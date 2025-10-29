Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Tình yêu vượt lên mọi rào cản
Phương Thùy (quê Cà Mau, hiện làm việc tại TPHCM) và Thanh Tâm (Hà Nội) cùng thuộc giới LGBT, chỉ có cảm xúc với người cùng giới.
Thùy nhận ra sự khác biệt về giới của bản thân từ khi còn nhỏ nhưng vẫn luôn giấu kín. Dù cũng có lúc bức bối nhưng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ, cô chưa có dũng khí công khai.
“Dường như mẹ cũng nhận ra điều gì đó nên vài lần dò hỏi tôi ‘con quen bạn nữ à?', nhưng tôi không thừa nhận”, Thùy kể.
Cho đến khi quen Thanh Tâm, biết mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, Thùy can đảm công khai với gia đình.
Thùy kể, cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội vào năm 2017. Qua những hình ảnh và video đăng tải trên trang cá nhân, Thùy thấy Tâm là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn được che chở. Tuy nhiên, cô chỉ ầm thầm theo dõi chứ không nhắn tin làm quen.
Sự âm thầm kéo dài suốt 5 năm đã được hồi đáp. Đầu năm 2025, Tâm bất ngờ kết bạn và chủ động nhắn tin cho Thùy. Lần chủ động ấy đã thay đổi cả cuộc đời họ.
Chỉ qua vài dòng tin nhắn, cả hai đã thấy đôi bên quá hiểu nhau. Tâm nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, luôn biết lắng nghe. Những gì Thùy muốn, đôi khi chưa cần nói ra, người kia đã hiểu. Rồi một ngày, cả hai nhận thấy: "Thì ra, đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay”.
“Một buổi sáng đẹp trời, tôi bất ngờ nhận được bó hoa Tâm gửi đến nhà. Tôi nhắn hỏi: ‘Chị đặt hoa cho em à?”. Chị đáp: ‘Đúng rồi, chị đặt hoa tặng em. Hoa đến trước, người về sau’.
Đúng như lời hứa hẹn, không lâu sau, Tâm đã vào TPHCM gặp Thùy. Họ chính thức xác nhận chuyện tình cảm.
Một người ở Hà Nội, một người làm việc ở TPHCM, tình cảm của họ được vun đắp bởi những chuyến bay, những cuộc gặp gỡ chưa thỏa nỗi nhớ đã phải nói lời tạm biệt. Mỗi tháng, họ gặp nhau 1 lần, khi thì Thùy bay ra, khi thì Tâm bay vào. Thời gian còn lại, họ quan tâm nhau qua những tin nhắn, cuộc gọi.
Biết ơn tấm lòng bao dung của mẹ
Tâm công khai giới tính thật với gia đình nhiều năm trước. Chị được gia đình thấu hiểu, nhờ đó chuyện tình yêu cũng dễ dàng được chấp thuận.
Ngày Thùy theo Tâm về ra mắt, cô được bố mẹ Tâm vui vẻ chào đón. Họ nấu cho cô những món ngon, trò chuyện với cô một cách thân tình. Ngày trở về, Thùy được bố mẹ Tâm ra tận sân bay tiễn và đưa cho cô một gói quà nhờ gửi đến bố mẹ nơi quê nhà.
Thế nhưng, gia đình Thùy thì khác. Dù không phản đối dữ dội nhưng những giọt nước mắt xót xa của mẹ khi biết chuyện khiến Thùy nhói lòng.
Tháng 7/2025, Thùy dẫn Tâm về nhà gặp gia đình. Bố mẹ Thùy vốn tưởng hai người là đôi bạn thân cho đến khi Thùy mở lời: “Chị Tâm là người con thương”.
“Mẹ tôi không tin vào tai mình nên quay sang hỏi lại chị Tâm. Chị cười - nụ cười thay cho lời xác nhận. Mẹ im lặng, qua ghế ngồi khóc. Ba tôi không bất ngờ, cũng không la mắng, chỉ lặng thinh.
Sau đó, chúng tôi nghiêm túc nói chuyện với cả nhà về chuyện tình cảm, đồng thời khẳng định hai đứa có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Mẹ tôi dần dịu lại”, Thùy kể.
Thế nhưng, một tuần sau đó, ngày nào mẹ Thùy cũng buồn và khóc, thậm chí bỏ ăn. Thùy hết lòng giãi bày, an ủi mẹ, mong mẹ thấu hiểu con người thật của mình. Nhờ có bố góp lời khuyên nhủ, cô dần được mẹ chấp nhận.
“Tôi nhớ mãi ngày ba nói với mẹ: ‘Tôi biết con như vậy từ lâu rồi nên không bất ngờ. Mình đừng cấm cản, miễn sao con hạnh phúc là được rồi’.
Lần thứ 2 Tâm về nhà tôi chơi, mẹ cầm tay chị ấy nói: ‘Mẹ mong con là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Thùy dẫn về nhà ra mắt. Hai đứa cố gắng sống hòa thuận, đừng để mẹ buồn’. Chúng tôi hiểu, mẹ đã đồng ý”, Thùy tâm sự.
Sự ủng hộ của hai bên gia đình khiến cặp đôi thêm vững tin vào mối quan hệ này. Với Thùy, gia đình là rào cản lớn nhất. Giờ đây, khi đã vượt qua được rào cản ấy, cô thấy mình càng có nhiều dũng khí để sống và yêu hết lòng.
"Chúng tôi dự tính, sang năm 2026, Tâm vào TPHCM làm việc để hai đứa được gần nhau. Đám cưới là một câu chuyện xa hơn nhưng chúng tôi sẽ cùng cố gắng", Thùy nói.
