Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷ
Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.
Theo thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), trong tháng 10/2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 8.985 tấn quế, thu về 21,2 triệu USD. So với tháng trước đó, xuất khẩu loại vỏ cây khô này tăng mạnh 20,9% về lượng và 18,5% về giá trị.
Tính đến hết tháng 10/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 99.463 tấn quế, kim ngạch đạt gần 250 triệu USD (khoảng 6.500 tỷ đồng), tăng 25,1% về lượng và tăng 13,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Hiện nay, quế Việt Nam được xuất khẩu tới gần 100 nước trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam khi mua tới gần 37.800 tấn, chiếm 38% tổng lượng quế xuất khẩu trong 10 tháng năm 2025.
Trước đó, năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt 274,5 triệu USD với lượng xuất khẩu lên tới 99.874 tấn. Sự bùng nổ này được củng cố bởi việc Việt Nam đang nắm giữ vị trí quốc gia sản xuất quế lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Indonesia và Trung Quốc.
Quế được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2023, diện tích trồng quế ở nước ta đạt 186.000 ha. Tại một số địa phương, đây là cây trồng chủ lực giúp bà con thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu. Khi cây đạt độ tuổi khai thác, người dân sẽ bóc vỏ phơi khô rồi đem bán cho thương lái hoặc doanh nghiệp chế biến.
Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/nămXu hướng - 13 giờ trước
Chỉ từ những chiếc lá thông rụng, một cựu kỹ sư IT đã xây dựng mô hình kinh tế xanh khép kín, tạo thu nhập ổn định, việc làm cho dân làng và quảng bá lối sống thuận tự nhiên.
Có nên đổ tiền vào bất động sản cuối năm nay?Xu hướng - 6 ngày trước
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều cơ hội, tuy nhiên nhà đầu tư cần tỉnh táo và thận trọng khi xuống tiền.
Loại sầu riêng bán 700.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng"Xu hướng - 1 tuần trước
Một giống sầu riêng mới xuất hiện ở Vĩnh Long có giá "đắt xắt ra miếng" nhưng nhiều thương lái vẫn tìm mua.
Quán cà phê đóng cửa sau 1 năm vì điều không ai ngờ tớiXu hướng - 1 tuần trước
Tưởng rằng vị trí yên tĩnh trong ngõ sẽ giúp quán cà phê khác biệt, nhưng chỉ sau vài cơn mưa, giấc mơ khởi nghiệp đã nhanh chóng khép lại.
Phụ huynh đổ xô tìm mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô trước quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 2 tuần trước
Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi ô tô phải dùng thiết bị an toàn, thị trường ghế trẻ em trên ô tô trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ loại phổ thông đến cao cấp.
Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cốXu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.
Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu kỷ lục, nhập khẩu vẫn tăng gấp 16 lầnXu hướng - 3 tuần trước
Trong thời điểm các vùng trồng sầu riêng lớn trong nước đang bước vào chính vụ thu hoạch, lượng sầu riêng nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh, với giá trị nhập khẩu cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?Xu hướng - 3 tuần trước
Gần đây, nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất huy động, điều này được dự báo có thể tác động đến người mua nhà, doanh nghiệp và thị trường bất động sản.
Bản tin Podcast: Môi giới bất động sản, nghề hái ra tiền nhưng không phải ai cũng theo được đến cùngXu hướng - 4 tuần trước
GĐXH - Nghề môi giới bất động sản đang hấp dẫn hàng nghìn người bởi lời hứa thu nhập cao và sự tự do. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình đầy áp lực, cạnh tranh và không ít người phải bỏ cuộc giữa chừng. Bản tin Podcast chuyên mục thị trường hôm nay sẽ hé lộ góc nhìn thực tế về nghề “đổi đời” này, nơi cơ hội lớn đi kèm những thử thách không đơn giản.
Người trẻ bỏ phố về quê trồng loại quả trong Tây Du Ký, giúp cả làng đổi đờiXu hướng - 1 tháng trước
TRUNG QUỐC - Với hơn 100 mẫu (khoảng 6,67ha), doanh thu từ vườn đào của Thị Đức Bảo tăng 10 lần lên hơn 100 vạn NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng)/năm, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cốXu hướng
GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.