Thu hồi khẩn Gel tắm gội Permerin 1 thuộc nhãn hàng An Nhi do có thành phần xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng

Cụ thể, thu hồi sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi), có số tiếp nhận Phiếu công bố: 113/23/CBMP-HY.

Sản phẩm này do Công ty TNHH dược phẩm An Nhi (No 07A-LK8, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh (Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) sản xuất.

Vì sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm nên Sở Y tế Hà Nội thông báo và đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đình chỉ lưu hành Gel tắm gội Permerin 1 của nhãn hàng An Nhi.

Đồng thời, phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có).

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo số: 405/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 nhãn hàng An Nhi.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH dược phẩm An Nhi kê khai công thức sản phẩm có chứa "Permethrin 1%".

Trên nhãn sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) - Hộp 1 chai 50ml ghi: "Mục đích sử dụng: phòng ngừa chấy, ký sinh sinh trùng trên tóc, da"; "Đối tượng sử dụng: người bị chấy (chí) hoặc các loại côn trùng khác ký sinh trên da, tóc gây ngứa ngáy khó chịu. Người bị ghẻ và nhiễm ký sinh trùng khác trên da sử dụng để tắm khi điều trị".

Permethrin, số CAS: 52645-53-1 (Tên hóa học: (±)-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate) được sử dụng với vai trò là thuốc diệt côn trùng, thuộc họ thuốc Pyrethroid nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xếp vào nhóm thuốc diệt côn trùng (Mã ATC: P03AC04).

Căn cứ quy định về phân loại sản phẩm mỹ phẩm tại Thông tư số 06/2011/TTBYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định Hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) nêu trên không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) nêu trên với lý do sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Đồng thời, tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trong đó, đề nghị Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát Công ty TNHH dược phẩm An Nhi, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh thực hiện thu hồi sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) không đáp ứng quy định.

Kiểm tra Công ty TNHH dược phẩm An Nhi, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH dược phẩm An Nhi, Công ty TNHH dược mỹ phẩm Quang Xanh, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu 2 đơn vị này phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 (Nhãn hàng: An Nhi) nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi sản phẩm Gel tắm gội Permerin 1 về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/3/2025.