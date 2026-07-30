Thứ củ quen thuộc đem chiên với nước mắm, thành món hao cơm ngon hơn cả thịt

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Khoai môn thường được dùng để nấu canh, nấu chè hay hấp. Ít ai nghĩ loại củ này khi đem chiên giòn rồi áo nước mắm tỏi lại có thể trở thành một món ăn vừa lạ miệng vừa "hao cơm". Bên ngoài vàng ruộm, giòn nhẹ, bên trong bùi dẻo, quyện cùng lớp sốt mắm mặn ngọt thơm nức, món ăn này đang được nhiều người nội trợ chia sẻ như một cách đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Đặc biệt, nguyên liệu dễ tìm, cách làm không cầu kỳ và chỉ mất khoảng 25-30 phút là hoàn thành.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

500g khoai môn cao

5 tép tỏi băm

2 quả ớt (tùy khẩu vị)

2 thìa canh nước mắm

1 thìa canh đường

1 thìa cà phê mật ong (có thể thay bằng đường)

2 thìa canh nước lọc

Hành lá

Dầu ăn

Cách làm

Bước 1: Sơ chế khoai môn

Khoai môn gọt vỏ, cắt thành thanh dài hoặc miếng vuông vừa ăn.

Ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút rồi vớt ra, lau thật khô bằng khăn giấy. Đây là bước giúp khoai khi chiên không bị bắn dầu và giòn lâu hơn.

Bước 2: Chiên khoai

Làm nóng dầu ở khoảng 170°C.

Cho khoai vào chiên lần đầu khoảng 5-6 phút đến khi vừa chín.

Vớt ra để nghỉ khoảng 5 phút rồi chiên lần hai thêm 2-3 phút đến khi lớp ngoài vàng đều, giòn nhẹ.

Để khoai lên giấy thấm dầu.

Bước 3: Làm sốt mắm

Phi thơm tỏi, cho nước mắm, đường, mật ong và nước lọc vào.

Đun nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh nhẹ, thơm và có màu cánh gián đẹp.

Nếu thích ăn cay, cho thêm vài lát ớt.

Bước 4: Áo sốt

Cho khoai đã chiên vào chảo, đảo nhanh trên lửa vừa khoảng 30-40 giây để nước mắm bám đều quanh từng miếng khoai.

Rắc hành lá rồi tắt bếp.

Bí quyết để món ăn ngon

Chọn khoai môn cao hoặc khoai môn dẻo, ít xơ.

Lau thật khô khoai trước khi chiên để bề mặt giòn hơn.

Không đảo khoai quá lâu trong nước mắm vì sẽ làm lớp vỏ mất độ giòn.

Nên ăn ngay sau khi hoàn thành để cảm nhận rõ lớp vỏ giòn và phần ruột bùi.

Thành phẩm

Những miếng khoai môn vàng óng, bên ngoài phủ lớp nước mắm tỏi bóng nhẹ, thơm nức. Khi cắn, lớp vỏ hơi giòn, phần ruột mềm bùi, quyện vị mặn ngọt hài hòa và mùi tỏi phi rất hấp dẫn. Món này có thể ăn như món mặn trong bữa cơm hoặc làm món ăn vặt đều hợp.