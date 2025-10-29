Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Vì sao phụ nữ tuổi ngoài 30 dễ sa vào "lưới tình" ngoài hôn nhân?

Phụ nữ trải qua nhiều giai đoạn tâm lý khác nhau theo thời gian, và chính sự thay đổi ấy ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, đặc biệt là trong hôn nhân. Các nghiên cứu cho thấy, độ tuổi 30 là thời điểm phụ nữ dễ ngoại tình nhất. Bởi đây là giai đoạn họ đã có sự ổn định nhất định về công việc và tài chính, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình, đối mặt với áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác bị bỏ quên trong mối quan hệ.

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên trang web hẹn hò Victoria Milan, dường như có một khuôn mẫu về độ tuổi mà phụ nữ dễ phản bội chồng. Bạn có thể nghĩ rằng phụ nữ tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống dễ lừa dối bạn đời của họ, nhưng thực ra nhóm nhiều "nguy cơ" nhất nằm ở lứa tuổi sau 35, cận kề 37.

Theo kết quả nghiên cứu, độ tuổi trung bình của phụ nữ ngoại tình trên toàn thế giới là 36,6 - tức là khoảng 7 năm sau khi kết hôn dựa trên độ tuổi kết hôn trung bình là 29.

Tuy nhiên, ngoại tình không chỉ đến từ tuổi tác, mà còn bắt nguồn từ nhiều yếu tố tâm lý sâu xa: cảm giác cô đơn, thiếu kết nối, nhu cầu được yêu thương, mong muốn khẳng định giá trị bản thân hoặc tìm kiếm cảm xúc mới mẻ. Không phải người phụ nữ nào ở độ tuổi này cũng sa vào sai lầm bởi mỗi người có hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau.

Để hạn chế rạn nứt và giữ vững hạnh phúc hôn nhân, các chuyên gia khuyên rằng, giao tiếp, thấu hiểu quan tâm và phát triển bản thân là chìa khóa quan trọng. Việc nhận diện sớm giai đoạn dễ tổn thương trong tình cảm không phải để phán xét, mà để mỗi người học cách bảo vệ mối quan hệ của mình. Khi cả hai cùng biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu, hôn nhân sẽ trở thành hành trình đồng hành bền chặt và bình yên.