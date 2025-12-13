Mới nhất
Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Thứ bảy, 06:52 13/12/2025
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch có giá rất cao, từ hàng chục đến trăm triệu đồng nhưng vẫn hút khách nhà giàu trong mùa Giáng sinh 2025.


Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 1.

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Giáng sinh. Trên thị trường, giữa vô số loại cây thông thì dòng thông tươi nhập khẩu đang trở thành tâm điểm khi được chào bán với mức giá rất đắt đỏ song vẫn thu hút khách nhà giàu xuống tiền mua.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 2.

Anh Lê Tự Duy Nam, quản lý cửa hàng Lux Flowers (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết năm nay thông tươi Đan Mạch được nhập qua đường hàng không về phục vụ khách Việt Nam. Loại thông này có nhiều mức giá, cây càng to, càng cao thì càng đắt.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 3.

Rẻ nhất là loại từ 3 triệu đồng cho cây cao 75 - 100 cm. Các cây có chiều cao từ 2m trở lên có giá 10 - 15 triệu đồng chưa bao gồm công trang trí. Các loại cây có chiều cao từ 3,5m được rao bán với mức giá hơn 100 triệu đồng.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 4.

Các cây thông này 100% đều được vận chuyển từ Đan Mạch qua máy bay và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 5.

Theo đại diện cửa hàng, dù giá đắt đỏ nhưng sức mua của dòng thông tươi nhập khẩu năm nay vẫn tăng mạnh: "Lượng đơn hàng tăng 50%. Hiện tại hầu hết các cây đã có khách đặt từ khoảng 1 tuần trước".

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 6.

Năm nay, cây thông nhập khẩu có giá cao nhất được Lux Flowers bán là 120 triệu đồng, với chiều cao gần 4m. Hiện cây đã được một vị khách Hà Nội đặt hàng.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 7.

Theo anh Nam, giá thông tươi nhập khẩu năm nay nhìn chung cao hơn năm ngoái do tỷ giá tăng, song không vì thế mà khiến khách nhà giàu "nản lòng". "Chất lượng cây tốt nên khách hàng cũ đều quay lại đặt mua, cộng thêm một lượng lớn khách hàng mới có nhu cầu trải nghiệm, vì đã nhàm chán khi chơi cây thông giả'', anh Nam lý giải.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 8.

Thông tươi nhập khẩu có hai dòng là Nordmann Fir và Nobilis, trong đó dòng Nordmann Fir được ưa chuộng do tính thẩm mỹ với thân thẳng, tán là đều, mềm, an toàn vì không sắc nhọn.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 9.

Vòng nguyệt quế trang trí bằng thông tươi với giá 3 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 10.

Thông tươi nhập khẩu được vận chuyển bằng xe tải tới tận tay khách hàng.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh - Ảnh 11.

Những ngày sát dịp Giáng sinh, nhân viên tại cửa hàng phải làm việc hết công suất để kịp trả đơn cho khách.

