức ảnh rất rõ ràng, không giống trong thực tế. Các chữ cái và logo ở bên hông máy bay xuất hiện với màu sắc tươi sáng và ở những vị trí khác nhau trong hai bức ảnh được cho là của xác máy bay. Ngoài ra có những khác biệt khác giữa hai bức ảnh đó dù cùng một chủ thể.

"Trong một bức ảnh, không có chữ '370' nào ở bên hông máy bay, phần mũi đã bị tách lớp và cửa trước bên phải bị mất. Trong bức ảnh còn lại, mọi thứ đã được sắp xếp với nhau và số '370' được viết gọn gàng trên máy bay", ông phân tích và cho rằng, những bộ xương ngồi trên ghế như được sắp đặt.

Hình ảnh do AI tạo ra.





Công cụ phát hiện AI của Hive Moderation cho thấy các hình ảnh có khả năng lần lượt là 99,3%, 98% và 97,5% chứa nội dung do AI tạo ra hoặc deepfake.

Không có tin tức đáng tin cậy nào ủng hộ tuyên bố của bài viết rằng xác máy bay đã được tìm thấy. Bài đăng liên kết đến một bài báo khẳng định máy bay được tìm thấy bằng cách sử dụng "máy bay không người lái dưới nước tiên tiến", nhưng cũng không có bằng chứng nào về điều đó.

Dấy lên hy vọng tìm thấy MH370 bằng công nghệ mới dưới nước

Tàu Hải quân Australia tham gia tìm kiếm MH370 ngày 7/4/2014. Ảnh: Xinhua





Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất vào ngày 8/3/2014 với 239 người trên máy bay. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm rộng rãi, vị trí cuối cùng của chiếc máy bay vẫn chưa được xác định. MH370 đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Tờ The Conversation đưa tin, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Cardiff (Anh) do Tiến sĩ Usama Kadri đứng đầu, đã đưa ra nghiên cứu mới khám phá khả năng phát hiện các tín hiệu âm thanh dưới nước do tai nạn máy bay tạo ra, chẳng hạn như tác động được cho là của MH370.

Nhóm sử dụng công nghệ hydrophone - thu sóng âm thanh và sự thay đổi áp suất trong đại dương. Công nghệ này cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc phát hiện các tín hiệu áp suất từ nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm cả các vụ tai nạn máy bay. Những loại tín hiệu này có thể truyền đi hàng nghìn km, khiến thiết bị hydrophone trở thành một công cụ có giá trị để xác định và phân loại các sự kiện trong môi trường biển.

Nhóm đã phân tích dữ liệu từ các trạm thủy âm của Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), tập trung vào dữ liệu từ các trạm tại Cape Leeuwin ở Tây Australia và Diego Garcia, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương.

Cả hai trạm đều hoạt động vào khoảng thời gian MH370 được cho là bị rơi. Các trạm CTBTO trước đây đã phát hiện các tín hiệu áp suất đặc biệt từ các vụ tai nạn máy bay cũng như các trận động đất có quy mô khác nhau ở khoảng cách hơn 5.000km. Nhóm hy vọng xác định được bất kỳ bằng chứng âm thanh tiềm ẩn nào về vụ tai nạn của MH370.

Phân tích trước đây của các nhà khoa học tại Đại học Curtin và sau đó của nhóm đã xác nhận tín hiệu của một nguồn không xác định được ghi lại tại trạm Cape Leeuwin, theo hướng vòng cung thứ 7. Vòng cung thứ 7 được ngầm hiểu là một vị trí rơi trong phạm vi 120km từ vị trí ước tính cuối cùng của MH370.

Theo nhóm nghiên cứu, một chiếc máy bay nặng 200 tấn rơi ở tốc độ 200 mét/giây sẽ giải phóng động năng tương đương với một trận động đất nhỏ. Nó sẽ đủ lớn để được ghi lại bằng hydrophone ở cách xa hàng nghìn kilomet.

Với độ nhạy của ống nghe dưới nước, rất khó có khả năng một chiếc máy bay lớn va chạm với bề mặt đại dương sẽ không để lại dấu hiệu áp suất có thể phát hiện được, đặc biệt là trên ống nghe dưới nước gần đó.

Để giúp giải quyết cuộc tranh luận về khả năng phát hiện tín hiệu âm thanh từ MH370, một cách tiếp cận thực tế có thể là tiến hành các vụ nổ có kiểm soát dọc theo vòng cung thứ 7. Nếu các tín hiệu từ những vụ nổ cho thấy biên độ áp suất tương tự như tín hiệu quan tâm, thì nó sẽ hỗ trợ việc tập trung tìm kiếm trong tương lai vào tín hiệu đó.

Mặc dù nghiên cứu của nhóm không xác định chính xác vị trí vụ tai nạn của máy bay mất tích MH370 nhưng nó nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ thủy âm trong việc giải quyết bí ẩn hàng không này.

Bằng cách cải tiến các phương pháp và tiến hành các thử nghiệm sâu hơn, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể cung cấp những hiểu biết mới về số phận của MH370 và cải thiện phản ứng trước các sự cố hàng hải trong tương lai.