Cực phẩm ngao xào mướp hương ngọt thơm đến miếng cuối cùng của mẹ chồng

Lần đầu thưởng thức món ngao xào mướp hương

Ngày ấy, bạn trai đưa tôi về nhà ra mắt mẹ chồng tương lai. Sau một hồi đon đả trò chuyện, tôi theo bà vào bếp. Bà vui vẻ giao cho tôi việc gọt mướp, nhặt ngao, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Và mâm cơm dọn lên, ngoài bát canh ngao còn có đĩa ngao xào mướp hương lần đầu tiên tôi thấy.

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Tôi nhớ, khi gian bếp thơm lừng mùi hành phi, bà đổ vào cả rổ con mướp hương xanh mướt xào chín tới. Sau đó mới đổ ngao đã xào vào và đảo đều. Vừa xào, bà vừa bảo mướp hương đầu mùa xào ngao rất thơm ngon, chuẩn vị. Cứ thế, mùi mướp hương quyện cùng vị ngọt của ngao bay khắp gian bếp.

Vào mâm tôi còn rón rén gắp thức ăn, nhưng sau thìa ngao xào mướp hương đầu tiên tôi tự nhiên hết ngại mà xúc ăn tiếp, còn nắc nỏm khen mẹ chồng có món ăn lạ mà ngon, là cực phẩm mùa hè… Mẹ chồng tương lai vui cười tít mắt, bảo mướp hương đúng mùa, làm món ngao xào mướp hương thêm ngon và luôn hết đầu tiên trong mâm cơm nhà.

Món ngao xào mướp hương ngon thơm hơn khi đúng mùa. Ảnh internet

Cách làm món ngao xào mướp

Chị Thanh Hương - một cựu đầu bếp chia sẻ, món ngao xào mướp hương muốn ngon cần mua ngao tươi và mướp hương cần đúng mùa. Ngao tươi thường được mua về nấu canh, nhưng khi luộc nhớ giữ lại ít nước luộc để làm món ngao xào mướp hương hấp dẫn.

Nguyên liệu làm ngao xào mướp hương

500g ngao

1-2 quả mướp hương

1 củ hành tím, 2-3 nhánh hành lá

1 muôi nước luộc ngao, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê dầu hào, mì chính, hạt nêm, chút muối (tùy ý), tiêu xay, dầu ăn.

Ngao tươi giúp món ngao xào mướp hương ngon ngọt hơn. Ảnh internet

Chế biến món ngao xào mướp hương

Ngao tươi ngâm sạch cát. Cho vào nồi luộc đến khi vừa mở miệng thì tách ruột, lọc nước.

Mướp gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn - không nên cắt quá mỏng vì khi xào sẽ dễ bị nát.

Hành lá cắt khúc.

Hành tím thái lát. Phi thơm hành tím cho dậy mùi thơm nức thì cho ngao vào đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 30 giây.

Tiếp tục cho mướp vào xào đều tay.

Thêm muôi nước luộc ngao vào - nước này giúp mướp mềm tự nhiên, ngọt thanh và quyện vị hơn.

Nêm lại mắm muối rồi đảo đều. Khi mướp vừa chín tới, cho dầu hào và một ít mì chính, hoặc hạt nêm nếu thích.

Rắc hành lá vào đảo nhanh, rồi đổ ra đĩa sâu lòng. Rắc thêm chút tiêu xay để món ăn thơm hơn.

Món ngao xào mướp hương ăn với cơm nóng rất ngon miệng. Ảnh internet.

Thành phẩm

Món ngao xào mướp hương có màu xanh mướt của mướp, xen lẫn những con ngao béo ngậy.

Mướp chín vừa tới, mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn nhẹ, đậm vị ngọt từ nước ngao. Thịt ngao dai vừa phải, không tanh, càng nhai càng thấy vị ngọt đậm đà. Món này ăn cùng cơm nóng thì chỉ cần thêm bát canh rau là thành mâm cơm mùa hè thanh mát và ngon miệng.

Có những món ăn chẳng cần cầu kỳ nhưng nhắc nhớ mãi - và món ngao xào mướp hương là như thế. Chỉ từ vài nguyên liệu quen thuộc đã có món ăn thanh mát, ngọt lành, là cực phẩm mùa hè nắng nóng khiến ai cũng thích ăn.

Mẹo để món ngao xào mướp hương ăn ngon hơn Nên dùng mướp hương vì thơm và ngọt hơn mướp thường. Chỉ xào ngao trong thời gian ngắn để thịt không bị dai. Không cho quá nhiều gia vị vì thịt ngao đã rất ngọt. Luôn tận dụng một ít nước luộc ngao trong khi xào để món ăn đậm vị tự nhiên. Xào thịt ngao trên lửa lớn giúp mướp có màu xanh đẹp và không bị ra nhiều nước.

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