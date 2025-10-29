Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Vì sao phụ nữ tuổi ngoài 30 dễ sa vào "lưới tình" ngoài hôn nhân?
Phụ nữ trải qua nhiều giai đoạn tâm lý khác nhau theo thời gian, và chính sự thay đổi ấy ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, đặc biệt là trong hôn nhân. Các nghiên cứu cho thấy, độ tuổi 30 là thời điểm phụ nữ dễ ngoại tình nhất. Bởi đây là giai đoạn họ đã có sự ổn định nhất định về công việc và tài chính, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình, đối mặt với áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác bị bỏ quên trong mối quan hệ.
Theo một nghiên cứu được thực hiện trên trang web hẹn hò Victoria Milan, dường như có một khuôn mẫu về độ tuổi mà phụ nữ dễ phản bội chồng. Bạn có thể nghĩ rằng phụ nữ tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống dễ lừa dối bạn đời của họ, nhưng thực ra nhóm nhiều "nguy cơ" nhất nằm ở lứa tuổi sau 35, cận kề 37.
Theo kết quả nghiên cứu, độ tuổi trung bình của phụ nữ ngoại tình trên toàn thế giới là 36,6 - tức là khoảng 7 năm sau khi kết hôn dựa trên độ tuổi kết hôn trung bình là 29.
Tuy nhiên, ngoại tình không chỉ đến từ tuổi tác, mà còn bắt nguồn từ nhiều yếu tố tâm lý sâu xa: cảm giác cô đơn, thiếu kết nối, nhu cầu được yêu thương, mong muốn khẳng định giá trị bản thân hoặc tìm kiếm cảm xúc mới mẻ. Không phải người phụ nữ nào ở độ tuổi này cũng sa vào sai lầm bởi mỗi người có hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau.
Để hạn chế rạn nứt và giữ vững hạnh phúc hôn nhân, các chuyên gia khuyên rằng, giao tiếp, thấu hiểu quan tâm và phát triển bản thân là chìa khóa quan trọng. Việc nhận diện sớm giai đoạn dễ tổn thương trong tình cảm không phải để phán xét, mà để mỗi người học cách bảo vệ mối quan hệ của mình. Khi cả hai cùng biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu, hôn nhân sẽ trở thành hành trình đồng hành bền chặt và bình yên.
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc độngChuyện vợ chồng - 32 phút trước
Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắcTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đứcTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.
'Thủ phạm' gây ra các cuộc cãi vã của các cặp đôi sống chungChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Những tưởng trận cãi vã của các cặp đôi xuất phát từ chuyện tiền bạc, việc nhà hay con cái, nhưng một khảo sát mới đây cho thấy nguyên nhân đến từ mùi hôi trong nhà.
'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Một cơn 'say nắng' thoáng qua, nhưng hôn nhân là hành trình dài của kiên nhẫn và chọn lựa mỗi ngày, nơi bình yên thật sự luôn đợi ta quay về.
Vợ chồng thu nhập 35 triệu, nuôi con nhỏ, đang thuê nhà vẫn dư 1 chỉ vàng/thángChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội gây xôn xao mạng khi công bố bảng chi tiêu hợp lý đến khó tin, thu nhập 35 triệu đồng, thuê nhà, nuôi con nhỏ vẫn dư đều 1 chỉ vàng/tháng.
Thấy vợ được chủ cửa hàng bán thịt giảm giá, chồng nổi cơn ghen mù quángChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Cuộc hôn nhân 30 năm sụp đổ khi người chồng ghen tuông mù quáng dùng dao tấn công vợ, nguyên do chỉ vì những miếng thịt lợn giảm giá.
Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biếtChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Phụ nữ khôn ngoan ít khi bàn về hai điều này, họ giữ kín chuyện riêng tư và tránh so sánh vật chất để cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.
Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biếtChuyện vợ chồng
GĐXH - Phụ nữ khôn ngoan ít khi bàn về hai điều này, họ giữ kín chuyện riêng tư và tránh so sánh vật chất để cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.