Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷ

Chủ nhật, 06:48 07/12/2025 | Xu hướng
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.

Theo thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), trong tháng 10/2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 8.985 tấn quế, thu về 21,2 triệu USD. So với tháng trước đó, xuất khẩu loại vỏ cây khô này tăng mạnh 20,9% về lượng và 18,5% về giá trị.

Tính đến hết tháng 10/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 99.463 tấn quế, kim ngạch đạt gần 250 triệu USD (khoảng 6.500 tỷ đồng), tăng 25,1% về lượng và tăng 13,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷ - Ảnh 1.

Mặt hàng quế của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Chu Khôi

Hiện nay, quế Việt Nam được xuất khẩu tới gần 100 nước trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam khi mua tới gần 37.800 tấn, chiếm 38% tổng lượng quế xuất khẩu trong 10 tháng năm 2025.

Trước đó, năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt 274,5 triệu USD với lượng xuất khẩu lên tới 99.874 tấn. Sự bùng nổ này được củng cố bởi việc Việt Nam đang nắm giữ vị trí quốc gia sản xuất quế lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Indonesia và Trung Quốc.

Quế được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2023, diện tích trồng quế ở nước ta đạt 186.000 ha. Tại một số địa phương, đây là cây trồng chủ lực giúp bà con thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu. Khi cây đạt độ tuổi khai thác, người dân sẽ bóc vỏ phơi khô rồi đem bán cho thương lái hoặc doanh nghiệp chế biến.

